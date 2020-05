Mhoni Vidente, la tarotista más famosa de México, ha lanzado las cartas para predecir el destino de los signos del zodiaco para esta semana que inició el lunes 18 de mayo y acabará el próximo domingo 24 de mayo.

La especialista reveló el número de la suerte, color y los días en los que las energías de cada signo serán perfectas para tomar las mejores decisiones. Asimismo, algunas cosas que podrían esperarse par esta segunda semana del mes de mayo.

Lee aquí las predicciones de Mhoni Vidente para la semana en cuestiones de amor, trabajo, dinero y salud, aunque antes recuerda...

SIGNO DEL ZODIACO FECHA DE NACIMIENTO ARIES 21 de marzo - 20 de abril TAURO 21 de abril – 21 de mayo GÉMINIS 22 de mayo al 21 de junio CÁNCER 22 de junio – 23 de julio LEO 24 de julio – 23 de agosto VIRGO 24 de agosto – 22 de septiembre LIBRA 23 de septiembre – 22 de octubre ESCORPIO 23 de octubre – 22 de noviembre SAGITARIO 23 de noviembre – 21 de diciembre CAPRICORNIO 22 de diciembre – 19 de enero ACUARIO 20 de enero – 19 de febrero PISCIS 20 de febrero – 20 de marzo

HORÓSCOPO MHONI VIDENTE DEL 18 AL 24 DE MAYO

ARIES

Seguirás con tus relaciones públicas para avanzar profesionalmente. Ten cuidado con los chismes con personas de tu trabajo y protégete encendiendo una veladora roja el 21 de mayo para cortar todo lo negativo. Te llega un amor del signo de Acuario, Leo o Sagitario que será muy compatible contigo y hablará de darte seguridad. Pagas el seguro de tu auto. Tus números de la suerte son 06 y 77, y tu color el blanco. Te extraña un amor del pasado que quiere volver. Sigue con la dieta y el ejercicio, ya te ves de lo mejor. En el tarot tu carta es El Juicio, indica que es tu momento para vivir en pareja y crecer en lo personal; lo negativo de esta carta es que debes tener cuidado con personas que sólo quieren abusar de ti en lo económico y recuerda que no debes prestar dinero para que no te roben la suerte.

TAURO

Estarás alterado por problemas personales, tienes el poder de quitarte todo lo negativo, sólo necesitas alejar esas amistades y malos amores de tu vida. Te llega un dinero extra para pagar tu tarjeta de crédito. Tu mejor día será el 20 de mayo, la suerte te sonreirá en todos los sentidos y más en el trabajo, te ofrecerán un contrato nuevo que te dejará más satisfacciones, sólo recuerda ser discreto con tus planes. No discutas con tu pareja, sí te quiere pero deben darse espacio. Tendrás un golpe de suerte en la lotería con los números 12 y 33. Tu compatibilidad en el amor será con el signo de Capricornio, Cáncer o Virgo. Tu carta del tarot es La Luna, te augura sorpresas en cuestiones de negocios nuevos que te dejarán más prosperidad; lo negativo es que debes tener cuidado con robos y pérdidas.

GÉMINIS

Enfrentarás presiones laborales, por eso te recomiendo que tengas paciencia y seas cauteloso con tus acciones; tu signo es impulsivo y busca problemas donde no los hay. Cuídate de infección de estómago, trata de ir con tu médico. Ya no extrañes a ese amor, si realmente lo quieres búscalo otra vez, recuerda que el orgullo a veces no es tan bueno y necesitas quedar en paz contigo mismo. Te invitan a comer y recibes un regalo inesperado por tu cumpleaños. Arreglas asuntos legales a tu favor. Tienes un golpe de suerte con los números 15 y 44. Usar el color amarillo para atraer la fortuna. En el horóscopo del tarot te salió El Loco, esto me dice que es el momento de que dejes a un lado las indecisiones; además te pide que hagas cambios de residencia o de país para que la suerte te llegue a manos llenas.

CÁNCER

Tendrás una revisión laboral, así que saca todos tus pendientes y evita confiar demasiado en tus compañeros de trabajo, porque tarde o temprano te traicionarán. Cuídate de problemas de nervios y si estás a dieta no tomes pastillas, pues eso te altera mucho. Recordarás a un amor del pasado, pero intenta quedar en paz. En estos días el amor estará en tu signo con fuerza, procura ponerte algo de plata como una cadena o un dije para atraer a la persona indicada. Tus números de la fortuna son 42 y 65. No dejes de estudiar, tu signo siempre debe estar aprendiendo para triunfar. En el horóscopo del tarot te salió la carta de La Torre, que me indica que el caos en el trabajo reinará a tu alrededor, por eso trata de no caer en provocaciones de pleitos; el lado positivo de esta carta es que fortalece tu liderazgo.

LEO

Esta semana tendrás muchas preocupaciones personales, pero trata de no caer en estrés, recuerda que lo mejor para liberar las energías negativas es hacer ejercicio. En tu trabajo se avecinan cambios de puestos y reacomodo de personal. Tu mejor día será el 20 de mayo con el cierre de contratos y la autorización de algún crédito. Tus números de la fortuna son 26 y 73. En cuestiones amorosas estarás de lo mejor con tu pareja, tendrán mucha compatibilidad y pasión. Los solteros conocerán a alguien del signo de Aries, Géminis o Sagitario que hablará de formalidad. Te salió la carta El Ahorcado, eso indica que debes tener una transformación personal y dejar atrás todo lo negativo; ten en cuenta que esta carta es muy fuerte y es necesario que realices una catarsis, es decir que renazcas de tu signo de fuego.

