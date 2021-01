Olga Zumarán causó varios terremotos en el barrio de San Efraín, el sitio donde ocurrían las cosas en “Mil oficios”, la serie peruana que se emitió Panamericana TV desde el 11 de junio de 2001 hasta el 28 de mayo de 2004. La Miss Perú Mundo 1981 interpretó a Eva Olazo madre de Giannina y Carola, conocidas en la ficción como ‘las chica terremoto’.

La actriz de 60 años inició su carrera actoral en “Mil oficios”, pese a que muchos años atrás ya era conocida en el mundo del modelaje. Tras la serie, Zumarán se mantenido en el mundo del espectáculo y entretenimiento, pero sus apariciones en producciones son contadas. Aun así es muy recordada por su papel Eva Olazo, así como ‘Mechita’ Graña en “Así es la vida” o Yolanda Arriola de “Al fondo hay sitio”, entre otros.

En una entrevista con El Comercio, Olga Zumarán reveló los detalles de cómo ingresó al elenco principal de “Mil oficios”, serie que marcó una época en la televisión peruana y que, además, lanzó a la fama a jóvenes promesas que recién comenzaban en la actuaciones, entre ellos Magdyel Ugaz, Michael Finseth, Lucho Cáceres, Olga Zumarán, Vanessa Jerí y César Ritter.

En la foto Adolfo Chiuman con Olga Zumarán y Aurora Aranda en el set de la serie de Efraín Aguilar, que duró cuatro temporadas y se mantuvo por años arriba en el rating (Foto: GEC)

LA HISTORIA DE CÓMO OLGA ZUMARÁN SE CONVIRTIÓ EN LA MAMÁ DE LAS TERREMOTO

Iniciamos la nota señalando que Olga Zumarán causó varios terremotos en “Mil oficios”. Y es que la actriz llegó para alterar la historia. Con su arribo, el personaje principal de Adolfo Chuiman se enamoraría de la mujer con grandes curvas y controladora. A la par, causaría la envidia de las mujeres del barrio. Esa era Eva Olazo.

La actriz contó que fue su esposo quien prácticamente le llevó a conseguir el papel de la serie. “Él me comentó de una serie que veía después de su trabajo. Era “Mil oficios”, allí Sandra Arana Y Vanessa Jerí, ‘las terremoto’, hablaban de su mamá, pero nunca aparecía. ‘Tú puedes ser la mamá’, me decía. Él ya se había proyectado y hasta me había dado el papel”, reveló Zumarán a El Comercio.

“Por ese tiempo yo apoyaba mi hermana en una revista diplomática que tenía. Así me enteré de la serie y que Efraín Aguilar era el productor. Yo lo conocía porque había sido paciente de uno de mis exesposos. Yo conocía a muchos artistas”, agregó.

Olga Zumarán interpretó a Eva Olazo en "Mil oficios" (Foto: Panamericana TV)

Asimismo, la Miss Perú Mundo 1981 dijo que fue ella quien contactó a Efraín Aguilar, productor de “Mil oficios”. “Lo llamé, preguntando primero si se acordaba de mí. Me presenté como la viuda de Carlos Robles. Claro que se acordaba si ellos habían sido amigos”, señaló.

“Como yo me moría por actuar se lo pedí y le conté que solo había hecho un papel chiquito para Iguana Producciones. Me citó y fui con el papá de mi hija. Justo estaban buscando a la mamá de ‘las terremoto’, después me chismearon que le habían hecho casting a Susan León, a Janet Barboza, pero a Efraín no les gustaron. Yo pensé que mi entonces esposo había hablado con él, pero no. Me prepararon durante un mes para poder actuar”, desveló Olga Zumarán.

“Llamaron a Koki Belaunde para que me tiña el pelo de rojo, a Ciro Taype para que me prepare la ropa de licra, pegadita, para que se me vea todas las curvas”, contó la actriz. Y así fue como nació la mamá de ‘las terremoto’, Eva.