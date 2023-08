Un nuevo capítulo en el caso de Michael Oher ha empezado. Resulta que su hermano adoptivo Sean Tuohy Jr. hizo su aparición en un podcast estadounidense, donde negó varias de las afirmaciones que hizo el deportista sobre la verdadera relación que tenía con la familia Tuohy.

Como sabemos, Oher fue la persona que inspiró la trama de la famosa película “Un sueño posible” (“The Blind Side”) de John Lee Hancock, con la que Sandra Bullock consiguió el premio Óscar a Mejor Actriz.

No obstante, el exjugador de la NFL denunció que Leigh Anne y Sean Tuohy nunca lo habrían adoptado, como mucha gente creía, sino que habría sido sometido a una tutela con la que el matrimonio podía controlar su dinero.

“Michael Oher descubrió esta mentira para su disgusto y vergüenza en febrero de 2023 cuando se enteró de que la tutela a la que accedió, sobre la base de que al hacerlo lo convertiría en miembro de la familia Tuohy, no le proporcionaba ninguna relación familiar con los Tuohy”, detalló su abogado Gerard Stranch IV, de acuerdo con ESPN.

Por si fuera poco, también aseguró que no se benefició económicamente por los derechos de autor de la cinta, pues sus “padres adoptivos” habrían utilizado su poder para que ellos y sus hijos biológicos ganaran millones gracias a su propia historia.

¿QUÉ DIJO SEAN TUOHY JR. SOBRE LA DENUNCIA DE MICHAEL OHER?

Tras estas severas acusaciones, Sean Tuohy Jr. decidió presentarse en el show “Barstool Radio”, afirmando que amaba a “Mike”.

Sin embargo, desmintió al deportista, al señalar que este sabía de las condiciones de su tutela mucho antes de febrero del 2023. Además, sugirió que Oher amenazó a su familia a través de su chat grupal.

“Si dice que se enteró en febrero, me cuesta creerlo. [Volví a] los textos de nuestro grupo familiar... para ver qué cosas se han dicho. Y hay cosas en 2020, 2021 [que] eran como, ya sabes, ‘Si ustedes me dan tanto, entonces no voy a hacer públicas las cosas’”, enunció.

“Así que no sé si eso es cierto. Creo que todo el mundo aprendió el año pasado sobre el tema de la tutela por lo de Britney Spears, así que tal vez ese sea el caso”, agregó.

Sandra Bullock fue la protagonista de "Un sueño posible" (Foto: Warner Bros)

¿LA FAMILIA TUOHY JR. REALMENTE GANÓ DINERO CON LA PELÍCULA “UN SUEÑO POSIBLE”?

Durante otra entrevista concedida a The Daily Memphian, Sean Tuohy Jr. y su padre descartaron que su familia haya ganado millones de dólares por la película sobre la vida de Michael Oher.

“Todos los miembros de la familia recibieron 14.000 dólares en partes iguales cuando Michael Lewis escribió el libro que inspiraría la película”, indicaron.

El hijo también calcula que recibió alrededor de 60.000 y 70.000 dólares más en el transcurso de los últimos cinco años, considerando el éxito del film.

“Si tuviera 2 millones de dólares en mi cuenta bancaria, estaría en mi firma de correo electrónico y diría: ‘Firmado, SJ Tuohy, multimillonario’ (...) Nunca me oirás decir nada malo sobre Michael Oher, aparte de que me molesta que se sienta como se siente”, admitió en Barstool.

Finalmente, Sean Tuohy Jr. confirmó que su relación con “Mike” se deterioró luego de que este último se retirara de la NFL. Aún así, dijo que esperaba que obtenga todo lo que le corresponde legalmente, pero cree que esto no ocurrirá a través de la denuncia que interpuso contra sus padres.

El verdadero Michael Oher junto a los reales Sean y Leigh Anne Tuohy (Foto: EFE)

