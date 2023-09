CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Basada en la novela homónima de Romy Hausmann, “Mi querida niña” (“Liebes Kind” en su idioma original “Dear Child” en inglés) es una miniserie alemana de Netflix que sigue a Lena, una mujer que vive en completo aislamiento junto con sus dos hijos, Hannah y Jonathan, en un hogar de alta seguridad, hasta que consigue escapar.

Cuando trata de huir, sufre un accidente automovilístico casi fatal y es hospitalizada. Mientras Hannah la acompaña, Jonathan se queda en el cuarto limpiando el desastre Lena dejó al atacar a su captor. Pero el verdadero alcance de esta pesadilla se revela con la llegada de los padres de Lena al hospital esa misma noche y no reconocen a la mujer.

Aunque la protagonista de “Mi querida niña” tiene los mismos rasgos físicos que Lena, Matthias y Karin Beck están seguros de que no se trata de su hija desaparecida durante casi 13 años. No obstante, al ver a Hannah no tienen dudas de que se trata de su nieta, ya que es igual a Lena a esa edad. Entonces, ¿quién es la mujer hospitalizada? ¿Dónde está Lena? y ¿Quién la secuestró?

Lena, Jonathan y Hannah recibiendo al secuestrador en la serie alemana "Mi querida niña" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “MI QUERIDA NIÑA”?

La detective Aida Kurt de la policía de Aquisgrán es la investigadora principal del caso y trabaja junto al oficial de policía Gerd Bühling, quien estuvo a cargo del caso años atrás y es viejo amigo de los Beck. A medida que avanzan, los oficiales se dan cuenta de que la verdad sobre la desaparición de Lena Beck es mucho más oscura de lo que todos imaginaban.

En cada capítulo de “Mi querida niña” se revelan más pistas sobre el caso. Por ejemplo, Hannah cuenta cómo se conocieron sus padres, aunque de manera un poco distorsionada. La realidad es que el supuesto padre de la niña secuestró a Lena luego de que ella salió de una fiesta.

¿Quién es la mujer hospitalizada?

Cuando Gerd interroga a la mujer hospitalizada ella trata de hablar con sinceridad, pero la voz de su captor en su cabeza la obliga a guardar silencio. Sin embargo, logra decir que su verdadero nombre es Jasmine y que fue raptada cinco meses atrás. En tanto, la policía encuentra restos de otras mujeres cerca al lugar del accidente.

Aunque llegan a la casa donde tenían secuestrada a Jasmine, no resulta nada sencillo ingresar, ya que hay explosivos. Luego de encontrar al niño y el cuerpo del supuesto secuestrador, los oficiales analizan todo lo que encuentran en el lugar y al desconectar las cámaras de vigilancia se activa una bomba.

Aida habla con Hannah, pero no consigue mucho, ya que la niña revela información confusa. ¿La razón? Solo quiere volver a casa con su padre y retomar la única vida que conoce, además, evita que su hermano rompa las reglas. En tanto, Jasmine regresa a su departamento confiada en que la pesadilla terminó, incluso se pinta el cabello, pero recibe un paquete que le confirma que sigue atrapada.

Hannah (Naila Schuberth) solo quiere volver con su padre y la familia que conoce en la serie alemana "Mi querida niña" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “MI QUERIDA NIÑA”?

¿Quién es el secuestrador?

El verdadero secuestrador sigue libre y preparando un nuevo lugar para su “familia”, algo que Hannah sabe, ya que la noche que Jasmine escapó ella la siguió y golpeó con un tronco al hombre que la atropelló. Cuando su padre aparece en la carretera la niña le suplica que no deje morir a esa Lena y promete cuidarla en el hospital.

Luego de instruir a la niña, el secuestrador se lleva el cuerpo del hombre, lo desfigura y lo deja en la casa para despistar a la policía. Mientras encuentra un nuevo lugar, vigila a Jasmine y a sus hijos. A la primera la obliga volver a pintarse el cabello de rubio, vestirse cómo a él le gusta y evita que se suicide, gracias a las cámaras que instaló en el apartamento.

Luego de que descubrir que el raptor secuestró a varias mujeres para reemplazar a Lena y Jasmine fue la última, Gerd empieza a sospechar de que el hombre está cerca, así que se queda vigilando el departamento de Jasmine, lo que permite ver su salida y su posterior encuentro con el dueño de la empresa de seguridad Rogner.

Por su parte, Aida llega a la empresa y pide buscar alguna relación con la familia Beck. Gracias a eso, descubre que los Beck contrataron un servicio de alarma y que tras una falsa alarma, Lars Rogner, el nieto del dueño, acudió a la propiedad para reiniciar el sistema. Todo parece indicar que en ese momento conoció a Lena y se obsesionó con ella. ¿Por qué? La joven se parece a su madre, quien escapó y dejó a Lars al cuidado de sus abuelos.

Al final de “Mi querida niña”, Lars se lleva a Jasmine y a Hannah, pero antes de que puedan llegar a su nueva casa, la mujer logra escapar y asesinar a su captor. La policía encuentra el cuerpo de Lena en el jardín de la casa de Lars. Las víctimas empiezan su proceso de recuperación.

Lars Rogner secuestró a Lena en la miniserie alemana "Mi querida niña" (Foto: Netflix)