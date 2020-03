Mhoni Vidente: horóscopo para los signos del zodiaco para HOY y el resto de la semana

Mhoni Vidente, la tarotistas más famosa de México, ha lanzó las cartas para dar las predicciones para cada signo del zodiaco para esta semana que inicia hoy lunes 9 y acabará el próximo domingo 15 de marzo.

La especialista reveló el número de la suerte, color y los días en los que las energías de cada signo serán perfectas para tomar las mejores decisiones. Asimismo, algunas cosas que podrían esperarse par esta segunda semana de este mes de marzo.

Lee aquí las predicciones de Mhoni Vidente para la semana en cuestiones de amor, trabajo, dinero y salud, aunque antes recuerda...

MI SIGNO DEL ZODIACO SEGÚN MI FECHA DE NACIMIENTO

SIGNOS DEL ZODIACO FECHA DE NACIMIENTO ARIES 21 de marzo - 20 de abril TAURO 21 de abril – 21 de mayo GÉMINIS 21 de abril – 21 de mayo CÁNCER 22 de junio – 23 de julio LEO 24 de julio – 23 de agosto VIRGO 24 de agosto – 22 de septiembre LIBRA 23 de septiembre – 22 de octubre ESCORPIO 23 de octubre – 22 de noviembre SAGITARIO 23 de noviembre – 21 de diciembre CAPRICORNIO 22 de diciembre – 19 de enero ACUARIO 20 de enero – 19 de febrero PISCIS 20 de febrero – 20 de marzo

HORÓSCOPO MHONI VIDENTE DEL 9 AL 15 DE MARZO

Aries

Tendrás una semana muy tranquila en cuestiones laborales, así que te recomiendo que dejes atrás esos pensamiento pesimistas y llenarte de energía positiva para que llegues a triunfar. Tus días mágicos son el 11 y 13 de marzo, darán comienzo a una etapa de transformación para tu signo llevándote a un nivel más fuerte en lo económico. Prende una vela de color naranja o rojo para atraer más suerte. Deja de pensar en los fracasos que has tenido, es mejor enfocarte en tus planes a futuro y poner en ellos toda tu energía. La opinión de tu pareja es importante, pero no debes dirigir tu vida en torno a ello. Firmas un contrato nuevo de trabajo. Decides comprar boletos de avión para el mes de abril. Cuídate de problemas de nervios, ve con tu médico. Van a llegaste amores nuevos. Tus números de la suerte son 14 y 77.

Tauro

Semana de muchos cambios en tu vida personal, por fin cierras ciclos de energías negativas y empiezas a evolucionar como persona. El 13 de marzo los astros estarán a tu favor para crecer en todo lo que te propongas, recuerda que tu signo es tierra y eso te hace ser muy realista y siempre vas a estar avanzado paso a paso en tu vida laboral. En cuestiones de salud, sé cuidadoso con problemas de huesos y articulaciones. Eres muy terco y de temperamento fuerte, eso hace que estés en constantes problemas con tus seres queridos, por eso te recomiendo tratar de medir tus enojos. Te viene un golpe de suerte en esta semana con los números 50 y 27, trata de vestirte de colores claros para que tu energía se multiplique. En estos momentos no es recomendable que viajes al extranjero, posponlo para el siguiente mes.

Géminis

Debes estar muy atento a las oportunidades que te llegan, especialmente en el ámbito laboral, te llegará una proyecto de negocio y cambio de trabajo. Los días 11 y 13 de marzo te va a llegar una corriente de energía positiva, por eso te recomiendo prender una vela blanca y darte baños de flores para que el aura del éxito te rodeé más tiempo. Ten cuidado con la soberbia y trata de ser más humilde para que no se te carguen las malas energías. Eres el más sociable y carismático del zodiaco, por eso siempre vas a estar rodeado de muchos amigos. Tendrás un golpe de suerte con los números 04 y 29. En el amor trata de no dar ilusiones si no vas a cumplir. Te buscan para invitarte a salir de viaje con tus amigos para Semana Santa. En el amor te busca alguien del signo de Acuario o Aries muy compatible.

