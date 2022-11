La actriz Michelle Renaud ha tenido un año 2022 para recordar por todo lo bueno que le ha pasado, como su gran éxito con la telenovela “La herencia” y el hecho de haber iniciado un romance con Matías Novoa, quien casualmente era su coprotagonista en aquella historia. Sin embargo, no se puede tener una vida llena sola de cosas buenas y alguna que otra polémica ha tenido que atravesar.

Una de las más recientes, que se ha viralizado en redes sociales, es su aparente enemistad con el programa “El gordo y la flaca” de Univision y que ha quedado demostrada cuando una de sus reporteras se encontró con ella en el aeropuerto y la artista mexicana no quiso conceder declaración alguna, especificando su malestar con dicho show.

En esos breves segundo de grabación, la artista de 34 años habló un poco sobre el motivo de su decisión de no querer hablar con el espacio farandulero que se emite en los Estados Unidos.

Michelle Renaud y Matías Novoa ya iniciaron una vida juntos de pareja gracias a la convivencia que decidieron formar (Foto: Matías Novoa / Instagram)

¿POR QUÉ MICHELLE RENAUD NO QUIERE HABLAR CON “EL GORDO Y LA FLACA”?

Cuando una de las periodistas de “El gordo y la flaca” se acercó a Michelle Renaud no se imaginó que iba a recibir un desplante de su parte en el momento que intentó obtener algunas declaraciones de su parte.

La rubia, en ese instante, señaló el porqué de su decisión de no querer hablar con su show y fue de una manera tajante: “no me gusta cómo manejan la información”, manifestó.

Además, Renaud reveló que sí volverá a dar declaraciones con este programa cuando se traten de temas que no tengan que ver nada con los chismes o rumores que muchas veces circulan en la opinión pública.

¿A qué se refería Michelle Renaud?

La mexicana manifestó que no le gustaba la manera en la que el programa “El gordo y la flaca” manejaban ciertas informaciones, por lo que los conductores no se quedaron calladas y contaron a qué se refiere.

De acuerdo a los presentadores, Raúl de Molina y Lili Estefan, Michelle Renaud no estaba feliz con la manera en la que se comentó su separación del ecuatoriano Danilo Carrera.

Michelle Renaud y Danilo Carrera terminaron su relación en enero de 2021 (Foto: Danilo Carrera / Instagram)

LA REACCIÓN DE RAÚL DE MOLINA

Fiel a su estilo, el conductor de nacionalidad cubana emitió una opinión fuerte respecto a la negativa de Michelle Renaud de hablar ante las cámaras de su programa.

Así mismo, aprovechó para pedirle unas disculpas a la protagonista de telenovelas si es que se incomodó en algún momento con algún comentario.

“Qué triste. Danilo me comentó que jamás había estado tan feliz como ahora, que no está con Michelle Renaud porque hay un montón de mujeres que quieren salir con él y se lo creo porque es buen mozo... Te pedimos perdón si en algún momento dijimos algo que no te gustó”, comentó Raúl de Molina.