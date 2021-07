Turquía viene destacando con uno de los grandes exportadores de la industria cinematográfica y televisiva del mundo, debido al éxito asegurado de sus telenovelas. Una de ellas es “Mi hija”, la serie otomana que se ha convertido en uno de los fenómenos televisivos en España, desde que se empezó a emitir desde el 28 de diciembre por Antena 3 y que pronto llegará a su final. Entérate cuándo.

“Mi hija” tiene una trama realmente conmovedora. La lucha de una niña de ocho años por obtener el amor de su padre, un estafador profesional que al inicio se rehusaba a vivir con ella, son la cuota perfecta para llegar al corazón de los televidentes

¿CUÁNDO SERÁ EL FINAL DE “MI HIJA”?

La serie, producida por Med Yapım se basa en el drama coreano “Oh My Geum Bi’' y se emite los domingos a las 8 de la noche por Atena 3. Cuenta con 34 episodios, algunos de ellos dobles.

Este domingo se transmitirá el capítulo 25 y todo indica, si sacamos cuentas, que el episodio final de “Mi hija” (“Kızım”, en su idioma original) se emitirá el domingo 29 de agosto. La telenovela ya se emitió en Turquía entre 2018 y 2019 y fue un éxito. Si bien la televisora española no ha confirmado la fecha, es muy posible que trate de estirar al máximo la exitosa el final la producción otomana.

¿HABRÁ SEGUNDA TEMPORADA DE “MI HIJA”?

Todo indica que “Mi hija”, no tendrá segunda temporada, debido a que la productora de la telenovela y los actores no han dado señales de que pueda retomarse la producción, finalizada en 2018. Y es que, pese a que la novela ha gozado de éxito en Turquía y países de Europa y Latinoamérica, no parece que el proyecto vaya a retomarse.

¿QUIÉNES INTERPRETAN A OYKU Y DEMIR?

La exitosa serie es protagonizada por la estrella infantil Beren Gökyıldız, también conocida por su papel en “Madre” y el simpático actor Behiç Buğra, con impecables actuaciones en “Azize” y “Volver a amar”. Ambos han hecho un magnífico trabajo frente a cámaras, lo que ha sido recompensado con diversos premios.