La ceremonia de los Premios Oscar 2023 trajo miles de sorpresas y grandes emociones. Y es que el evento de premiación a los mejores trabajos del séptimo arte no solamente se caracterizó por la presencia de reconocidas figuras de Hollywood, sino también por momentos que quedaron grabados para toda la vida. Un ejemplo de ello fue la reacción de la mamá de Michelle Yeoh quien festejó el logro de su hija, un hecho que ha dado la vuelta al mundo ¿Qué pasó con ella?

El 12 de marzo se llevó a cabo la edición número 95 de los Premios Oscar en los Estados Unidos. El evento generó gran expectativa desde muchos días antes debido a la nominación de famosas películas así como de reconocidos actores y actrices.

Precisamente, una de las nominadas a mejor actriz fue Michelle Yeoh, proveniente de Malasia, cuya actuación fue una de las más destacadas en la película “Everything Everywhere All at Once” (“Todo en todas partes al mismo tiempo”).

Esa categoría fue una de las más reñidas, pues Michelle Yeoh tuvo gran competencia entre las que se encontraban Ana de Armas (Blonde), Andrea Riseborough (To Leslie), Michelle Williams (Los Fabelman) y Cate Blanchett (Tár).

Finalmente, Michelle Yeoh se alzó con la estatuilla dorada convirtiéndose así en la primera actriz de origen asiático en ganar este galardón. Todo esto generó gran emoción en la madre de Michelle quien tuvo una peculiar reacción.

LA REACCIÓN DE LA MAMÁ DE MICHELLE YEOH

No todo el mundo gana un Premio Oscar y la persona que logra alzarse con esta estatuilla lo hace a manera de recompensa por su gran esfuerzo y trabajo en el séptimo arte. Este es el caso de Michelle Yeoh, la actriz de Malasia quien ganó su primer galardón.

Esto generó la alegría de los ciudadanos de Malasia, pero en especial de su madre. De acuerdo a AP la familia de la actriz y dos ministros del gobierno de su país estuvieron presentes en la celebración del triunfo obtenido por su Yeoh.

Janet Yeoh es la madre de Michelle y a sus 84 años resaltó el gran trabajo de su hija y no pudo aguantar las lágrimas de emoción y alegría ante tal evento.

“Amo a mi hija y ha hecho que Malasia esté orgullosa de ella (…) ¡Malasia boleh!”, expresó Janet según informó AP.

LUCHA EN LAS PELÍCULAS Y EN LA VIDA

Janet Yeoh también brindó unas declaraciones al diario de Malasia “The Star”, según informó Swiss Info.

“Se puede ver en la manera en la que lucha en las películas, así lucha en la vida. Es muy guapa, inteligente y tiene mucho talento”, sostuvo la madre de la actriz.

¿CÓMO REACCIONÓ EL RESTO DE SU FAMILIA?

La familia de Michelle Yeoh estuvo a la expectativa de todo lo que ocurría en la entrega de los Premios Oscar. Fue así que Vicki Yeoh, sobrina de la actriz, también estuvo presente en el evento.

“Fue un momento que me dejó boquiabierta. Me quedé sin habla, lloré. Las nominadas son muy fuertes, pero no teníamos ninguna duda. No dejamos de decirle ‘ganarás. Te subirás al escenario con el hombre de oro’”, señaló según AP.

Mientras que su sobrino Kelvin Yeoh, sostuvo que están muy orgullosos por este resultado y desea que su tía siga rompiendo récords y gane más premios.

MICHELLE YEOH QUISO SER BAILARINA

Otro de los detalles revelados por su madre fue que Michelle Yeoh siempre quiso ser bailarina, mucho antes de dedicarse al cine.

DATOS PERSONALES DE MICHELLE YEOH

Nombre completo: Michelle Yeoh Choo-Kheng (楊紫瓊)

Nombre de nacimiento: Yeoh Chu-Kheng

Fecha de nacimiento: 6 de agosto de 1962

Lugar de nacimiento: Ipoh, Malaysia

Nacionalidad: Malaya

Edad: 60 años

Idiomas: Malayo, chino e inglés

Signo zodiacal: Leo

Religión: Budismo

Ocupación: Actriz, actriz de voz, productora, modelo y bailarina

Instagram: @michelleyeoh_official

