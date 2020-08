Tras manifestar que la cirugía de manga gástrica que le realizaron hace unos meses es bariátrica -para tratar la obesidad que ella padecía- y no estética, como muchos pensaron, Michelle Soifer acaba de revelar que sufrió complicaciones tras someterse a esta intervención quirúrgica.

En declaraciones a “América Espectáculos”, la popular ‘Michi’ indicó que tuvo un problema post-operatorio y se le dobló la manga, lo cual ocurre en el 1% de pacientes que se somete a este tipo de cirugías, provocando que perdiera más kilos de los que debía.

“Se me dobló la manga (...) y es por eso que bajé tanto y tan rápido. Estoy muy contenta, tomando mis vitaminas, siguiendo las recomendaciones del médico y cuidándome bastante”, explicó la integrante de “Esto es Guerra!, quien precisó que se tomaron las medidas para corregir esta situación.

“Ya subí dos kilos y medio, entonces está bien ¿no? Poco a poco, pero yo estoy feliz como estoy (...) Por mi no subo ni un gramo, pero si el doctor me dice, tengo que hacerle caso (...) Yo me siento espectacular”, comentó Michelle, quien ahora luce un look totalmente renovado.

Michelle Soifer se pronuncia tras complicaciones con su manga gástrica

Hace unos días y tras la ola de críticas que recibió por bajar más de 25 kilos de peso luego de someterse a la operación de manga gástrica, Michelle Soifer salió al frente para responderle a quienes la cuestionaban, asegurando que se realizó esta cirugía por su bienestar.

“Hay que aceptar (las críticas) Y honestamente (lo importante) es como yo me siento. Extraño mi ‘derriere’ y mis piernas, porque me había acostumbrado a tener mi colchón (risas), pero me refiero a que yo me siento muy bien así que creo que necesitaba hacer ese cambio, pues (el sobrepeso) afectaba mi salud”, dijo.

