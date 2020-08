Hace unos meses Michelle Soifer se sometió a una operación de banda gástrica y hasta el momento ha logrado bajar más de 25 kilos. Ella asegura que se siente muy bien; sin embargo, le molestan las críticas que han provocado su actual apariencia, pues la han calificado hasta de “desnutrida”.

La integrante de “Esto es Guerra”, manifestó que la cirugía que le realizaron es bariátrica -para tratar la obesidad que ella padecía- y no estética, y que después que se la practicaron ella ha tenido que continuar con un estricto régimen alimenticio, por lo que se encuentra muy saludable.

“Hay que aceptar (las críticas) Y honestamente (lo importante) es como yo me siento. Extraño mi ‘derriere’ y mis piernas, porque me había acostumbrado a tener mi colchón (risas), pero me refiero a que yo me siento muy bien así que creo que necesitaba hacer ese cambio, pues (el sobrepeso) afectaba mi salud”, dijo.

“Por otro lado creo que hay personas malintencionadas que lamentablemente no tiene otra cosa que decir más que criticar... Hay personas que sí sufren de anorexia, no pueden ser tan irresponsables de salir a decir ese tipo de cosas; incluso, me parece que hay poca ética profesional de varios doctores que se sientan a hablar cuando no tienen un historial médico de mi persona, no saben nada de mi vida”, agregó fastidiada.

Para Michelle Soifer, lo que motiva este tipo de comentarios es que “derrepente se acostumbraron a verme con 80 kilos (de peso) y ahora no los tengo, tengo 55″. “Obviamente hay un cambio, pero no por eso quiere esté desnutrida o todo lo que me han dicho y me parece mal porque una vez que uno se opera, debe cumplir unos requisitos y después de eso, tomas diferentes cosas que te ayudan internamente a estar saludable”, manifestó.

La también cantante señaló que las personas -y sobre todos quienes la critican- “deben entender que es una operación estética, es una operación bariátrica (para tratar la obesidad) y no pueden ser tan ligeros de lengua y no pueden estar saliendo a hablar cada cosa, solo porque no tienen nada más que decir”.





