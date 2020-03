Mhoni Vidente: horóscopo y predicciones para los signos del zodiaco para el mes de marzo

Como cada semana, Mhoni Vidente, una de las tarotistas más famosa de México, lanzó las cartas para identificar cuales son las predicciones para cada signo del zodiaco para este mes de marzo que inició el domingo 1 de y acabará el martes 31.

La especialista reveló el número de la suerte, color y los días en los que las energías de cada signo serán perfectas para tomar las mejores decisiones. Asimismo, algunas cosas que podrían esperarse esta este tercer mes del año.

Sin más, las predicciones de Mhoni Vidente para la semana en cuestiones de amor, trabajo, dinero y salud, aunque antes recuerda...

¿CUÁL ES MI SIGNO DEL ZODIACO SEGÚN MI FECHA DE NACIMIENTO?

SIGNO DEL ZODIACO FECHA DE NACIMIENTO ARIES 21 de marzo - 20 de abril TAURO 21 de abril – 21 de mayo GÉMINIS 22 de mayo – 21 de junio CÁNCER 22 de junio – 23 de julio LEO 24 de julio – 23 de agosto VIRGO 24 de agosto – 22 de septiembre LIBRA 23 de septiembre – 22 de octubre ESCORPIO 23 de octubre – 22 de noviembre SAGITARIO 23 de noviembre – 21 de diciembre CAPRICORNIO 22 de diciembre – 19 de enero ACUARIO 20 de enero – 19 de febrero PISCIS 20 de febrero – 20 de marzo

HORÓSCOPO MHONI VIDENTE DEL 2 AL 8 DE MARZO

HORÓSCOPO ARIES

Marzo es tu mes de superación personal y de suerte en cuestiones de trabajo; ten en cuenta que en estos 31 días tendrás la oportunidad de hacer un patrimonio para tu futuro y si tienes en mente sacar un crédito bancario para la compra de un bien inmueble, éste es el momento ideal. En cuestiones de salud debes cuidarte mucho de problemas hormonales y de estrés. Te invitan a salir de viaje por cuestiones de trabajo, pero también preparas tus vacaciones de Semana Santa. Es tiempo para tener una pareja formal y no varios amores a la vez, recuerda que tu energía fluye mejor cuando estás en compañía de la persona ideal. Un viejo amor de Capricornio, Acuario o Leo te busca para pedirte volver. Tus mejores días serán 02, 03, 05, 09, 14, 20, 21, 26, 30 y 31. Tus números son 07 y 21, y tu color, el amarillo.

HORÓSCOPO TAURO

Este mes de marzo será de cambios radicales en tu vida, tendrás más abundancia en cuestión de negocios propios y cambios de trabajo. Evita los pleitos familiares, es mejor hablar los problemas antes de que se salgan de control. En cuestiones de salud tu punto débil será el dolor de huesos y el intestino; recuerda que tú mismo puedes cambiar eso con sólo hacer más ejercicio y llevar una buena alimentación. Tus mejores días serán 02, 04, 06, 07, 09, 10, 11, 14, 20, 21, 25, 29 y 31. Te viene un golpe de suerte para mediados de mes y será con los números 00 y 14. Usa mucho el color rojo intenso. Para los solteros, los signos más compatibles serán Virgo, Escorpión y Capricornio. En este mes saldrás varias veces de viaje por cuestiones de trabajo y cierre de contratos. No trates de impresionar a tus amigos con dinero.

HORÓSCOPO GÉMINIS

Este mes será de crecimiento personal, recuerda que a tu signo le ayuda mucho el Sol y la primavera para estimular las buenas energías, por eso te recomiendo que realices meditación al aire libre y también que salgas a caminar en las mañanas. Te harán una propuesta laboral muy atractiva. Ten mucha precaución con problemas de infección. Tendrás mucha compatibilidad con los signos de Leo, Libra, Sagitario y Piscis. Tus días de la suerte serán 03, 05, 07, 09, 11, 14, 16, 20, 21, 23 y 30. Si quieres tramitar un crédito, éste es el momento ideal para hacerlo. Tendrás un golpe de suerte con los números 03 y 39. Trata de usar mucho el color azul fuerte para estimular más tu suerte. Deja de pensar lo que no es, recuerda que siempre te inundan las dudas, pero es momento de confiar más y ser feliz.

