Se dieron el sí. Tuvieron que pasar 19 años para que la pareja conformada por Michelle Yeoh y Jean Todt llegaran al altar para unir sus vidas. La famosa actriz contrajo nupcias con el exCEO de Ferrari y la noticia ha sorprendido a más de uno. A continuación, conoce todos los detalles.

Michelle Yeoh y Jean Todt han sido considerados como una de las parejas más sólidas del mundo artístico debido a que tenían 19 años de estar comprometidos, tal como lo indican los distintos medios internacionales y, finalmente, unieron sus vidas en el 2023.

Michelle Yeoh, cuyo nombre original es Yeoh Chu-Kheng, es una artista nacida en Malasia que inició su carrera como actriz participando en producciones de Hong Kong. Tras mudarse a los Estados Unidos su popularidad y fama incrementó y participó en importantes producciones.

Además, su profesionalismo le permitió ganar varios premios con la película “Everything Everywhere All at Once”, consiguiendo así un Premio Oscar, un Globo de Oro y el Premio del Sindicato de Actores en la categoría a mejor actriz.

Por su parte, Jean Todt es un reconocido empresario que fue director de la gestión deportiva de Ferrari (1993-2008) y presidente de la Federación Internacional de Automóvil (FIA) entre el 2009 y 2021. también destaca por haber sido copiloto durante diez años de competidores de la fórmula 1.

LA BODA DE MICHELLE YEOH Y JEAN TODT

“Happy marriage Jean Todt & Michelle Yeoh love you so much” (“Feliz matrimonio Jean Todt y Michelle Yeoh los quiero mucho”) fue la frase que publicó el piloto de carreras Felipe Massa junto a varias fotografías de los recién casados y de la ceremonia.

La publicación en Instagram tiene varios comentarios y más de 32 mil likes hasta el cierre de esta nota.

LA HISTORIA DE AMOR DE MICHELLE YEOH Y JEAN TODT

En la imagen que se puede ver algunas frases como por ejemplo de cómo se conocieron. “We met in Shanghai on 4th june 2004″ (”Nos conocimos en Shanghai en 2004″). Asimismo, se precisa que al mes siguiente él le propuso matrimonio a Michelle y ella dijo SÍ luego de 6992 días.

DATOS PERSONALES DE MICHELLE YEOH

Nombre completo: Michelle Yeoh Choo-Kheng (楊紫瓊)

Michelle Yeoh Choo-Kheng (楊紫瓊) Nombre de nacimiento: Yeoh Chu-Kheng

Yeoh Chu-Kheng Fecha de nacimiento: 6 de agosto de 1962

6 de agosto de 1962 Lugar de nacimiento: Ipoh, Malaysia

Ipoh, Malaysia Nacionalidad: Malaya

Malaya Edad: 60 años

60 años Idiomas: Malayo, chino e inglés

Malayo, chino e inglés Ocupación: Actriz, actriz de voz, productora, modelo y bailarina

MÁS INFORMACIÓN SOBRE MICHELLE YEOH Y JEAN TODT

¿QUIÉN ES JEAN TODT?

Jean Todt nació un 25 de febrero de 1946 en Pierrefort, Cantal, un pueblo ubicado en Francia. Actualmente ya tiene 77 años cumplidos y cuenta con una gran experiencia en todo lo relacionado al automovilismo, aunque de joven estudió otra cosa.

