Mía Rubín ha encontrado el amor con el joven torero ,Tarik Othon. La hija de Andrea Legarreta y Erik Rubín dio a conocer por redes sociales un romántico momento con su ahora novio. Pese a su corta edad, ha tenido otra pareja que conoció a sus padres, pero no funcionó como pensaba.

Andrea Legarreta es una conocida conductora del programa “Hoy” y actriz en telenovelas como “¡Vivan los niños!”. Mientras tanto, Erik Rubín es un exmiembro del grupo juvenil Timbiriche.

Mía Rubín ha heredado el talento de sus padres, pues ha incursionado tanto en la actuación como en la música.

También le va espectacular en el aspecto personal, pues el sábado 20 de mayo mostró a su más de millón de seguidores en Instagram que Tarik Othon le pidió que sea su novia de una manera muy romántica.

¿QUIÉN FUE EL PRIMER NOVIO DE MÍA RUBÍN?

En el 2021, Mía Rubín confesó que hubo un muchacho que intentó conquistar su corazón. Durante una entrevista con el programa Faisy Nights, la joven actriz contó que había salido con un chico, pero no quiso revelar su identidad, pues “su experiencia amorosa no era muy interesante”.

El conductor que le da nombre al show de Unicable no se rindió con la respuesta ambigua y le preguntó si hubo algún galán que la estuviera cortejando, pidiéndole permiso a sus padres para salir y llevándola al cine.

Mía Rubín junto a su madre Andrea Legarreta y el parecido entre ambas es increíble (Foto: Mía Rubín / Instagram)

Ante esto, la hija mayor de Andrea Legarreta contó que hubo tal muchacho, pero no quiso dar mucho detalle sobre la experiencia ni de quién se trataba. Tan solo aclaró que el romance adolescente “no salió muy bien que digamos”.

¿Será el hijo de alguna estrella o una joven celebridad?

¿POR QUÉ MÍA RUBÍN SE SEPARÓ DE SU PRIMER NOVIO?

El motivo de la ruptura entre Mía Rubín y su primer novio parece ser una combinación entre una diferencia de personalidades y una falta de apreciación por parte del muchacho.

“No era el niño más listo que digamos. Eso es lo que voy a contar”, reveló la también cantante.

Mientras tanto, Andrea Legarreta, quien también estuvo de invitada al programa de Faisy, no quiso hablar sobre la inteligencia (o falta de ella) del exnovio de su hija, pero dio a entender que no supo apreciarla como es debido. Además, aclaró que ella y Erik Rubín no son celosos con las parejas de sus hijas.

“No voy a decir nada malo de esa criatura porque al final, digamos, no (la) valoró”, agregó. “Ninguno de los dos somos celosos. La cosa es que se encuentre a alguien padre y que sepa cómo tratar a una muchachita, que sea respetuoso, buena onda”.