HORÓSCOPO CÁNCER

Tendrás un mes lleno de buenas noticias. Trata de controlar tu temperamento, recuerda que siempre quieres tener la razón en todo y a veces no es posible, por eso te recomiendo ser tolerante en todos los sentidos. Tus mejores días serán 02, 05, 07, 09, 11, 13, 17, 20, 21, 23 y 31, en ellos tendrás buena suerte en cuestión de trabajo y negocios. Tus números mágicos serán 05 y 22. Tu punto débil en cuestión de salud son los nervios y el estómago, así que debes comer más saludable. En lo amoroso seguirás muy estable con tu pareja y hablando de formar un hogar, mientras que para los solteros será un mes de aventuras con diferentes personas sin llegar a tener una relación. Se te presenta la oportunidad de participar en una campaña política y ser líder de algún movimiento social. Tendrás una sorpresa de embarazo.

HORÓSCOPO LEO

Mes para reinventarte por completo y dejar todo lo negativo atrás; inicias una nueva etapa en lo laboral. Tus mejores días serán 02, 04, 06, 07, 13, 16, 19, 21, 29, 30 y 31, que marcarán la suerte en tu vida y tendrás la oportunidad de nuevos proyectos que te dejarán buenas ganancias, sólo ten precaución con todo lo que firmas. Cuídate de problemas de estómago, trata de seguir una dieta y ejercitarte más para que no tengas problemas de colesterol. Los solteros atravesarán por un mes de conquistas fugaces, así que trata de divertirte y no aferrarte a una pareja que no es para ti y seguir conociendo personas más compatibles. Para los que tienen pareja será un mes de altibajos y con algunos problemas serios, así que trata de ir a terapia. Tus números de la suerte serán 04 y 17. Usa más el color amarillo.

HORÓSCOPO VIRGO

Este mes será de metamorfosis para tu signo, es decir, cambiarás en todo lo que esté relacionado con tu vida amorosa y laboral. Marzo estará lleno de nuevos retos profesionales, te ofrecerán otro puesto y un mejor salario. Lo más importante en este mes será cerrar trámites o problemas legales que arrastrabas de meses anteriores. Recuerda que eres el inteligente del Zodiaco y eso te ayuda a tener más éxito, pero también te hace ser una persona muy cambiante en tu carácter. Tus mejores días serán 02, 03, 05, 07, 09, 13, 16, 20, 22, 27 y 31. Te proponen irte a vivir al extranjero o cambiar de residencia a mediados de mes. Un amor del signo de Acuario o Cáncer marcará tu vida durante esta primavera. Recibes un premio por cuestiones de lotería que será con tus números mágicos 06 y 30.

HORÓSCOPO LIBRA

Tendrás toda la energía espiritual de tu lado y te llega la oportunidad de crecer económicamente y hablar de asociarte con más personas para poner un negocio. Serán días muy positivos en el amor y vendrá alguien muy compatible de Acuario, Piscis, Aries o Leo que será tu pareja ideal. Compras un departamento o casa. Este mes de marzo será para reinventarte por completo, así que no dudes en hacerte ese cambio de look que tienes en mente. En cuestiones de salud cuídate mucho de problemas de infecciones. Tus mejores días serán 03, 04, 06, 08, 10, 12, 14, 20, 21, 25, 30 y 31, en los que te propondrán negocios o cerrarás jugosos contratos. Tus números mágicos serán 08 y 53, tendrás un golpe de suerte en la lotería. Los Libra que están en pareja este mes formalizarán su relación y se comprometerán.

