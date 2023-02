Ganadora del concurso Miss Venezuela 2013 y Nuestra Belleza Latina 2018, que le abrieron las puertas para convertirse en reportera de Enamorándonos USA (Unimás) y ser parte de los Premios Juventud, Migbelis Castellanos es una de las más importantes representantes de la belleza.

Sin embargo, y pese a contar con más de 1,6 millones de seguidores en redes sociales, la celeb de Estados Unidos ha vivido entre inseguridades debido a su peso y consecuente forma física.

De hecho, hace unos meses, la venezolana confesó que padecía de trastorno dismórfico corporal, lo cual casi la lleva a la muerte y que combate sus efectos con ejercicios intensos y otras técnicas.

Migbelis Castellanos ganó el Miss Venezuela y Nuestra Belleza Latina (Foto: milynette / Instagram)

EL NUEVO DESAFÍO DE MIGBELIS CASTELLANOS

Días atrás se confirmó que la modelo venezolana será la host del backstage de la edición 35 de Premio lo Nuestro el próximo 23 de febrero por Estados Unidos, algo que la llena de felicidad, pero que también la exige a prepararse aún más.

“Estoy feliz y estoy muy orgullosa, claro. Me tengo que dar mi mérito también, porque he tenido mucha paciencia en todo este camino”, inició la representante de Zulia.

La modelo de 27 años, además, recordó el largo camino que recorrió para convertirse en reportera y figura del entretenimiento.

“Cuando uno empieza a trabajar en esta industria tiene muchas ambiciones, pero hay que ir paso a paso. Siento que ahora estoy lo suficientemente preparada como para asumir un reto e irme en vivo y entretener a la gente y llevarles contenido de calidad para que disfruten los premios”, añadió.

¿CÓMO BAJÓ DE PESO MIGBELIS CASTELLANOS?

Además del nuevo reto profesional, la venezolana se mostró feliz de haber bajado varias libras previo a su presentación internacional.

“¡Wow! Yo bajé un montonón de libras, para no ponerle número. Desde hace unos meses decidí regresar a la corrida, prepararme mejor para correr el medio maratón, mejorar mis números, mi tiempo de corrida”, confesó Castellanos a Mezcal TV.

La celeb de Estados Unidos se mostró contenta y aseguró que “todo te lleva a un resultado como es, perder peso y estar un poco más fit”.

Además de revelar su pérdida de peso, Migbelis también explicó cuál es su método para bajar de peso.

“¡Ya no tomo tanto vino como antes! Es que me gusta mucho el vino tinto, entonces a mitad de semana siempre me voy a casa de una amiga y me tomo una copita y después otra copita y otra; entonces tuve que regularlo”, indicó.

Del mismo modo, dejó en claro que sigue una dieta restrictiva, sino que, por el contrario, recurre a pequeñas técnicas para trabajar su metabolismo.

“No me restrinjo de nada, porque dietas no puedo hacer, nunca he podido hacer dietas. A mí que me dicen que no me puedo comer un arrocito blanco y eso es lo primero que voy a querer ir a comer. Tengo un ayuno de catorce horas ahora, pero lo empecé con dieciocho”, agregó.