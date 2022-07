Faltan pocos días para el episodio final de “La herencia: Un legado de amor”, la telenovela de TelevisaUnivision protagonizada por Michelle Renaud y Matías Novoa y que es emitida por “Las Estrellas”.

Además, el melodrama producido por Juan Osorio y adaptado de la telenovela chilena “Hijos del monte” será emitida a partir del lunes 11 de julio en Univision para Estados Unidos.

Debido futuro estreno y final de la telenovela, Michelle Renaud, la protagonista de la telenovela, conversó con “People en Español”, y reveló varios detalles de la producción.

Michelle Renaud es la protagonista de "La Herencia" (Foto: La herencia / Instagram)

MICHELLE RENAUD ES “SARA DEL MONTE” EN “LA HERENCIA”

Para la actriz principal, el melodrama “es un proyecto sumamente importante”, no solo a nivel profesional, sino que Sara del Monte “es el personaje más importante que ha hecho hasta el día de hoy”.

De acuerdo con la expareja de Danilo Carrera, encarnar a Sara del Monte le permitió conocer aspectos nuevos, además de contar con ayuda de sus compañeros.

“Profesionalmente, es un personaje que me ha enseñado mucho, que tiene una fuerza increíble, estuve cobijada con un elenco que me daba clases de actuación todos los días y un equipo técnico maravilloso en una producción increíble que le meten el corazón a cada escena y creo que eso lo van a ver a pantalla”, señaló.

Como se recuerda, previo al inicio de las grabaciones, la celeb mexicana se separó de su entonces pareja Danilo Carrera y vinculada con su compañero Matías Novoa.

“Estar pasando procesos personales de pronto duros y tener gente a mi alrededor que me cobijaba, 5 hombres maravillosos que todos los días se dedicaban a hacerme sentir bien, a darme abrazos, a darme amor, fue un regalo de vida maravilloso”, aseguró.

Del mismo modo, la actriz indicó que se metió en su papel para sentir y vivir cada acción y emoción como propias: “Sara se dedicó a enseñarme y me enseñó a que las cosas que Michelle estaba viviendo en lo personal podía sacarlas en escena y podía limpiarse y entonces cada vez que yo salía de llamado salía más libre, salía más contenta, salía diciendo: ‘Ya entendí esto que llevo viviendo 33 años, gracias, ya lo comprendí’”, explicó.

“Y entonces fue un personaje, fue una historia, fue un elenco, fue una producción que me llenaron, o sea de verdad me llenaban de oxitocina literal. Todo lo que yo vivía fue tan gratificante que es un personaje que me cambió la vida porque me enseñó que no tenemos que andar transmitiendo y llevándonos la colitis a casa, sino que la podemos dejar toda en escena y que podemos decir: ‘¡Qué rico actué hoy! ‘¡Qué rico estuvo! A descansar’”, añadió.