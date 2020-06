La actriz Salma Hayek se unió al pedido de justicia para Giovanni López, un hombre de 30 años que trabajaba como albañil en el estado de Jalisco, México, y que fue presuntamente asesinado por cuatro policías municipales que los arrestaron porque no “traía puesto la mascarilla”.

La mexicana compartió en su cuenta oficial de Instagram una fotografía donde la vemos luciendo una mascarilla en la que se lee: “Justicia para Giovanni”. Además, publicó un video de la noche de la detención.

Junto a las imágenes escribió un extenso mensaje el que pide que se esclarezca la muerte de Giovanni, la que sucedió el pasado 4 de mayo.

“Pedimos al gobierno de México JUSTICIA para Giovanni y para todas las personas afectadas por la brutalidad y la corrupción de algunos miembros de la policía Mexicana. Y ruego a los responsables de la seguridad pública que encuentren en sus corazones la fortaleza, humanidad y honorabilidad para proteger a nuestra gente que está tan necesitada de héroes y de esperanza. Cambiemos. #MeduelesMexico #justiciaparagiovanni”, se lee.

En solo unas horas, la publicación alcanzó más de 400 mil me gusta, y en los comentarios, sus fanáticos se sumaron al pedido de la artista.

“¡Gracias! Porque a pesar de que vives lejos te involucras en lo que pasa en nuestro México”, “Lamentable lo que se vive en nuestro México”, “Gracias por levantar la voz Salma. Sabemos que tendrá un gran impacto”, “Mis respetos, eres de las pocas personas con poder en medios que muestra los problemas de su país además del de USA”, son algunos mensaje que recibió Salma Hayek.

Es así como Salma se sumó al pedido que también hizo el director de “El laberinto del fauno” y “La forma del agua”, Guillermo del Toro.

“A más de un mes no hay respuestas, no hay arrestos. No es abuso de autoridad, es asesinato. El sinsentido, la locura absoluta, es que ocurra un asesinato a nombre de la salud pública”, escribió el cineasta en su cuenta de Twitter.

@FiscaliaJal @EnriqueAlfaroR @CNDH @FGRMexico A mas de un mes, no hay respuestas, no hay arrestos. No es abuso de autoridad. Es asesinato. El sinsentido- la locura absoluta- es que ocurra un asesinato a nombre de un asunto de salud publica. https://t.co/0OscxjSBtt — Guillermo del Toro (@RealGDT) June 4, 2020

