Olga Zumarán causó varios ‘terremotos’ en San Efraín, el barrio ficticio de “Mil oficios”, serie de Panamericana TV que se emitió desde el 11 de junio de 2001 hasta el 28 de mayo de 2004 y que es considerada una de las mejores producciones peruanas de todos los tiempos. En la serie, la La Miss Perú Mundo 1981 interpretó a Eva Olazo. Sin embargo el papel de la exuberante mujer estuvo cerca de ser para otras dos celebridades nacionales.

Eva Olazo era una mujer bella, con exuberante cuerpo y definidas curvas, casi siempre, dominante; era la madre de Giannina y Carola, que eran conocidas como ‘las chica terremoto’. El personaje de Olga Zumarán fue por varios capítulos la pareja del protagonista Renato Reyes, interpretado por Adolfo Chuiman, un padre de familia viudo que tras perder intempestivamente su trabajo como gerente de una empresa, se ve obligado a realizar un sinfín de oficios para mantener su hogar a flote.

De hecho, la actriz de 60 años inició su carrera actoral en “Mil oficios”, pese a que muchos años atrás ya era conocida en el mundo del modelaje. Tras la serie, Zumarán se ha mantenido en el mundo del espectáculo y entretenimiento, pero sus apariciones en producciones son contadas. Aun así es muy recordada por su papel Eva Olazo, así como ‘Mechita’ Graña en “Así es la vida” o Yolanda Arriola de “Al fondo hay sitio”, entre otros.

Olga Zumarán interpretó a Eva Olazo en "Mil oficios" (Foto: Panamericana TV)

Hace algunos años, la propia actriz reveló que para obtener el papel de Eva tuvo que dejar en el camino a dos reconocidas figuras del medio local, que entonces gozaban de gran popularidad. ¿De quiénes se trata? Aquí todos los detalles al respecto.

LAS OTRAS ACTRICES QUE CASI INTERPRETAN A EVA OLAZO EN “MIL OFICIOS”

En una entrevista para el diario El Comercio, Olga Zumarán cuenta que era un sueño ser actriz y que en la época que estaba al aire “Mil oficios” trabajaba con su hermana en una revista diplomática que tenía. Es allí donde se entera de la serie y que Efraín Aguilar era el productor “Yo lo conocía porque había sido paciente de uno de mis exesposos. Yo conocía a muchos artistas”, dijo.

Un día se comunicó con el productor y le comentó que quería trabajar como actriz. Fue invitada a pasar el casting, precisamente, para la mamá de ‘las terremoto’. Luego de obtener el papel se enteró que previamente habían pasado la prueba dos personalidades, famosas en la época.

Olga Zumarán inició su carrera actoral en “Mil oficios”, pese a que muchos años atrás ya era conocida en el mundo del modelaje (Foto: GEC)

“Me chismearon que le habían hecho casting a Susan León y Janet Barboza, pero que a Efraín no les gustaron. Yo pensé que mi entonces esposo había hablado con él, pero no. Me prepararon durante un mes para poder actuar”, desveló Olga Zumarán en la entrevista.

“Llamaron a Koki Belaunde para que me tiña el pelo de rojo, a Ciro Taype para que me prepare la ropa de licra, pegadita, para que se me vea todas las curvas”, contó la actriz. Y así fue como obtuvo el papel de la mamá de ‘las terremoto’, Eva.