Miguel Varoni, conocido internacionalmente por protagonizar “Pedro el Escamoso”, ha dado de qué hablar por su extrema delgadez. El famoso actor argentino ha perdido mucho peso en el último año y se le ve muy distinto a como solemos conocerlo, por lo que ha despertado muchas especulaciones sobre su estado de salud.

La esposa de Miguel Varoni, la reconocida actriz Catherine Siachoque, explicó que el actor de 58 años comenzó a perder peso después de haber contraído el COVID-19. El actor colombiano se contagió del virus en 2021 y desde entonces su apariencia física cambió drásticamente.

Además, Miguel Varoni decidió realizarse unas cirugías estéticas a inicios de 2022 para mejorar su apariencia física. Todo ello ha generado un cambio dramático en el galán de telenovelas, por lo que los comentarios sobre su ¿Qué dijo Catherine Siachoque sobre esto? Aquí te lo contamos.

Miguel Varoni es un actor y director de televisión colombiano, nacido en Argentina (Foto: Miguel Varoni/ Instagram)

¿QUÉ DIJO CATHERINE SIACHOQUE SOBRE LA EXTREMA DELGADEZ DE MIGUEL VARONI?

En entrevista con People en Español, Catherine Siachoque confesó que siente mucha envidia al ver a su esposo Miguel Varoni lucir tan delgado y joven tras las cirugías estéticas que se hizo.

En enero de 2022, Miguel Varoni se sometió a una serie de cirugías estéticas de rejuvenecimiento. El actor colombiano quiso invertir en su apariencia física y los cambios son notables.

“Yo soy muy envidiosa, yo no puedo con su flacura, con su delgadez, que además la exhibe todo el día frente a mí y me molesta y entonces hace ‘caballitos’ y me quita la ropa y se la pone ‘¡ay, me equivoqué!’”, dijo la actriz de “Sin senos no hay paraíso” sobre su esposo.

Miguel Varoni y Catherine Siachoque se casaron en 1997 (Foto: Miguel Varoni/ Instagram)

En ese sentido, Catherine Siachoque afirmó que ama la delgadez porque para ella es sinónimo de un buen estado de salud. De hecho, ella también se está animando a realizarse algunas cirugías estéticas.

“Es un desastre, porque yo amo la delgadez, para mí eso es el estado máximo de la vida. Antes, cuando [él] tenía sobrepeso, sus rodillas le dolían, los pies se le hinchaban, no estaba bien. Y ahora que es un hombre flaco, todo le funciona bien”, afirmó la actriz colombiana de 50 años.

“Pero no sólo eso, las cirugías que se hizo quedó ¡súper joven!”¡Está divino! Y eso que supuestamente él y Alan González, que es su cirujano, tienen que hacer un par de cositas, de ‘ajustitos’, entonces no sé, voy a parecer su mamá”, finalizó.

Miguel Varoni y Catherine Siachoque son uno de los matrimonios más estables en la industria del entretenimiento (Foto: Miguel Varoni/ Instagram)

Las cirugías que se realizó Miguel Varoni

Miguel Varoni se sometió a una serie de intervenciones estéticas de rejuvenecimiento en enero de 2022. El actor colombiano le dijo a los doctores que quería quedar como Maluma.

Según Infobae, Miguel Varoni se realizó una proyección del pómulo y del reborde mandibular, flacidez de cuello, pecho y abdomen. También la eliminación de la piel sobrante.