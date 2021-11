La popular actriz de telenovelas como “La reina soy yo” e “Hijas de la Luna”, Michelle Renaud, ha causado gran controversia con una reciente publicación en sus redes sociales. Como se recuerda, la ex RBD ha mantenido una turbulenta relación con el también actor Danilo Carrera, conocido por participar en “Quererlo todo” y “Contigo sí”.

Aunque a inicios de este año anunciaron el final de su romance, con los meses surgieron diversos rumores que daban a entender que habían regresado. Sin embargo, ha sido la misma Michelle quien decidió aclarar su estado sentimental en sus redes sociales, como ya tiene acostumbrado.

Michelle Renaud y Danilo Carrera terminaron su relación en buenos términos y dejaron en claro que podían seguir trabajando juntos (Foto: @danilocarrerah / Instagram)

LO QUE DIJO MICHELLE RENAUD

La actriz de “Camaleones” dejó con la boca abierta al público cuando reveló que desde hace un año se encuentra soltera.

“Este año soltera me ha enseñado que es mejor construir sueños sola y caminar a ellos acompañada de alguien hermoso que se ve en otro lado, que es mejor tener un buen amigo que un punching bag, que la risa y la magia no es cuestión de sincronía, es cuestión de alegría”, expresó en su cuenta de Instagram.

Pero como si esta noticia no fuera lo suficientemente sorprendente, Carrera decidió comentar una cadena de emojis en forma de fuego, desatando una ola de respuestas no muy agradables por parte de los fanáticos de su ex pareja.

¿POR QUÉ SE CREÍA QUE MICHELLE RENAUD Y DANILO CARRERA HABÍAN REGRESADO?

El 14 de septiembre, Renaud compartió un video que causó polémica en su cuenta de Instagram. La actriz de “La reina soy yo” y Carrera recrearon una escena de la película “La Isla”, donde los protagonistas se daban un tierno beso. Uno de los detalles que más llamó la atención de los cibernautas fue la descripción que escribió la mexicana, donde da a entender que su colega es su ‘persona favorita’:

“Siempre me he preguntado ¿Por qué damos besos? ... Les quiero compartir esta respuesta que me dio mi persona favorita: ¿Porque nos besamos? ´Nuestros sentimientos están dentro de nosotros y los labios son la única piel interna que tenemos por fuera de nuestros cuerpos. Es la única manera de tocarnos por dentro y de despertar todos esos sentimientos que tenemos por la otra persona”.

A raíz de esta publicación, sus más de 4 millones de seguidores asumieron que la joven de 33 años había retomado la relación con el ecuatoriano, pero todo parece indicar que estaban en lo incorrecto.

¿POR QUÉ SE SEPARARON MICHELLE RENAUD Y DANILO CARRERA?

Fue en enero de este año que la pareja anunció que estaban separados. De acuerdo a las declaraciones de la ex RBD, uno de los detonantes de la relación fue que Danilo no estaba preparado para convertirse en padre, a diferencia de ella, que desea darle un hermano menor a su hijo Marcelo.

“Queremos cosas distintas. Yo quiero una familia, hijos, y él también, pero no ahorita, y tenemos la misma edad, tenemos 32 años. Estoy adelantada en procesos, yo creo que ya estoy en edad de hacerlo, yo tengo un hijo y quiero otro pronto, quiero una familia”, declaró Renaud en su cuenta de Instagram.