HORÓSCOPO DE LA SEMANA | Como todas las semanas, Mhoni Vidente, la tarotistas más famosa de México, ha lanzó las cartas para dar las predicciones para cada signo del zodiaco para esta semana que inicia este lunes 27 de abril hasta el domingo 3 de mayo.

La especialista reveló el número de la suerte, color y los días en los que las energías de cada signo serán perfectas para tomar las mejores decisiones. Asimismo, algunas cosas que podrían esperarse par esta segunda semana de este mes de abril.

Lee aquí las predicciones de Mhoni Vidente para la semana en cuestiones de amor, trabajo, dinero y salud, aunque antes recuerda...

MI SIGNO DEL ZODIACO SEGÚN MI FECHA DE NACIMIENTO

SIGNO DEL ZODIACO FECHA DE NACIMIENTO ARIES 21 de marzo - 20 de abril TAURO 21 de abril – 21 de mayo GÉMINIS 22 de mayo al 21 de junio CÁNCER 22 de junio – 23 de julio LEO 24 de julio – 23 de agosto VIRGO 24 de agosto – 22 de septiembre LIBRA 23 de septiembre – 22 de octubre ESCORPIO 23 de octubre – 22 de noviembre SAGITARIO 23 de noviembre – 21 de diciembre CAPRICORNIO 22 de diciembre – 19 de enero ACUARIO 20 de enero – 19 de febrero PISCIS 20 de febrero – 20 de marzo

Aries

En el tarot te salió la carta As de Oros, que significa que estás en el momento ideal de cambiar de trabajo por uno mejor o empezar ese proyecto que traes, pues atraviesas por una etapa de abundancia en tu vida y de crecimiento laboral; no discutas en el trabajo, recuerda que eres el líder del Zodíaco, pero eso no significa que siempre tengas la razón. La carta te dice también que tu futuro estará asegurado en cuestión económica, sólo trata de mejorar tu administración. Asimismo, te augura un amor muy sincero que será del signo de Leo o Capricornio, así que trata de estar en toda la disposición de enamorarte. Recibes un dinero extra por lotería con los números 06 y 55, trata de jugarlos el miércoles para que tu suerte se multiplique. No seas ostentoso, trata de llevar tu vida de lo más sencillo.

Tauro

Tu carta del tarot es La Torre, implica que podrás resolver cualquier asunto legal pendiente, recuerda que la primavera es tu mejor época, por eso te recomiendo que el 30 de abril prendas una veladora de color blanco y pidas a tu ángel de la guarda lo que necesitas, verás que se cumplirá. Alguien del signo de Acuario te ayudará en el trabajo. Te invitan a laborar fuera del país, trata de aceptar, ya que te permitirá crecer económicamente, o te busca alguien de gobierno para ofrecerte empleo. La carta te recomienda que no descuides los lazos familiares, después te puedes arrepentir. En el amor seguirás estable. No dejes de estudiar, recuerda que vale más quien sabe más. Tus números de la suerte son 12 y 99. Debes alejarte de todas esas personas que sólo buscaban un interés económico en tu vida.

Géminis

Te salió al carta El Mago, así que es tu tiempo de madurar y dejar a un lado lo que te hacía daño, te indica que lo peor de ti ya quedó atrás y es el momento de la transformación positiva, por eso te recomienda que eleves más tu espíritu hacia lo divino para que tengas protección de tu ángel guardián. Si estás soltero, es tiempo de que formes una familia; conocerás a un amor del signo de Libra o Piscis que será muy compatible contigo. Si te encuentras en pareja, deberás pensar con quién te quedarás y elegir entre esos dos amores que tienes, de preferencia quien te demuestre con hechos sus sentimientos. Tendrás juntas de última hora para cambiar de puesto. Tus números de la suerte son 06 y 15. La carta te augura toda la fortuna en juegos de azar y te indica que es el momento de iniciar un negocio propio.

Cáncer

En el horóscopos del tarot te salió la carta El Diablo, que junto con tu signo significa tu gran deseo de ser alguien en la vida y que buscas sobresalir ante los demás. Te indica responsabilidad y conciencia, es decir, que estás en el momento de tomar las riendas de tu vida para ser mejor persona y asumir todo lo que haces. El Diablo también representa el karma, esto implica que lo que haces se te regresará tarde o temprano, ya sean buenas o malas acciones, por eso te recomiendo siempre analizar lo que harás. La energía de la carta es suprema, si sabes utilizarla en tu favor te ayudará a crecer en lo profesional, es decir, que debes ser astuto y fuerte de mente para que lo que pienses se realice. Te llega un dinero extra por lotería con tus números mágicos 13 y 29. Tramitas un crédito bancario.

Leo

La carta de El Colgado es la que te salió, que junto a tu signo es una explosión de sentimientos, por eso te recomiendo siempre tratar de medir tus palabras y negociar algo que tengas en planes de trabajo para que no salgas perjudicado. Es momento de revelación en tu vida, pero no te dejes influenciar por personas que sólo quieren aprovechar tu talento, así que lo ideal será que dejes a ese amor o amistades que sólo quieren un interés económico en ti. Pon atención a las coincidencias o casualidades que se dan en tu vida para que te guíen por dónde ir y lograr lo que tanto deseas. En esta semana realizas trámites o pagos atrasados de una cuenta. Cuídate de problemas en tu trabajo, trata de no discutir sin razón. Recibes un dinero extra por la lotería con los números 27 y 66. Usa más el color rojo.

