Univision tiene en su programación una gran variada de telenovelas para su público. Entre las producciones que hay en su parrilla podemos encontrar telenovelas mexicanas y turcas como “Soltero con hijas”, “Mi fortuna es amarte” y “Madre”, títulos que son un éxito de audiencia.

Y es que las telenovelas son las producciones preferidas de la pantalla chica. En los últimos años han aparecido una gran cantidad de opciones para todos los gustos, siendo las ficciones turcas las más aclamadas por el público en los últimos años, al igual que sus actores y actrices.

Univision ha apostado por las producciones turcas y mexicanas, entre otras, ofreciendo a su público una gran variedad de opciones. Es por ello que aquí te compartimos la programación de esta semana de la cadena de habla hispana.

La producción mexicana inició grabaciones el 17 de septiembre de 2019 y finalizó el 19 de febrero de 2020 (Foto: Televisa)

HORARIO SEMANAL DE LAS TELENOVELAS DE UNIVISION

“Vecinos” | 12:00 a.m.- 12:30 a.m.

“Vecinos” es una serie de televisión mexicana de comedia de situación creada en 2005 por el actor y director Eugenio Derbez y basada en la serie española original Aquí no hay quien viva de Alberto Caballero y Laura Caballero.

El tono de la comedia es realista y la base para su desarrollo son las situaciones a las que se enfrentan los personajes. Busca alejarse del sketch y en su lugar contar una historia divertida sin caer en el absurdo.

“Renta congelada” | 12:30 a.m. – 1:00 p.m.

Renta congelada es una serie de televisión mexicana de comedia de situación creada y producida por Pedro Ortiz de Pinedo para Televisa y transmitida por Las Estrellas entre 2017 y 2020. Es protagonizada por Juan Diego Covarrubias, Regina Blandón, Rodrigo Murray y Patricia Manterola, a partir de la tercera temporada por José Eduardo Derbez, Adriana Montes de Oca.

“Como dice el dicho” | 03: 00 a.m.- 4:00 a.m. / 06:00 a.m. -7:00 a.m./ 11:00 a.m.-12:00 p.m.

“Como dice el dicho” es una serie de antología mexicana producida por Genoveva Martínez y creada por Vittoria Zarattini y José Antonio Olvera para la cadena Televisa desde 2011.

La serie narra diversas historias donde se selecciona un dicho y una temática que se aplican a situaciones de la vida real, como la violencia familiar, la crisis económica, el crecimiento personal, la dignidad de las mujeres, la homosexualidad y la drogadicción.

Como dice el dicho​ es una serie de antología mexicana producida por Genoveva Martínez (Foto: Televisa)

“La rosa de Guadalupe” | 04:00 a.m.- 05:00 a.m./ 07:00 p.m.-08:00 p.m.

“La rosa de Guadalupe” narra los milagros de la Virgen de Guadalupe a través de distintas historias de sesenta minutos en cada episodio. Además, transmite mensajes positivos, de esperanza y lucha ante los problemas con los que mucha gente se puede sentir identificada.

“María de Todos los Ángeles” | 5:00 a.m. – 5:30 a.m.

“María de Todos los Ángeles” es una serie de televisión kitsch cómica mexicana producido por André Barren y Pedro Ortiz de Pinedo para Televisa. Estuvo al aire por dos temporadas desde el año 2009 al 2014, con un total de 13 episodios en la primera temporada y 20 episodios en la segunda temporada.

Protagonizada por Mara Escalante interpretando un doble papel junto a Ariel Miramontes, cuenta con la participación antagónica de Alma Cero, además con las actuaciones estelares de Montserrat Marañón, José Luis Guarneros, Evelio con “V” chica, Beng Zeng y los primeros actores Carlos Cobos y Pedro Romo.

“Nosotros los guapos” | 12:30 p.m.-1:00 p.m.

“Nosotros los guapos” es una serie de sitcom mexicana del 2016 producida por Guillermo del Bosque para Televisa. Está protagonizada por Adrián Uribe y Ariel Miramontes, con las actuaciones estelares de Malillany Marín, Wendy Braga, Vanessa Bauche y los primeros actores Carmen Salinas y Manuel Flaco Ibáñez.

Nosotros los guapos es una serie de sitcom mexicana del 2016 producida por Guillermo del Bosque para Televisa (Foto: Televisa)

“Amor eterno” | 2:00 p.m. – 4:00 p.m.

“Kara Sevda”, traducida al español como “Amor Eterno” es una serie de televisión turca de drama y amor de gran éxito internacional, producida por Ay Yapım y emitida por Star TV entre el 2015 y el 2017.1 Está dirigida por Hilal Saral y está protagonizada por los actores turcos Burak Özçivit, Neslihan Atagül y Kaan Urgancıoğlu.

La producción narra la historia de un amor que lucha por lo imposible hasta que Kemal tiene que mudarse y Nihan se casará obligada.

“Soltero con hijas” | 08:00 p.m.- 09:00 p.m.

“Soltero con hijas” es una telenovela mexicana producida por Juan Osorio para Televisa entre el año 2019 y el 2020. Está protagonizada por Gabriel Soto, Vanessa Guzmán, Irina Baeva y Pablo Montero.

Gabriel Soto interpreta a Nico, quien será un soltero con una carrera exitosa como gerente de relaciones públicas en un hotel de Acapulco y no pensará en comprometerse y menos en tener una familia. Sin embargo, un terrible accidente provocará que tenga que hacerse cargo de sus tres sobrinas, lo que cambiará su vida por completo.

“Mi fortuna es amarte” | 09:00 p.m.- 10:00 p.m.

Es una telenovela mexicana producida por Nicandro Díaz González para Televisa, entre 2021 y 2022. La telenovela es una versión de la historia colombiana La quiero a morir de Luis Felipe Salamanca, siendo adaptada por Juan Carlos Alcalá.4 Se estrenó por Las Estrellas el 8 de noviembre de 2021 en sustitución de Vencer el pasado.

Esta protagonizada por Susana González y David Zepeda, junto con Chantal Andere, Sergio Sendel, Lisset, Michelle González y Omar Fierro en los roles antagónicos.

“Madre” | 10:00 p.m.- 11:00 p.m.

La telenovela “Madre” (“Anne”, en su idioma original) fue estrenada en octubre del 2016 en su país de origen, Turquía y llegó a su fin en junio del 2017. Este drama está protagonizado por la reconocida actriz Cansu Dere y la estrella infantil Beren Gökyıldız.

En “Madre”, la niña Melek es víctima de abuso por parte de su madre y su padrastro. A pesar de estos problemas encontrará refugio y cariño en Zeynep, su maestra quien la adoptará y se dedicará al cuidado y protección de la menor.