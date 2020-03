Mhoni Vidente horóscopo: predicciones signos del zodiaco para HOY y el resto de la semana

Mhoni Vidente, la tarotistas más famosa de México, ha lanzó las cartas para dar las predicciones para cada signo del zodiaco para esta semana que inicia hoy lunes 30 de marzo y acabará el próximo domingo 5 de abril.

La especialista reveló el número de la suerte, color y los días en los que las energías de cada signo serán perfectas para tomar las mejores decisiones. Asimismo, algunas cosas que podrían esperarse para este último día de marzo y el inicio del mes de abril.

Lee aquí las predicciones de Mhoni Vidente para la semana en cuestiones de amor, trabajo, dinero y salud, aunque antes recuerda...

MI SIGNO DEL ZODIACO SEGÚN MI FECHA DE NACIMIENTO

SIGNO DEL ZODIACO FECHA DE NACIMIENTO ARIES 21 de marzo - 20 de abril TAURO 21 de abril – 21 de mayo GÉMINIS 21 de mayo – 21 de junio CÁNCER 22 de junio – 23 de julio LEO 24 de julio – 23 de agosto VIRGO 24 de agosto – 22 de septiembre LIBRA 23 de septiembre – 22 de octubre ESCORPIO 23 de octubre – 22 de noviembre SAGITARIO 23 de noviembre – 21 de diciembre CAPRICORNIO 22 de diciembre – 19 de enero ACUARIO 20 de enero – 19 de febrero PISCIS 20 de febrero – 20 de marzo

ARIES

Llega el mes de suerte para tu signo y más porque atraviesas por una etapa de abundancia y prosperidad. Trata de reinventarte durante abril en todos los sentidos y empieza ese negocio o cambia de trabajo por el que tanto deseas. La conjunción de los astros y tu cumpleaños te fortalecen espiritualmente, sólo tienes que dejar a un lado los deseos de rencor o venganza para que esa energía negativa no obstruya tus éxitos. Te proponen un cambio de puesto o un bono de compensación, trata de ahorrarlo para un futuro. Tus mejores días serán 02, 04, 09, 10, 11, 17, 19, 21, 24, 29 y 30. Las energías positivas estarán muy fuertes. Tus números de la suerte: 04 y 13. Te buscará un amor del pasado del signo de Capricornio o Acuario para volver a una relación formal. Tu lema este mes: Ser fuerte en todo.

TAURO

Abril, mes de tomar decisiones personales, recuerda que tu signo es tierra y eso lo hace muy aguantador, pero es momento de tomar decisiones para ser feliz. No tengas miedo a los cambios que hagas en tu vida, te ayudarán a crecer más como persona. Serán semanas de muchos cambios en tu empresa o negocio, así que trata de estar atento en todo y no confiar en nada ni en nadie, recuerda que para que te salga bien tu trabajo lo tienes que hacer tú mismo. Los casados o con pareja tendrán problemas de celos o estarán muy alterados, así que les recomiendo tener paciencia o darse un tiempo y empezar a conocer a más personas. Cuídate de problemas de estómago. Tus mejores días serán: 01, 04, 09, 11, 12, 18, 21 y 29. Recibes un dinero extra por lotería con el número 05 o 27. Tu lema este mes: Reinventarse en la vida personal.

GÉMINIS

El cuarto mes de año para tu signo es una etapa de progreso en cuestiones económicas, así que no dudes en pedir un aumento de sueldo o un cambio de puesto, que te llegará. Deja a un lado problemas amorosos y concéntrate en tu vida laboral, que las discusiones sólo te quitan energía positiva. Vienen días de muchas presiones en cuestiones de trabajo o negocios, evita alterarte por cualquier cosa. Tendrás la energía de Marte y te ayudará a estar mejor en todos los sentidos, sólo mide tus palabras y no provoques peleas sin razón. Tus mejores días de abril: 02, 03, 09, 10, 17, 21, 23, 28 y 30. Recibes un dinero extra por una deuda del pasado o la venta de un coche. Tus números de la suerte serán 02 y 19. Los solteros seguirán así hasta que llegue la persona indicada. Tu lema este mes: El éxito es mío, lo tomo.

