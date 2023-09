El pasado 18 de agosto, Miguel Bosé y sus hijos vivieron una experiencia totalmente horrible cuando un grupo de asaltantes ingresó a su casa en Ciudad de México y arrasó con todo lo que tenía a su alcance.

De acuerdo con lo que el cantante español manifestó en aquel momento, fueron 10 delincuentes los que ingresaron al lugar con armas de fuego y con un plan bien marcado con la intención de llevarse absolutamente todo lo que encontraban.

Es más, para evitar que la situación se les complique, los atracadores amarraron a Miguel Bosé, a sus hijos y a todo el personal que trabaja en la casa. Sin duda, fueron dos horas aterradoras que cualquiera quisiera borrar de su memoria.

Miguel Bosé sufrió en agosto pasado un asalto en su casa de Ciudad de México (Foto: AFP)

MIGUEL BOSÉ CUENTA ALGO CURIOSO QUE SUCEDIÓ MIENTRAS ROBABAN SU CASA

El cantante Miguel Bosé ha estado como invitado en el programa “El hormiguero”, conducido por Pablo Motos, para promocionar su serie documental que se encuentra disponible en España a través de Movistar+.

En primera instancia, el artista pidió perdón porque no pudo asistir el mes pasado, cuando había confirmado su presencia en el show. Esto se dio porque estuvo enfermo y el conductor del programa recuerda que ello se originó luego de que asaltaran su casa en Ciudad de México.

Efectivamente, Bosé contó cómo se produjo ese asalto en su casa, el cual tuvo a 10 delincuentes totalmente armados dentro de su propiedad, llevándose todo lo que pudieron, incluido su auto.

“Estábamos dormidos en mi casa y de repente me despierta alguien. Miro, veo caras que no conozco y estaba encañonado con una pistola. Estábamos todos rodeados de gente armada hasta los dientes con metralletas y artillería pesada muy grande”, comentó el artista.

Lo peculiar de este momento es que Miguel Bosé pudo escuchar una conversación de los malhechores y aseguró que uno de ellos era su fan, por lo que otro le aconsejó que se tome un selfie, aunque la idea luego quedó descartada.

“En un determinado momento, se me queda el jefe mirando fijamente, mira a los otros y les dice: ‘Chavos, éste es Miguel Bosé’. Y se quita la máscara y me dice: ‘Yo soy tu fan’. Entonces le dije que íbamos a llevar las cosas por buen camino porque si no se acababan los conciertos. Y de repente se oye por detrás: ‘Un selfie, un selfie’. Y el jefe dice: ‘Cállate pendejo’”, añadió.

NO HUBO DAÑOS QUE LAMENTAR Y TODOS QUEDARON BIEN

El asalto duró alrededor de dos horas y luego los delincuentes se fueron con las pertenencias. Felizmente, el artista reveló que todos estaban bien, incluyendo sus hijos, quienes tuvieron que soportar todo ese mal momento.

“Fue una experiencia para olvidar lo antes posible, una experiencia horrible, terrorífica, que no enseñó nada, pero tuvimos la suerte de tener alrededor a mi armada de arcángeles y de ángeles que nos estaban protegiendo y que gracias a ellos no nos pasó nada ni a mis hijos, ni a mí, ni a nadie de la casa. Y eso es lo importante. El resto da igual”, afirmó Miguel Bosé, dejando en claro que lo material queda en segundo plano.