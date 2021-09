La telenovela turca “Mi hija” (“Kızım” en su idioma original) se convirtió en un fenómeno televiso en España, donde se emite por Antena 3, desde el pasado 28 de diciembre de 2020. La ficción, protagonizada por Beren Gökyıldız y Buğra Gülsoy, ha pasado por momentos de drama, tensión, esperanza y amor, convirtiéndose en la favorita del público que, semana tras semanas, no se pierde ningún detalle de la vida de Öykü, Demir y el resto de personajes.

Después de que su madre y su tía la abandonaron, Öykü ha pasado por todo tipo de situaciones y su vida ha dado un giro de 180 grados. La niña de ocho años quedó en la calle, en busca de su padre, a quien nunca conoció. Demir, un estafador, decide cuidar de ella con la condición de no ir a la cárcel. Aunque en un inicio se queja de la situación, Demir comienza a desarrollar un cariño especial por Öykü y entre ellos se forma un lazo de amor que hoy se ha vuelto inquebrantable.

Ahora, los protagonistas de “Mi hija” han encontrado un poco de tranquilidad y felicidad luego de momentos de mucha tensión, por el secuestro de Öykü y la supuesta muerte de Demir. “Kızım” se acerca a su final y aquí te contamos cuál es el horario de los últimos capitulos que se emiten por Antena 3.

"Mi hija" está protagonizada por Beren Gökyıldız y Buğra Gülsoy (Foto: Med Yapım)

“MI HIJA”: CUÁL ES EL HORARIO DE ESTE FIN DE SEMANA POR ANTENA 3

“Mi hija”, protagonizada por Beren Gökyıldız y Buğra Gülsoy, se acerca a su final. Aunque Atresmedia todavía no ha confirmado en qué fecha los espectadores podrán ver el final de la telenovela turca, la cadena de televisión ha hecho un ligero cambio en la programación.

Habitualmente, la telenovela turca se emitía todos los domingos en el horario de las 22:00 horas. Sin embargo, Antena 3 hizo un cambio en el horario por el ingreso de una nueva serie llamada “Infiel”, que será el reemplazo de “Kızım” tras su gran final.

De este modo, Antena 3 emitirá “Mi hija” este domingo 5 de septiembre, después del estreno de “Infiel”, a las 22.00 horas. Así, ambas ficciones previsiblemente harán tándem en la última noche de la semana.

Un trepidante thriller, de amor, decepción, mentiras y venganza, que ya es la serie turca de más éxito de los últimos años, llega a Antena 3 📺#Infiel, este domingo a las 22:00h...¡ESTRENO! 💥Y a continuación, capítulos finales de #MiHija https://t.co/IzrZnsFzAR pic.twitter.com/Uku311tSKF — antena 3 (@antena3com) August 31, 2021

¿QUÉ PASÓ EN LOS RECIENTES CAPÍTULOS DE “KIZIM?

Después de unos capítulos dramáticos, por el secuestro de Öykü (Beren Gökyıldız) y la supuesta muerte de Demir (Buğra Gülsoy), “Mi hija” bajó las revoluciones y dejó algo de espacio para el amor y la felicidad.

El retorno del padre de la Öykü fue un alivio para todos y sin pensarlo mucho, Demir le pidió matrimonio a Candan, aunque la felicidad no duraría mucho. Murat no va a permitir que Candan sea feliz al lado de otro hombre que no sea él.

No hay persona más vengativa y maquiavélica que Murat. Por ello, el director del hospital se las ingenia para colar un medicamento ilegal en la clínica de Candan y denunciarla. “No sé quien ha podido tenderme una trampa”, le dice Candan a su futuro esposo.

Por otro lado, los problemas económicos todavía aquejan a Demir y Öykü, en su inocencia, decide trabajar para ayudarlo. Además, encontró un sobre con dinero en el parque, que sería de mucha ayuda para su familia, pero, ¿es correcto quedarse con estos billetes? ¿Qué hará la protagonista de “Mi hija”?