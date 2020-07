El mundo del espectáculo de la televisión está de luto. Hace poco se informó de la sensible muerte del actor y cantante venezolano Daniel Alvarado de forma repentina a las afueras de Caracas, en su hogar. Dennys Daniel Alvarado Morillo protagonizó varias telenovelas y películas de Venezuela y fue por un buen tiempo parte del grupo gaitero zuliano, Los Cardenales del Éxito.

Si bien al inicio se informó que el artista había fallecido por una caída y un golpe de la cabeza, la autopsia confirmó que se había tratado de un infarto. Sus hijos lo confirmaron en la revista Hola! “Mi padre murió de un infarto, cuando encontramos a mi padre pensamos que se había caído. Salió a caminar, salió a hacer ejercicio y lamentablemente murió de un infarto fulminante”.

El cantante de 69 años gozaba de una buena salud y hasta la fecha había tenido seis hijos y se había casado en hasta tres ocasiones. Por ello, su fallecimiento fue repentino tanto para la familia como para todos sus seguidores, quienes no dudaron en mandar muestras de afecto hacia su familia en estos momentos difíciles.

Pero quienes más destacaron entre todos ellos fueron los actores de “Mi Gorda Bella”. Como se recuerda, Daniel Alvarado interpretó a José Manuel Sevilla, El Capirán Sevilla, en la novela venezolana del 2002. Aquí haremos una pequeña recopilación de lo que dijeron y quiénes se pronunciaron al saber la terrible noticia.

ACTORES DE "MI GORDA BELLA" QUE SE DESPIDIERON DE DANIEL ALVARADO

“Mi Gorda Bella”: actores de la novela y otros artistas se despiden del Daniel Alvarado (Foto: Instagram)

“La familia Alvarado informa a la opinión pública el triste y repentino fallecimiento de nuestro amado Daniel Alvarado. Hasta el ultimo momento se mantuvo activo y feliz en compañía de sus más cercanos afectos,” se lee en un comunicado expedido por la familia. “Daniel nos deja un legado de amor a su familia, su carrera y a su país.”

“Su más grande deseo fue volver a darle al público todo lo que por años reflejo en la pantalla. Queremos agradecer a todo el pueblo venezolano por el amor profesado. Pedimos el máximo respeto e intimidad en estos momentos tan difíciles y agradecemos la consideración que siempre ha acompañado a nuestra familia. Hasta el cielo se llena de gaita, de arte y de sentir zuliano… por la llegada del Negrito Fullero. Gracias por tanto.”

Uno de los primeros en mencionar al actor en sus redes sociales fue Juan Pablo Raba, quien interpretó a uno de los principales protagonistas de “Mi Gorda Bella”. Oréstes Villanueva Mercouri, “Lirio de Plata”, compartió en su Instagram personal un mensaje de despedida para Daniel Alvarado: “Buen viaje amigo y compañero querido. Gracias por tanto.”

Por otro lado, Norkys Batista también recordó con cariño a quien en vida se convirtió en el Capitán Sevilla. La antagonista de “Mi Gorda Bella” lamentó en sus redes sociales la partida del actor, admitiendo su gran tristeza por la noticia: “No no no, cuanta tristeza siento con esta noticia. Llevo semanas y días que por más que dreno, río, lloro, grito y corro como loca en una bicicleta, canto y bailo mientras entreno, esta noticia de hoy terminó de explotar mi tristeza.”

“Es muy duro ver como todo cambia en cuestión de segundos un día estamos, al otro día no sabemos mi hermana sigue malita con la Colitis Ulcerosa y ahora con una bacteria... Esta angustia y ganas de estar cerquita de los que más quiero y no poder, cada día se me hace mas duro asimilarlo y aceptarlo...” reveló la actriz en su Instagram personal.

Por su lado, actores como Carlota Sosa, Ibsen Martinez, Amanda Gutierrez, Ricardo Montaner y Leonardo Padrón también utilizaron sus redes sociales para honrar la memoria del actor, compartiendo mensajes de apoyo a la familia y mencionando todas las virtudes del artista que participó en memorables novelas y canciones para Venezuela y Lationamérica.

Una gran conmoción e inmensa tristeza me ha producido la pésima noticia de la muerte de Daniel Alvarado, uno de los mejores actores con quien tuve el privilegio de compartir escena y amistad. Va mi más sentido pésame a Danielita, Carmen Julia y Carlos Daniel.😢 — carlotasosa (@carlotasosa) July 8, 2020

"La Dueña" (VTV, 1985), producción independiente venezolana en la que Daniel Alvarado ( QEPD), junto a @amandagutierrz, alcanzó como actor dramático su cota más alta. Por su bonhomía y su talento será siempre recordado por los venezolanos. pic.twitter.com/C0I9gBrd6u — IBSEN MARTINEZ (@IBSENMARTINEZ) July 8, 2020

Estoy en shock con la repentina muerte de mi querido compañero y amigo Daniel Alvarado! Que tristeza! — Amanda Gutierrez (@amandagutierrz) July 8, 2020

Se fue al cielo el #NegritoFullero ,el querido Zuliano #DanielAlvarado ... tremendo artista y persona ... PAZ #Maracaibo #Zulia — Ricardo Montaner (@montanertwiter) July 8, 2020

No salgo de mi estupor con la noticia de la muerte de Daniel Alvarado. Qué dolor. Lo siento muchísimo. Daniel era uno de los mejores actores del país. Tuve el honor de disfrutar de su talento en algunos de mis proyectos. Mi abrazo inmenso a su querida familia. — Leonardo Padrón (@Leonardo_Padron) July 8, 2020