CÁNCER

Tus energías estarán más despiertas que de costumbre y significa que identificarás qué te conviene en cuestiones de trabajo y vida personal; vendrá a ti una intuición que te dará la señal de saber qué camino tomar. Tus días de la suerte para este mes son: 01, 03, 07, 09, 17, 19, 21, 28 y 30, serán para cambiar de actitud y estar de mejor ánimo para salir de cualquier problema. Gozas de un golpe de suerte con los números 03 y 37 los días martes; no dudes en jugarlos y recuerda combinarlos con tu fecha de nacimiento. Ten cuidado con problemas de salud, sobre todo, en cuestión de hormonas o el sistema nervioso. Llegará un amor prohibido en este mes y será de Escorpión o Capricornio. Ya no trates de arreglar los problemas de los demás, sólo da tu opinión y no te metas en chismes. Tu lema este mes: Volverse a levantar.

LEO

Abril es uno de tus mejores meses porque tu energía positiva está al mil en todo lo que realizas. Te llega la oportunidad de cambiarte de casa o irte a vivir a otro país, analízalo bien y consúltalo con tu familia. Te llega un dinero extra por comisiones o utilidades, trata de invertirlo en ti. Te ofrecen matrimonio o vivir en pareja, recuerda siempre pensar antes de actuar para que no te arrepientas después. Cuídate de dolores estomacales, será tu punto débil todo el mes. Tus mejores días: 01, 02, 04, 08, 10, 15, 20, 21, 25, 29 y 30, aprovecha para realizar nuevos proyectos de vida, trata de terminar tus estudios profesionales y ya no dejar nada sin concluir. Tus números de la suerte todo el mes serán 01 y 55. Tendrás un golpe de suerte los viernes. Tu lema este mes: Siempre positivo ante los problemas.

VIRGO

Mes de transformaciones radicales para tu signo, recuerda que estás en tu etapa de crecimiento personal y laboral. Mantén buena actitud y la fuerza espiritual en todo lo que realices, que te irá muy bien. Cuidado con las malas energías o chismes porque tu signo es presa de brujerías y mal de ojo, por eso este día primero te recomiendo poner una veladora de color blanco y llevar un limón verde en tu bolsa para que cortes todas esas envidias. Controla tus impulsos de celos o enojos sin razón, sobre todo, con tu pareja, considera que tu signo es muy desconfiado y piensas lo que no es. Tendrás un golpe de suerte con los números 09 y 53 los miércoles. Tus mejores días del mes son 03, 06, 09, 10, 19, 21, 23, 27, 29 y 30. Tu lema este mes: No mirar para atrás y seguir avanzando, que el triunfo será mío.

LIBRA

Te llega la oportunidad de un trabajo bien pagado, gracias a que este mes tu signo vive una metamorfosis en su forma de pensar y de ser para elevar más su energía a lo positivo. Te recomiendo mantenerte en comunicación con lo divino y meditar más. Cuida tu dinero, mejora tu administración. Evita los chismes y las malas energías que te rodearán este mes, trata de no platicar tus planes y alejarte de las malas amistades. Sabrás de un embarazo que te dará mucha felicidad. A los solteros les llegarán dos amores. Tus mejores días: 02, 05, 09, 12, 17, 21, 23, 29 y 30. Te recomiendo poner una veladora azul fuerte o morada el 1 de abril para que tengas abundancia todo el mes. Tus números de la suerte serán 11 y 59, trata de jugarlos los martes. Tu lema este mes: Perdón y olvido, que hoy vivo un nuevo comienzo en mi vida.

ESCORPIO

Abril es uno de tus mejores meses del año y tu signo entrará en una etapa de crecimiento económico y laboral por eso te recomiendo hacer un plan de acción que puedas cumplir. Considera que al ser muy perfeccionista tardas más en hacer las cosas, evita retrasarte. En cuestiones de amor sientes que tu pareja se está alejando, toma en cuenta que el amor no se acaba, sólo se mueve de lugar, así que trata de reinventarte y conocer a más personas afines a tu signo, que en este mes serán de Piscis o Aries y hablarán de relaciones formales. Tendrás un golpe de suerte con los números 14 y 23, juega los lunes y usa el color naranja. Tus mejores días: 01, 02, 04, 09, 12, 19, 23, 29 y 30. Podrás cambiarte de trabajo por uno mejor o encontrar la posibilidad de ser feliz con tu nueva pareja. Tu lema este mes: Ser el mejor.

