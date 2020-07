“Mi gorda bella” es una de las telenovelas venezolanas más exitosas y populares en toda Latinoamérica. Protagonizada por Natalia Streignard y Juan Pablo Raba, el melodrama se convirtió en un fenómeno televisivo a tal punto que logró traspasar las fronteras de su país natal y se emitió en países como México, India y Malasia.

Transmitida por el desaparecido canal RCTV entre los años 2002 y 2003, la ficción llegó a revolucionar la industria de las telenovelas por presentar por primera vez a una joven ‘plus size’ como protagonista.

La exitosa historia protagonizada por Natalia Streignard y Juan Pablo Raba cumple 17 años (Foto: Instagram)

“Mi gorda bella” seguía la historia de Valentina Villanueva, una joven dulce pero con problemas de sobrepeso que tras la muerte de su madre se traslada a vivir a casa de su tío sin imaginar el infierno que allí le espera. Este es el punto de partida de la telenovela que protagonizaron Natalia Streignard y Juan Pablo Raba, junto a Hilda Abrahamz, Marianela González y Luciano D’ Alessandro.

Aunque ya han pasado 17 años desde que se estrenó la telenovela, el público aún recuerda con cariño la historia de amor de Valentina Villanueva y Oréstes Villanueva Mercouri, quienes se enfrentan a las maldades de Chiquinquirá Lorenz y Olimpia Mercouri.

Valentina Villanueva es la protagonista de la telenovela Mi gorda bella y fue interpretada por la actriz Natalia Streignard (Foto: Instagram)

ASÍ LUCE AHORA NATALIA STREIGNARD/ VALENTINA VILLANUEVA, 17 AÑOS DESPUÉS DE LA TELENOVELA

La actriz Natalia Streignard interpretó era Valentina, y para personificarla debía someterse a una caracterización de al menos una hora. Este personaje sin duda le otorgó muchos éxitos y se hizo muy conocida a nivel internacional.

“Mi gorda bella” marcó un antes y un después en la vida de la actriz venezolana. Gracias a su trabajo en esta historia la carrera de Streignard se internacionalizó y llegó a Estados Unidos de la mano de Telemundo, donde en 2007 protagonizó su segundo gran éxito: “La tormenta”.

Alejada desde el 2009 del mundo de la actuación, hoy Natalia está dedicada por completo a su familia.

“Estoy muy contenta porque he logrado hacer todo en mi vida. Pude llegar al corazón de la gente, hacer lo que me gusta y llegar hasta el tope. Ahora he logrado tener mi familia, mi estabilidad…”, aseguró la artista a People en Español.

Mi gorda bella, la telenovela venezolana de RCTV que protagonizaron en 2002 Natalia Streignard y Juan Pablo Raba (Foto: Instagram)

Natalia Streignard tiene tres hijos: Jacques (2011), Gia (2014) y Gianni (2017). “Cuando te conviertes en mamá cambia absolutamente todo, tus prioridades cambian”, agregó.

A través de las redes sociales, la actriz comparte su día a día con sus seguidores quienes siempre le dedican mensajes llenos de amor. Además, alaban la belleza de Streignard y su buen aspecto físico a sus casi 50 años.

“Parece que tiene 25 años, qué cuerpazo”, comentó sorprendida una de sus fans tras ver la estilizada silueta que sigue teniendo la actriz a pesar de haber tenido tres hijos.

Natalia Streignard es una actriz, modelo y presentadora de televisión venezolana (Foto: Instagram)

¿Cuál es su secreto para verse tan joven? “Me encanta trotar en la playa”, confesaba años atrás a People en Español Streignard, quien suele destinar una hora y media al día a realizar ejercicio físico.

“Tengo una vida muy casera porque obviamente con niños chiquitos uno no anda mucho en la calle”, llegó a reconocer la intérprete, quien dio a luz a su último hijo en 2017.

Antes de ser actriz, Streignard participó en el certamen de belleza, Miss Venezuela 1992, quedando como 2ª finalista (Foto: Instagram)

Alejada desde el 2009 del mundo de la actuación, hoy Natalia está dedicada por completo a su familia (Foto: Instagram)

