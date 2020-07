“I Dream of Jennie”, conocida en España y en Latinoamérica como “Mi bella genio”, fue una de las series estadounidenses más exitosas y populares en todo el mundo. Protagonizada por Barbara Eden y Larry Hagman, la ficción cautivó a grandes y chicos por varias generaciones.

Producida por Screen Gems, el programa se emitió originalmente del 18 de septiembre de 1965 al 26 de mayo de 1970 con nuevos episodios, y hasta septiembre de 1970 con repeticiones de temporada, en NBC. La serie, que tiene un total de 139 episodios, también tuvo gran popularidad en la década de los 90′.

La serie estadounidense contaba las aventura de una tierna genio de la botella llamada Jeannie quien se enamora de su "amo", el actor Larry Hagman quien dio vida al Capitán Tony Nelson, un astronauta

“Mi bella genio” contaba las aventuras de una genio (Barbara Eden) que tenía poderes mágicos y vivía en una botella. Ella está perdidamente enamorada del mayor Anthony Nelson (Larry Hagman), quien se convierte en su “amo” tras encontrarla en una botella mágica en una isla del Océano Pacífico.

La serie se robó el corazón de varias generaciones que hasta hoy recuerdan con cariño las aventuras de cada uno de sus personajes. Es por ello que aquí te contamos que ha pasado con los protagonistas, 55 años después del estreno de “Mi bella genio”.

La serie trataba las aventuras de una genio (Barbara Eden) que vivía en una botella y que vivía perdidamente enamorada del mayor Anthony Nelson (Larry Hagman)

¿QUÉ PASÓ CON LOS PROTAGONISTAS DE “MI BELLA GENIO”?

BÁRBARA EDEN COMO JEANNIE

Bárbara Jean Morehead, mejor conocida como Barbara Eden, es la actriz que dio vida a la bella genio Jeannie, papel que la llevó a la fama mundial y le permitió la internacionalización de su carrera.

Después del indiscutible éxito alcanzado con el programa, Eden ha forjado una carrera de más de 50 años con distintos papeles en el cine, teatro y televisión. Actualmente la actriz tiene 88 años de edad.

En 2011 publicó el libro “Jeannie out of the bottle” (Jeannie fuera de la botella), donde relata su vida personal y su admirable trayectoria fuera del papel que la llevó al estrellato.

Entre las anécdotas que narró Bárbara para ser la imagen principal, confesó que el director en realidad deseaba una mujer morena que actúe para diferenciar la historia de otra protagonista rubia que era famosa.

Sin embargo, Eden terminó convenciéndolo gracias a su carisma y buen humor, convirtiéndose así la genio más linda y divertida de las clásicas series que marcaron en la historia de la industria de EE.UU.

El papel principal que fue interpretado por Barbara Eden, quien se robó el corazón de todos sus seguidores por su belleza y encanto (Foto: Instagram)

LARRY HAGMAN COMO EL CAPITÁN ANTHONY NELSON

Larry Hagman, el actor que interpretó al Capitán Anthoy Nelson, protagonizando junto a Bárbara Edden la entrañable serie, lamentablemente murió en noviembre de 2012 a los 81 años víctima del cáncer.

Sin embargo, tuvo una prolífica carrera en el cine y la televisión más allá de “Mi bella genio”. Tras finalizar el programa, participó en algunas series y películas en la década de 1970.

Por estos años dio vida a J.R. Ewing, el personaje principal de Dallas, una de las series más exitosas en la historia de la televisión. Tras su fin, Hagman sufrió una cirrosis hepática por su consumo excesivo de bebidas alcohólicas, por lo que en 1995 se sometió a un trasplante de hígado.

En sus últimos años siguió trabajando en papeles notables como el personaje de Burt en la serie de Nip/Tuck, transmitida en FOX, y su retorno a Dallas en una continuación modernizada al lado de varios de los actores de la serie original.

Larry Hagman como el Mayor Nelson. (Foto: Getty Images)

BILL DAILY COMO EL MAYOR ROGER HEALY

William Edward Daily Jr., mejor conocido como Bill Daily, fue quien dio vida al personaje del Mayor Roger Healy en “Mi bella genio”. Lamentablemente, el actor falleció el 4 de septiembre de 2018 a los 91 años de edad.

Daily logró forjar una destacable trayectoria en diversos programas más allá del que impulsó su carrera. Participó en otras exitosas series televisivas como Hechizada y ALF, donde interpretaba a Larry, el psicólogo de la familia.

En 1985 volvió a dar vida al personaje de Roger Healy en la edición de “Mi bella genio: 15 años después”.

Bill Daily murió el 4 de septiembre de 2018 a los 91 años de edad. Foto: Especial (Foto: Instagram)