SAGITARIO

Serán las mejores semanas en cuestiones amorosas. Recuerda que tu signo es fuego y eso te tiene siempre en busca de la pareja ideal y quieres enamorarte. Tus mejores días: 01, 02, 04, 08, 12, 16, 20, 24 y 27. Procura aplicar cambios laborales. Este 1 de abril te recomiendo prender una veladora de color rojo para que tengas suerte en todo lo que emprendas. En cuestiones de negocios o dinero sufrirás la traición de alguien que consideras tu amigo, así que evita hacer préstamos o asociarte en negocios hasta el mes de mayo. Cuídate de problemas de salud, sobre todo, de alguna infección en el riñón o de garganta, trata de ir con tu médico. Mes de reinventarse y cambiar de look. Tendrás un golpe de suerte con los números 17 y 25, trata de jugarlos los viernes. Tu lema este mes: No rendirse y seguir avanzando.

CAPRICORNIO

Es un mes muy bueno para tu signo y más en lo personal. Estarás muy agresivo con todo mundo, así que trata de calmarte y seguir con el ejercicio, eso te tranquilizará. En cuestiones de trabajo tendrás algunos problemas con tus jefes, sólo procura tener el mejor desempeño. Cuidado con las deudas pasadas y trata de liquidarlas cuanto antes. Tu mente estará muy fuerte y perceptiva. Resuelves problemas legales a tu favor. Tendrás un golpe de suerte con los números 16 y 30, trata de jugar los martes. Cuidado con las envidias, te recomiendo ponerte un listón rojo en el tobillo derecho con tres nudos para protegerte. Tus mejores días: 01, 02, 04, 07, 15, 19, 23, 25 y 29, vendrá a ti buena suerte en todo lo relacionado con crecer económica y laboralmente. Tu lema en este mes: Reinventarse y ser el mejor.

ACUARIO

Estarás en plena renovación personal y te darás cuenta que es tiempo de madurar y formar un patrimonio para tu futuro. Tu mejor meta será ya no ser tan rencoroso y empezar a perdonar para no cargar energías negativas del pasado. Este abril de Cuaresma tendrás mucha ayuda de tu ángel de la guarda, sólo pide y se te dará. Cuidado con los pagos de tu casa o renta, recuerda no utilizar tu dinero en compras innecesarias. Tendrás un golpe de suerte en cuestiones de trabajo; es decir, un mejor puesto o firmas un nuevo contrato. En el amor seguirás con tu pareja de Piscis o Libra. Tus mejores días: 02, 03, 09, 12, 15, 16, 21, 25, 27 y 28. Tus números de la suerte son 18 y 21. Te recomiendo seguir con el ejercicio y recuerda que tu punto débil es el estómago. Tu lema este mes: No dejarse vencer y buscar el éxito.

PISCIS

Abril, mes de tomar la decisión de cambiar de actitud y dejar lo negativo atrás, recuerda que tu signo atraviesa por una etapa de crecimiento espiritual y laboral, por eso te recomiendo que este día primero enciendas una veladora de color azul y le pidas a tu ángel de la guarda que te proteja en todo lo que realices. Decides quedarte con una sola pareja. Trata de relajarte o no tener tantas presiones, recuerda que a tu signo lo dominan los problemas psicológicos. Cada vez que ayudas a alguien más, tu energía positiva se multiplica. Tus mejores días: 01, 02, 03, 07, 13, 16, 18, 22, 23 y 29. Tendrás juntas de negocios o cambios de trabajo que te ayudarán a tener más ingresos. Viene un golpe de suerte con los números 19 y 66, juega los domingos y usa el color azul. Tu lema de este mes: Siempre salir adelante.