Virgo

El Mundo es la carta que te salió en el horóscopo del tarot, significa que no todo en la vida es lo material, sino que lo más importante es lo espiritual para que puedas tener una base sólida. Te dice que en cualquier momento se puede derrumbar todo lo que construiste y sólo quedaría tu fuerza espiritual para volver a empezar otra vez y te encuentras en una etapa de metamorfosis para valorar realmente todo lo que te hace feliz. Trata de siempre estar muy consciente de lo que harás para que puedas tener éxito. Esta semana deberás controlar tu mal carácter, recuerda que a ti te afecta todo lo que dicen de ti, así que relájate y no tomes todo tan en serio. Ya no evadas al amor, es tu momento de estar en pareja. Tus números mágicos serán 04 y 29. Trata de usar más el color naranja para atraer la suerte.

Libra

En el tarot te salió El Ermitaño, que significa aceptación y correspondencia, es decir, que el error en sí mismo no existe, sólo existe la experiencia, así que no dudes en volver a empezar algo que no salió como deseabas y vendrá el éxito; ten en cuenta que no se puede renegar del destino que ya está trazado, sólo debes aprender a salir de todos los problemas con la mejor actitud. Debes romper con todo lo que te hacía daño en el pasado, sobre todo, con ese amor que no era para ti y sólo te quitaba energía positiva. Resuelves con éxito un asunto legal que tenías pendiente. Debes poner en su lugar a cada persona y no involucrarte en ningún tipo de chismes, y menos laboral. Esta semana realizas muchas tareas pendientes y haces pagos de tu casa. Tus números de la suerte son 00 y 17, y tu color el blanco.

Escorpión

Te salió La Templanza, esto significa maestría y adaptación, así que podrás realizar cualquier tarea que tengas en mente, sólo trata de ser discreto con los demás para que no te llenes de energías negativas. La carta también te indica que debes seguir con tus estudios, eso te ayudará a crecer en lo laboral. En cuestiones familiares recuerda que eres el pilar y deberás ayudar a todos para salir de sus problemas, sólo intenta que no se te haga muy complicada tu misión. Te busca un amor del pasado para pedirte que vuelvan, recuerda que todos cometemos errores, por eso te recomiendo que te des otra oportunidad para estar en pareja. Tus números de la suerte son 35 y 60, y tu color el azul fuerte. Esta semana tendrás muchas ideas para formar nuevos proyectos, así que no te desanimes y sigue adelante.

Sagitario

En el tarot te salió la carta de La Justicia, significa que debes romper con todo lo que te hacía daño en el pasado, sobre todo con ese amor que no era para y ti sólo te quitaba energía positiva. Debes poner en su lugar a cada persona y no dejarte involucrar en ningún tipo de chismes, y menos del ámbito laboral. Cualquier asunto legal que tengas pendiente lo podrás resolver con éxito. Tendrás días de transformación personal hacia lo positivo. En el amor extrañas a tu pareja, pero recuerda que cada vez que se separan, el amor los une más, así que no te sientas triste, pronto estarán juntos. En cuestiones de salud programa tu cita con el médico y hasta un chequeo para que no tengas ningún problema. Tus números mágicos serán 03 y 50. Tendrás una semana de firma de contratos y la llegada de dinero extra.

Capricornio

Tu carta es As de Bastos, significa que podrás realizar cualquier tarea que tengas en mente, sólo trata de ser discreto con los demás para que no te llenes de energías negativas; también te indica que debes seguir con tus estudios profesionales. En cuestiones familiares eres el pilar y eso indica que deberás ayudar a todos para salir de sus problemas. Te busca un amor del pasado para pedirte que vuelvan a estar juntos, recuerda que todo mundo tenemos errores, por eso te recomiendo que te des otra oportunidad de estar en pareja. Si ese negocio o trabajo no se te da, trata de seguir adelante con otro proyecto. Tus números de la suerte son 01 y 29. Son momentos de moverse, es decir, buscar nuevos rumbos en estudios y trabajo o cambiarte de país y de casa, eso te ayudará a crecer más en lo económico.

Acuario

En el tarot te salió El Emperador, esto significa que debes tener cuidado con las decisiones que tomes en estos días, te recomiendo pensar lo que vayas a hacer para que después no tengas contratiempos en tu vida personal. En cuestiones amorosas, la persona con la que estás actualmente es la indicada para formar una relación seria. A los Acuario solteros les vendrá un amor nuevo del signo de Aries o Libra que será muy compatible. Ten cuidado con las traiciones en el trabajo, trata de ser discreto y no meterte en problemas ajenos. Realizas pagos de colegiaturas. Te llega una demanda legal que podrás arreglar de la mejor manera. Tus números de la suerte son 07 y 88. Esta semana te harán una propuesta de nuevo trabajo. La carta te indica que seguirás triunfando en todo, en particular, en negocios propios.

Piscis

En el horóscopo del tarot te salió La Fuerza, significa que tendrás dificultades en cuestiones de trabajo, por eso te recomiendo mantener la calma y ser prudente con lo que comentes sobre los demás, tu signo se caracteriza por ser sincero, así que evita opinar si no te lo piden. Crecerás en lo económico y podrás comprar una casa con algún crédito. Te llega un dinero extra por lotería con los números 04 y 39, trata de agregarles tu fecha de nacimiento para personalizar tu suerte. Seguirás con tu buena racha en cuestiones amorosas; si estás en pareja no lo dudes e intenta formalizar esa relación. Esta carta también te recomienda que sanes tu corazón y pidas perdón a esa persona que se lo merece. Es el tiempo de resolver todo lo que tenías pendiente. Ya no seas tan confiado y no platiques tu vida personal.