Cáncer

Semana de suerte para tu signo, van a ser días llenos de buenas noticias relacionadas con el trabajo y nuevos proyectos, solo trata de no platicarlo hasta que se te realicen para que no tengas envidias a tu alrededor. Tu elemento es el agua y siempre estás en constante crecimiento mental y espiritual. No descuides tanto a tus papás, trata de verlos aunque sea una vez a la semana. Cuídate de dolores de cabeza, recuerda que se deben al estrés, así que es bueno que inicies una rutina de ejercicio para liberar esas energías negativas. Haces planes de viajar para el mes de abril con tus amigos. Este 11 de marzo tu signo va a entrar en una etapa nueva de superación personal, te recomiendo prender una veladora roja y pedir todo lo que necesitas a tu ángel guardián. Tus números de la suerte van a ser 05 y 31.

Leo

Días de estar un poco nervioso y alterado por problemas personales, recuerda que tu tienes el poder de quitarte todo lo negativo, solo necesitas concentrarte para atraer la paz. Sales de viaje por cuestiones de trabajo. Te llega un dinero extra para pagar una deuda de tu tarjeta de crédito, trata de empezar a ahorrar más. Tus mejores días van a ser el 11 y 13 de marzo, por fin te ofrecen una contrato nuevo que te va a dejar más satisfacciones, pero recuerda siempre ser discreto con tus planes para que no te llenes de envidias. Prende una veladora blanca para que la suerte se quede contigo más tiempo. Ya no peles con tu pareja. Será una semana de amores nuevos del signo de Piscis, Aries o Escorpión. Ten cuidado con problemas de riñón. Tendrás un golpe de suerte en la lotería con los números 07 y 21.

Virgo

Semana de estar con mucho trabajo y organizando tus proyectos para todo el mes, así que debes de tener mucho compromiso y responsabilidad para sacarlos adelantes. Te pones al corriente con los pagos de tu casa. Vas al médico para un chequeo general. Ya no busques a ese amor que se fue de tu lado, recuerda que todo pasa por una razón, así que es mejor seguir adelante y conocer a más personas, especialmente del signo de Aries, Sagitario o Acuario. El 13 de marzo te recomiendo que prendas una vela de color amarillo para que la suerte esté de tu lado. Tus números de la suerte son 13 y 28. Los Virgo son lógicos y detallistas, pero muy dramáticos, así que trata de controlar esa parte de ti. Se viene un embarazo para los Virgo que estás casados. Estás en el momento ideal para comenzar con tu propio negocio.

Libra

Tomarás decisiones importantes en tu vida laboral, recuerda que tu signo es muy aguantador de todo pero ya llegaste a tu límite por eso es el tiempo de buscar un mejor trabajo donde te valoren y te sientas augusto. Los días 11 y 13 de marzo te recomiendo que prendas una vela blanca y le pidas a tu ángel de la guarda lo que tanto necesitas para estar mejor y verás que pronto será cumplido. En el amor seguirás con tu pareja actual, recuerda que tu signo es aire y eso te hace ser muy volátil en tus sentimientos, por eso trata de enamorarte de tu pareja actual. Te buscan tus padres para invitarte a salir de viaje. Cuidado con problemas de nervios y estrés, trata de ir con tu medico. Tus números de la suerte son 16 y 33. Tendrá dinero extra por un negocio, así que trata de ahorrar lo que más puedas.

