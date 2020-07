Grettell Valdéz, actriz de Televisa y expareja de Patricio Borghetti, está envuelta en una nueva polémica luego que Pati Chapoy revelara en el programa “Ventaneando”, que el esposo de la actriz, el empresario Leo Clerc, habría sido detenido por presunto fraude y lavado de dinero en Suiza.

Si bien hace algunos días Valdéz señaló que se sentía triste por estar alejada de su actual pareja, el empresario suizo Leo Clerc, por culpa de la pandemia, ahora la información revelada por Chapoy ha encendido la polémica.

“Nos hicieron llegar esta información. Es porque enfrenta una demanda por fraude como ex contador de una importante empresa transnacional”, contó Pati Chapoy en el programa “Ventaneando”.

Asimismo, Mónica Castañeda, otra conductora del programa de TV Azteca, añadió que el empresario habría sido sentenciado a prisión por el delito de fraude. “Ya fue sentenciado a 18 meses de prisión y se espera que continúe este proceso en Suiza”, dijo.

Hasta el momento, Grettell Valdéz no se ha pronunciado al respecto de estas acusaciones. Y es que hace un par de días lo único que declaró la actriz de “Lo que la vida me robó” y “Las amazonas” es que su esposo no había llegado a su fiesta de cumpleaños porque estaba varado en Suiza.

Fue durante una entrevista con “El Break de las 7”, de Univisión, donde Valdéz habló sobre cómo extraña a su esposo Leo Clerc. “Beso todo el tiempo, ahorita no porque mi marido está atrapado en Suiza. No pudo llegar a mi cumpleaños, que es tristísimo”, contó la actriz.

