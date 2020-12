Mick Jagger es uno de los cantantes más populares e influyentes en la historia del rock and roll con una carrera superior a las cinco décadas. Si bien, el vocalista de la banda The Rolling Stones siempre se dio a conocer por su distintiva voz y puesta en escena, hace unos días sorprendió a todos con el regalo por Navidad que le dio a su novia Melanie Hamrick, quien es 44 años menor que él.

La noticia de la compra de la mansión cerca de Sarasota, Florida, por el valor de US$ 1′980.000 fue dada a conocer por Page Six del New York Post, medio al que algunas fuentes señalaron que la adquisición era el regalo de Navidad del artista a la bailarina de ballet, con quien tiene un hijo de cuatro años. Además, un factor determinante para la elección de este inmueble fue el tema de privacidad, pues querían estar alejados de Nueva York y Londres.

Lo más curioso de esta millonaria compra, es que ni Jagger ni Hamrick visitaron las instalaciones de la casa, sólo interactuaron con los agentes de venta de la propiedad a través del FaceTime.

Jagger​ es partidario de la enseñanza de la música en las escuelas y es mecenas del Centro Mick Jagger en Dartford. (Foto: Michele Eve Sandberg / AFP)

¿CÓMO ES LA LUJOSA MANSIÓN?

La mansión fue vendida por Ray y Loretta Harris el 28 de octubre y días después, el 4 de noviembre, se hizo la escritura a nombre de Melanie Hamrick.

Según una publicación de Herald Tribune, la propiedad está en el condado de Manatee en 15809 Clearlake Ave. en The Lake Club en Lakewood Ranch. Tiene vistas al lago y 5.726 pies cuadrados de espacio habitable o comercial.

Consta de cuatro recámaras, cuatro baños completos, dos medios baños, dos cocinas, antecomedor, comedor, sala de estar, sala principal, oficina, terraza amplia con diversos muebles de jardín, entre otros espacios.

Además, tiene dos cocinas: una que es la principal, la cual cuenta con una isla al centro para preparar los alimentos y poder armar frente al ventanal una mesa para seis personas y otra en la planta alta que tiene una barra para cuatro personas.

En la parte exterior hay una piscina con fuente y área de spa, una terraza con chimenea, una hoguera y una parrillada.

