Michael Landon fue uno de los actores más populares y queridos de la televisión estadounidense, principalmente por su trabajo en “Bonanza” (1959-1973), “La familia Ingalls” (1974-1983) y “Camino al Cielo” (1984-1989), los tres proyectos que marcaron su carrera y que hasta la fecha lo mantienen vigente, aun cuando falleció a la temprana edad de 54 años, el 1 de julio de 1991 de cáncer de páncreas.

Además de protagonista de la historia, Michael Landon también fue productor y director de varios capítulos de “La familia Ingalls” (“Little House on the Prairi”). En la ficción, él junto a su esposa Caroline se trasladan a Walnut Grove, Minnesota, en busca de una comunidad mejor y de prosperidad para vivir; es así que se instalan en una pequeña granja, lugar donde crían a sus tres hijas: Mary, Laura y Carrie.

A 30 años de la impactante muerte de Michael Landon, siguen saliendo a la luz detalles en torno a la salud de la estrella. De hecho, hace un par de años, Reelz Channel dio a conocer una investigación sobre la proximidad del set de “Little House on the Prairie” al Laboratorio de campo de Santa Susana, donde hubo un “colapso parcial de un reactor nuclear” en 1959, según el el Departamento de Control de Sustancias Tóxicas de California.

A 30 años de la impactante muerte de Michael Landon, siguen saliendo a la luz detalles en torno a la salud de la estrella (Foto: NBC)

LA INVESTIGACIÓN SOBRE LA MUERTE DE MICHAEL LANDON

Karen Grassle, quien interpretó a Caroline Ingalls, dijo en una entrevista que “nos llevó meses y meses encontrar el lugar al aire libre adecuado” para filmar el programa, que se desarrolló entre 1974 y 1983. “Finalmente, este rancho fue descubierto en Simi Valley”, explica. “Fue perfecto para nosotros”.

Al respecto, el narrador de Reelz Channel le dijo a PEOPLE que la serie fue grabada durante nueve años a solo 15 millas del Laboratorio Nuclear de Santa Susana. “Cuando cientos de residentes locales comenzaron a sufrir de cáncer, los científicos descubrieron que el laboratorio de Santa Susana había sido el lugar del peor desastre radiactivo en la historia de Estados Unidos y que años de contaminación habían provocado una epidemia de cáncer”, señaló.

Como resultado de la “epidemia de cáncer”, se realizaron numerosos estudios en la zona. De acuerdo con el patólogo forense Dr. Michael Hunter, “los estudios han concluido que esto fue responsable de hasta 2,000 muertes relacionadas con el cáncer y condujo a un aumento del 60 por ciento en cánceres como pulmón, vejiga, riñón, hígado, sangre, ganglios linfáticos, vías digestivas superiores y cánceres de tiroides”.

¿MICHAEL LANDON MURIÓ POR ESTO?

Después de examinar el Informe del Panel Asesor del Laboratorio de Campo de Santa Susana de octubre de 2006 y los resultados de la autopsia de Landon, el Dr. Hunter no cree que haya una conexión entre la ubicación del laboratorio y el cáncer del actor.

El Dr. Hunter no cree que haya una conexión entre la ubicación del laboratorio y el cáncer del actor (Foto: NBC)

“A pesar de los estudios científicos que relacionan la proximidad al sitio con tasas elevadas de cáncer, no hay evidencia científica que sugiera que el cáncer de páncreas de Michael fue causado por trabajar tan cerca del área contaminada”, dijo para luego agregar: “Aunque no puedo descartarlo por completo, he encontrado otra causa mucho más convincente y directa de su cáncer”.

MÁS INFORMES

Años después de la muerte de Landon, el 27 de marzo de 1992, el Departamento de Servicios de Salud de California (CDHS) publicó un informe que examinó la incidencia de cáncer entre los residentes de Los Ángeles (1978 a 1988) y los condados de Ventura (1988 a 1989)-. Según el sitio web del gobierno, el informe arrojó que los residentes “que vivían cerca del SSFL no tenían un mayor riesgo de desarrollar cánceres asociados con la exposición a la radiación”.

“Los cánceres se dividieron en tres grupos de muy radiosensibles (tiroides, huesos y articulaciones, toda leucemia, excluyendo la leucemia linfocítica crónica), moderadamente radiosensibles (mama, pulmón y bronquios) y posiblemente radiosensibles (esófago, estómago, hígado, cerebro y otros nervios sistema urinario, vejiga urinaria, otro sistema urinario, glándula salival y paratiroides y mieloma múltiple)”, dice el sitio web.

“Los análisis encontraron que las personas que vivían cerca del SSFL no tenían un mayor riesgo de desarrollar cánceres asociados con la exposición a la radiación. Los análisis sugirieron que los residentes varones que viven en el condado de Los Ángeles cerca de SSFL pueden haber tenido una mayor tasa de cáncer de vejiga en comparación con los residentes que viven en otras partes del condado. También hubo una mayor proporción de cáncer de pulmón entre los hombres de Ventura”, puntualiza.