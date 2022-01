Jodie Sweetin, actriz que aún se le recuerda por su participación en “Full House” con el papel de Stephanie Tanner, ha anunciado en su cuenta de Instagram que se acaba de comprometer con su novio Mescal Wasilewski, quien no es una figura reconocida del espectáculo más que por su relación.

La actriz publicó una fotografía, con quien ahora es su prometido, enseñando su anillo de compromiso. Además, escribió una dedicatoria de amor para él.

“En todo el mundo no hay corazón para mí como el tuyo. En todo el mundo no hay amor por ti como el mío. Te amo Mescal, por siempre. Tú eres mi persona. No puedo esperar a ver la vida que miente por delante para nosotros. Por nosotros y nuestra vida de aventuras. Juntos. Creo que realmente me va a gustar cumplir 40″, escribió Sweetin.

Al no ser alguien conocido de forma mediática, la pareja de la actriz genera mucha intriga por parte de la opinión pública, principalmente en los fanáticos de ella, quienes desean saber un poco más.

¿QUIÉN ES MESCAL WASILEWSKI?

Wasilewski actualmente labora en Catalyst Recovery como terapeuta principal, según su cuenta de LinkedIn. También ha trabajado en el campo de la adicción y la salud mental durante más de 16 años, ayudando a tratar a clientes con una variedad de diagnósticos y dificultades.

También es importante conocer que asistió a Hunter College y California State University-Northridge, donde obtuvo una licenciatura en Sociología.

LOS ANTERIORES MATRIMONIOS DE JODIE SWEETIN

La actriz ya abe lo que es casarse pues lo ha realizado en tres oportunidades desde muy joven pues su primera llegad al altar fue cuando tenía 20 años. Para su mala suerte ninguna de esas relaciones duró mucho, así que está ilusionada en que esta sea la definitiva pues se encuentra muy enamorada.

Con Shaun Holguin (2002 - 2006).

Con Cody Herpin (2007 - 2010).

Con Morty Coyle (2012 - 2016)

FOTOS DE INSTAGRAM DE MESCAL WASILEWSKI