VIRGO

Semana de buenas energías alrededor de tu signo, tendrás días de buena suerte con la firma de contratos nuevos o la llegada de un dinero por parte de un trabajo, pero trata de no presumir lo que todavía no tienes para que no se te sale. Sabrás de un embarazo familiar que te dará mucha alegría. Ten cuidado con los celos, trata de no controlar tanto a tu pareja. Los solteros conocerán a personas muy compatibles del signo de aire. Tus números de la suerte son 08 y 19. En el horóscopo del tarot te salió la carta de La Emperatriz, que te augura una propuesta de trabajo mejor pagado y con alta jerarquía que será muy importante en tu vida; el lado negativo de esta carta es que no te gusta recibir opiniones y sugerencias en tu vida personal para poder llevarlas de la mejor manera. No te apartes de tu familia.

LIBRA

Recibirás buenas noticias sobre tu trabajo, reconocen tu desempeño laboral. Tendrás muchas juntas con tus jefes para cambios en la empresa. Pensarás mucho en alguien que se fue de tu lado, pero trata de ocupar tu mente en el ejercicio para que se te quite esa tristeza. Trata de no ser tan claridoso, es mejor que seas más reservado con tus opiniones. Recibes un dinero extra por la venta de un coche. Tendrás un golpe de suerte el 21 de mayo con los números 06 y 12. No dudes en seguir tu intuición. En el tarot te salió la carta El Mundo, significa que ya es tiempo de que te reactives en todo lo que realices y salgas de tu encierro personal, pues la suerte es tuya; lo negativo de esta carta es tu temor a los cambios radicales, así que debes dejar de pensar en lo negativo y convertirlo en buenas energías.

ESCORPIO

Tendrás mucho trabajo y estarás en actualización de tu puesto, recuerda que no debes estresarte, pues todo lo podrás resolver. Terminas una relación de pareja y decides estar un tiempo solo para crecer en lo personal. En tu trabajo o escuela tendrás algunos problemas con tus compañeros, pero sólo serán malos entendidos. El 18 de mayo te llega una nueva oportunidad laboral y tendrás suerte en los juegos de azar con los números 01 y 28. En el horóscopo del tarot te salió la carta La Estrella, eso significa que te llegará una sorpresa que te hará sentir de lo mejor, y esta carta junto a tu signo es de progreso en todo lo que emprendas; lo negativo de la carta es que no sabes medir las consecuencias de tus actos y caes constantemente en problemas de ámbito laboral, por eso te recomiendo ser prudente.

SAGITARIO

Inicias una buena semana en cuestiones de relaciones públicas, concretas negocios y te aventuras a crear nuevos rumbos laborales. Ten en cuenta que te sigue la buena suerte en todo lo económico, así que no lo desaproveches. Un problema que tiene tu signo es el orgullo y la soberbia, mi recomendación es que te disculpes con esa persona tan especial y queden como amigos. Tendrás un golpe de suerte el 21 de mayo con los números 03 y 29; trata de usar el color naranja, eso te dará suerte en todo lo que realices. En el horóscopo del tarot te salió la carta La Justicia, eso indica que debes solucionar todos los problemas del pasado y que si tienes un asunto legal es el momento de resolverlo; lo negativo de esta carta es que te sientes superior a los demás y no recibes críticas, trata de ser más relajado.

CAPRICORNIO

Estarás indeciso para cambiarte de trabajo, pero lo mejor es que te desempeñes donde puedas reinventarte y salgas adelante. Tienes un golpe de suerte el 19 de mayo con los números 03 y 28. Tu color de la abundancia es el azul fuerte. En el amor sigues buscando a la pareja ideal, y por más que conoces a personas, no te llega, por eso te recomiendo que dejes fluir la energía del amor y verás que conoces a alguien del signo de Aries, Libra o Escorpión que será muy compatible. Soluciona los problemas, no los hagas más grandes. En el horóscopo del tarot te salió la carta el As de Oros, que te dice que una buena racha vendrá a tu vida, no la desaproveches y no te sabotees tú mismo con tu carácter; el lado negativo de la carta es el despilfarro, por eso debes ya hacerte de un patrimonio y ahorrar para tu futuro.

ACUARIO

Te actualizas en todo lo que desarrollas en tu trabajo, a tu signo lo domina la excelencia y siempre quiere ser el mejor en lo laboral. Te viene una sorpresa económica el 23 de mayo con los números 00 y 31. Tu color de la abundancia es el rojo. En el amor seguirás con tu pareja y cada día tendrán más compatibilidad, incluso piensan en formar una familia. Los solteros seguirán un tiempo disfrutando y saliendo con varias personas, pero sin compromiso. Cuídate de problemas de la espalda baja y cintura si haces ejercicio. En el horóscopo del tarot te salió la carta El Sol, que te dice que tendrás días de felicidad y cambios positivos en tu entorno y también te recomienda que ahorres y hagas un patrimonio; también te advierte que no caigas en discusiones y te dice que debes buscar la solución de todo.

PISCIS

Te reinventas y sacas lo mejor de ti mismo para superar cualquier problema. Decides tomar un diplomado para actualizarte en tu especialidad. Empiezas un régimen de ejercicio y comes más sano para verte mejor. Realizarás pagos de tu tarjeta de crédito o liquidas deudas de tu casa. Gozas de un golpe de suerte el 21 de mayo con los números 03 y 28. En el amor seguirás con tu pareja actual y piensan en vivir juntos. A los que están solteros les llega un amor del signo de Cáncer o Libra que será muy compatible. En el horóscopo del tarot te salió la carta El Mago, eso significa que te viene una sorpresa económica y un cambio positivo en tu trabajo, sólo trata de no platicar tus planes para que no te llenes de malas energías; la carta te recomienda que cargues una moneda de plata en tu cartera como protección.

