¿Enrique Peña Nieto y Tania Ruiz lucieron pelucas para no ser reconocidos? 

México. Enrique Peña Nieto (53) y su novia, la modelo y empresaria Tania Ruiz (31), han vuelto a dar que hablar tras la difusión de unas fotografías en las que supuestamente se les aprecia cenando juntos en un restaurante de Nueva York, en Estados Unidos. Las imágenes no tendrían nada de raro si no fuera porque sus dos protagonistas, al parecer, utilizan pelucas para no ser reconocidos por el resto de comensales.

Según informó la revista mexicana Clase, la mediática pareja fue fotografiada al interior del restaurante japonés Blue Ribbon Sushi Bar & Grill, ubicado en un hotel muy cercano a Central Park.

De acuerdo a la publicación, Enrique Peña Nieto se puso una peluca y una gorra deportiva oscura, mientras que Tania Ruiz se decidió por una tira de cabello rubio con una cinta anaranjada a la altura de la frente, al estilo hippie.

El periodista Nacho Lozano compartió las fotos en su cuenta de Twitter | @nacholozano @nacholozano

Según el testimonio de la mujer que tomó las fotos, el exmandatario azteca se acomodaba constantemente la peluca porque “le causaba comezón”.

La última vez que se había filtrado una imagen o video de la pareja fue a mediados de agosto, cuando el exgobernante y su bella musa fueron captados en las calles de Bruselas, en Bélgica, disfrutando de unos días de descanso.

¿Son o no son Enrique Peña Nieto y su novia Tania Ruiz con peluca? | Foto: @nacholozano Foto: @nacholozano

La primera vez que ambos personajes fueron captados juntos data de enero del presente año. En aquella ocasión, a Peña Nieto y Ruiz los vieron paseando como dos buenos amigos por las calles de Madrid, en España.

Como era de esperarse, y tras ver las nuevas fotos de Peña Nieto y su novia, los cibernautas mexicanos compartieron infinidad de memes en las redes sociales.

Los memes de Enrique Peña Nieto y Tania Ruiz no se hicieron esperar en las redes sociales | Twitter Twitter

