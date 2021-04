No cabe duda de que el carisma de Mónica Torres la ha llevado a ser uno de los rostros más queridos de la televisión peruana, donde tuvo gran cantidad de apariciones en diversas series por las que es recordada.

Y no es para menos, ya que gracias a sus papeles como Norma Reyes en “Mil oficios”, Marisol Chacón en “Así es la vida”, la secretaria ‘Lucifer’ Delgado en “Al fondo hay sitio” y actualmente como la tía Pepa en “De vuelta al barrio”, esta actriz limeña ha sabido hacerse un nombre en el medio nacional.

Pero no sólo eso, pues además de trabajar en la pantalla chica y el teatro, también tuvo la oportunidad de participar en el reality de baile “El gran show: segunda temporada”, quedando en el sexto lugar después de tres meses de competencia. Sin duda, una mujer de retos.

Sin embargo, hubo una oportunidad en la que esta actriz de 50 años estuvo en peligro y casi pierde la vida. A continuación, te contamos lo que pasó.

La actriz nació en Lima el 5 de diciembre de 1970. (Foto: Mónica Torres / Instagram)

¿LA VEZ QUE SU VIDA ESTUVO EN RIESGO?

Hace algunos años, Mónica Torres, cansada de no ver resultados con las dietas y ejercicios que le ayudarían a bajar de peso, decidió someterse a una intervención quirúrgica de banda gástrica, cuyo resultado la dejó asombrada, pues llegó a perder 50 kilos. Aparentemente, todo marchaba de maravillas hasta que un tiempo después se le presentaron varias complicaciones.

Resulta que la operación a la que fue sometida no fue bien realizada. “Me puse la banda gástrica y se me complicó. Casi me da una septicemia”, contó la actriz a El Comercio.

A raíz de que dicha afección puso en riesgo su vida, tuvo que ser intervenida de emergencia y por fortuna todo salió bien. “Lamentablemente, elegí mal al médico. La especie de sonda que debe amarrar el estómago terminó cortándolo. Me dio una infección que casi me mata y la recuperación fue lenta. Tuve muy mala suerte”, añadió.

De esa forma, fue que le retiraron la banda gástrica para no exponerla más. Y aunque deseaba bajar de peso mediante ese método, dijo que primero era su salud y encontraría otra forma para cuidarse.