HORÓSCOPO ESCORPIO

Marzo será un mes lleno de transformaciones radicales para tu signo, recuerda que te encuentras en tu etapa de crecimiento personal y también te llegan oportunidades de nuevos negocios. Ten cuidado con las malas energías y el mal de ojo; trata de no platicar tus planes para que no te los salen. Tramitas tu pasaporte y visa para salir de viaje con tu familia. Ten cuidado con problemas en el sistema nervioso y las hormonas, recuerda que son tu punto débil. Gozarás de un golpe de suerte con los números 09 y 63. Tus mejores días serán 02, 03, 05, 09, 14, 20, 21, 26, 30 y 31. Te regalan una mascota. Los que tienen pareja seguirán de lo mejor y muy enamorados. A los que están solteros les vendrán dos amores casi al mismo tiempo de los signos de Acuario, Piscis o Cáncer. Sigue con la dieta y el ejercicio.

HORÓSCOPO SAGITARIO

Inicias un mes de reconciliación contigo mismo, por fin decides ya no sabotearte y decides crecer en todos los sentidos. Tus números de la suerte serán 19 y 57. Este mes tendrás más abundancia y cierre de contratos. En cuestiones de salud estarás un poco cansado por el estrés. En el amor se te presentan días de confusión sobre seguir o terminar tu relación, así que trata de pensar muy bien para no tomar decisiones precipitadas. Tus mejores días serán 04, 05, 09, 12, 16, 21, 24, 29 y 31. Pagas deudas del pasado. Recibes un dinero inesperado por unas comisiones o el pago de vacaciones. A los que están solteros les llegará un amor del signo de Acuario, Aries, Tauro o Leo que será muy compatible y apasionado. Si tenías planeado hacerte una cirugía en estos días, será mejor que la pospongas hasta el próximo mes.

HORÓSCOPO CAPRICORNIO

Marzo llega como un mes de decisiones radicales y fuertes en tu vida personal, tendrás la oportunidad de crecer más en lo económico y gozar de estabilidad en lo personal. Conocerás a alguien del signo de Piscis que te ayudará a crecer profesionalmente. Te proponen un cambio de trabajo en estos días y será con mejor sueldo. Recibes una invitación para salir de viaje. Te cambias el look y renuevas tu forma de vestir. Tus números de la suerte son 27 y 30. Tus mejores días del mes serán 02, 05, 10, 12, 13, 15, 20, 21, 27, 30 y 31. Las buenas energías se juntarán para que consigas tu progreso económico. No le pongas tanta atención a lo que dicen de ti, recuerda que si hablan es porque te haces notar. Eres el analítico del Zodiaco y eso significa que eres muy cambiante en tu forma de pensar y sentir.

HORÓSCOPO ACUARIO

Deja atrás la inseguridad y la indecisión, es momento de que tomes las riendas de tu vida sin miedo, verás que eso te ayudará a ser más feliz. Tomas la decisión de comprar un coche, pero trata de no platicarlo mucho para que no se te sale el plan. Enfrentarás algunos días de discusiones con tu pareja, trata de escuchar y cambiar un poco tu forma de ser. Arreglas asuntos legales y será con éxito. Planeas realizar un viaje a la playa con tus amigos. En tu trabajo vendrán directivos nuevos y cambios radicales de puesto, pero tú quedarás de lo mejor. Gozarás de un golpe de suerte con los números 15 y 24. Los mejores colores para atraer la buena energía son el azul y blanco. Tus días mágicos serán 02, 04, 06, 07, 13, 16, 19, 21, 29, 30 y 31. Para los que tienen pareja estable vendrá un embarazo sorpresa.

HORÓSCOPO PISCIS

El mes de marzo será de éxitos y logros personales, decides reinventarte en todos los sentidos. Gozarás de un golpe de suerte con los números 23 y 67. Trata de usar mucho los colores azul, morado o rosa. Es momento de que te comprometas con la dieta y el ejercicio. Te proponen realizar un viaje con tu familia. Los Piscis que están con pareja hablarán de comprometerse. Los que se encuentran solteros conocerán a dos amores muy intensos del signo Cáncer o Escorpión. Trata de administrar mejor tu tiempo para que no quedes mal con tareas de la escuela o compromisos laborales. Tus mejores días del mes serán 02, 04, 06, 08, 10, 14, 19, 20, 21, 27, 29, 30 y 31. Durante estos días las buenas energías se pondrán de tu lado para que puedas poner algún negocio o cierres contratos importantes.

