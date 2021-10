“Doctor milagro” es una de las telenovelas turcas más vistas de la televisión pues ha batido récords de audiencia en varios países. “Mucize Doktor”, como se le conoce en su idioma original, no solo cuenta con un gran elenco de talentosos actores, también nos muestra a invitados especiales que se suman a la historia de Ali Vefa. En esta ocasión, la producción otomana contará con la presencia de la actriz infantil Beren Gökyıldız, conocida por sus papeles en las series “Mi hija” (“Kızım”) y “¿Y tú quién eres?”.

Los seguidores de las telenovelas turcas podrán reconocer fácilmente a Beren Gökyıldız, quien con apenas 11 años ya acumula algunos premios como la Mariposa de Oro, el Goya turco, a la mejor actriz infantil en 2016. La pequeña ha conquistado los corazones de medio mundo y tiene un ejército de fans en varios países, como en Argentina, donde también se emite “Doctor milagro”.

La telenovela turca protagonizada por Taner Ölmez es un furor en Argentina, donde se emite por la señal de Telefe. En sus últimos capitulos, “Doctor milagro” ha sufrido varios cambios y la salida de algunos personajes, pero también veremos la aparición de invitados especiales como la pequeña Beren Gökyıldız. Aquí los detalles del próximo capítulo de “Mucize Doktor”.

CUANDO BEREN GOKYILDIZ DE “MI HIJA” APARECIÓ EN “DOCTOR MILAGRO”

“Doctor Milagro” tendrá esta semana una nueva figura que es muy querida en Argentina. Se trata de Beren Gökyıldız, reconocida por sus protagónicos en “Mi hija” (“Kızım”) y en la novela “¿Y tú quién eres?”.

La actriz infantil Beren Gökyıldız aparecerá como invitada especial en el capítulo 18 de “Doctor Milagro”, que se emitirá en Argentina por Telefe. En el episodio, la pequeña será una paciente del hospital Berhayat.

Beren interpretará a Betus, una niña que consultará al doctor Alí Vefa por una enfermedad muy complicada. Como quedó demostrado en sus anteriores trabajos, es seguro que la actriz turca hará una labor impecable.

Según el tráiler del capitulo18 de “Doctor Milagro”, la pequeña será paciente de Ali y la relación más importante entre ellos se encaminará por el lado de las emociones. El dúo es explosivo ya que Beren Gökyıldız conmueve desde su gestualidad, al igual que Taner Ölmez.

Para el joven actor protagonista de “Doctor Milagro”, su relación con los niños le abrió el camino para componer al médico residente que sufre del trastorno del espectro autista.

Taner Ölmez decidió trabajar de la manera más respetuosa y sería posible su complejo personaje. Es por ello que el actor turco se preparó rigurosamente para crear a Ali Vefa.

“El proceso de preparación fue muy agradable para mí porque fui a los niños con autismo y me senté entre ellos. No sé cómo explicarlo, pero después de estar realmente sentado junto a ellos durante una hora, es imposible no quedar impresionado”, contó el actor sobre cómo fue dando vida a su “Doctor Milagro”.

“Leí libros, vi películas o videos, miré charlas TEDx durante meses. Luego trabajé lo actoral y finalmente hice improvisaciones”, contó Taner Ölmez a la prensa turca. En su país de origen, gracias a Ali Vefa, su personaje, el actor es toda una celebridad.