Escorpión

Tendrás mucha suerte en cuestiones de trabajos nuevos y cierre de contratos, pero debes tener cuidado con lo que platicas porque los escorpiones viven presas del mal de ojo y las envidias, así que a ser prudentes. Te llega un dinero extra por lotería con los números 04 y 3; usar más el color amarillo para que la abundancia reine en tu vida. En cuestiones de amor tendrás una fuerte discusión por culpa de chismes, así que trata de remediar todo antes de que se salga de control. Ya no busques a esa persona especial en el amor, déjalo que llegue solo y verás que pronto tendrás a alguien a tu lado. Este día 11 de marzo te recomiendo salir a caminar en los primeros rayos del sol y medites porque ese día dará inicio un momento de prosperidad y abundancia para tu signo. Recuerda que posees una fuerte sexualidad y eso te hace ser constantemente infiel.

Sagitario

Ajustas tus ingresos y resuelves pagos pendientes. Trate de llevar una buena administración y busca tener dos ingresos para que puedas completar tus deudas. Te busca un amor del pasado para volver, recuerda que tu signo siempre deja huella en las personas pero trata de hablar claro con tu ex pareja y decirle que eso ya pasó. Vas con el médico por el agotamiento mental y físico que has tenido últimamente. Te recomiendo tomar vitaminas y hacer una meditación para que tu energía se restablezca. Este 13 de marzo el sol estará de tu lado y a tu signo le beneficiará con un nuevo ciclo de prosperidad, por eso te recomiendo prender una vela de color amarilla y ponerte mucho perfume para que crezca más la suerte. A los solteros les viene un amor de Aries, Cáncer o Acuario que será muy compatible contigo. Tus números de la suerte son 01 y 57.

Capricornio

Tienes muchas tareas pendientes en el trabajo y escuela, trata de ordenar bien tus pensamientos y sacar todo adelante. Vienen fías muy felices con tu pareja y pensarás en comprometerte. Recuerda que Capricornio siempre busca la estabilidad emocional y en este mes se te dará sin problema. Te buscan para un trabajo nuevo que te ayudará a estar mejor económicamente, sólo recuerda que no trates de ser mejor que tu jefe, respeta las jerarquías. Este 11 de marzo será un día lleno de bendiciones para tu signo, por eso te recomiendo que prendas una vela blanca y le pidas a tu ángel de la guarda su protección y verás que te sentirás más fuerte. Tus números de la suerte son 26 y 59, trata de usar mucho el color blanco para tener más suerte. No dejes de hacer ejercicio todo los días que eso te hace sentir muy bien.

Acuario

Habrá mucho trabajo atrasado y estarás en constantes juntas con tus superiores para ordenar los cambios de este mes; concéntrate lo más que puedas para hacer tu trabajo lo mejor posible. Cuídate de problemas de salud, sobre todo del intestino que será tu punto débil. Te recomiendo estar tranquilo y analizar todo lo que vayas a hacer en tu ámbito personal. Este 13 de marzo, que será un nuevo ciclo para tu signo, prende una vela roja y pide a tu ángel de la guarda lo que tanto necesitas y verás que será cumplido en poco tiempo. Te sugiero cortarte el cabello ese día para renovar tus energías. Te llega una sorpresa económica por medio de los juegos de azar con los números 10 y 1; trata de combinarlo con tu fecha de nacimiento. En el amor si esa persona no te valora y no quiere nada contigo, trata de no rogarle.

Piscis

Recibirás muchas buenas noticias, sobre todo en lo laboral ya que por fin decides cambiarte a un nuevo trabajo con mejor desempeño. Recuerda que tu signo siempre busca la excelencia en todo lo que realiza y siempre tendrás tu recompensa, así que no dejes de luchar. Revisa con quién te estás juntando porque no todos te quieren ver triunfar, así que aprende a ser más selectivo y busca siempre personas mas afines tu forma de pensar. Sales de viaje por cuestiones de trabajo y será muy provechoso para tu ámbito laboral. Cuidado con problemas de estómago. Recibes un regalo que no esperabas por parte de un amor nuevo que te llenará de alegría. Tendrás un golpe de suerte con los números 06 y 75 y tu color el azul. Los días mágicos para tu signo son 11 y 13 de marzo, por eso te recomiendo prender una vela roja e invoques a tu ángel de la guarda para que le pidas todo lo que necesitas.

