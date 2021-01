Una de las principales características que tuvo “Mil oficios” fue que contaba con actores que entonces eran relativamente nuevos, debutantes, y que se complementaban con nombres conocidos de la escena para encabezar su elenco. Ello le aseguró el éxito.

“Mil oficios”, además, marcó una época en la televisión peruana. La serie producida por Efraín Aguilar se convirtió en uno de los programas de mayor audiencia de la pantalla chica, a partir del tema principal: el desempleo, uno de los problemas sociales y económicos más persistentes del Perú.

La historia que emitió Panamericana TV desde el 11 de junio de 2001 hasta el 28 de mayo de 2004 tuvo, sin embargo, un momento crítico en su mejor momento: la salida de algunos actores del elenco principal dejaron la serie y comenzaron los problemas. Pero gracias a este cambio es que la actriz Connie Chaparro pudo hacer su debut en el mundo de la actuación, aunque tiempo después también le tocaría dejar la serie por decisión propia.

Elenco de "Mil oficios" (Foto: Panamericana TV)

POR QUÉ CONNIE CHAPARRO RENUNCIÓ A “MIL OFICIOS”

Antes del inicio de la tercera temporada, los problemas judiciales que atravesaba el canal provocaron una escandalosa fuga de talentos. César Ritter, Magdyel Ugaz, Mónica Torres, Lucho Cáceres, Michael Finseth, Vanessa Jerí, Sandra Arana y Christian Thorsen dejaron “Mil oficios”, y tuvieron que recurrir a la creación de otros personajes y la contratación de otros valores.

Efraín Aguilar se quedó sin parte de su elenco principal y debió introducir nuevos rostros para salvar la historia. No obstante, mantuvo un personaje en la ficción, aunque con otra actriz: Mariana Roca Palacios, que dejó Magdyel Ugaz a Connie Chaparro.

Chaparro sería Mariana por un tiempo antes de pasar a América Televisión para interpretar a Jimena Sánchez en “Así es la vida”. En mayo de 2004, “Mil oficios” llegó a su fin, algunos meses después de la salida de Connie. Años más tarde, la actriz contó las razones que la llevaron a dejar la serie que, pese a que era una de las mejores, no tuvo un gran final y, por el contrario, terminó decayendo mucho más de lo que se imaginaron los realizadores.

Connie Chaparro sería Mariana por un tiempo antes de pasar a América Televisión para interpretar a Jimena Sánchez en “Así es la vida” (Foto: César Campos/GEC)

“Yo tomé la decisión de retirarme porque hubieron problemas de los dueños. Entonces, no pagaban. Por eso me fui”, cuenta Connie Chaparro en una entrevista de YouTube en 2019. “Dije: ‘yo prefiero estar estudiando en la universidad, que trabajar gratis. Así es como yo decido retirarme”, agregó.

La actriz también revela cómo fue su conversación con Adolfo Chuiman, quien tomó el control de “Mil oficios” como productor tras la salida de Efraín Aguilar de Panamericana TV. “Le expliqué que no me puedo quedar, ni poner el hombro; porque si no me pagan, por qué me voy a quedar”, dijo.

“Yo no tenía una relación de atrás como para decir ‘yo por amor [me quedo]’. No, si a mí no me pagan un mes, dos meses, no tiene sentido estar ahí. Con el dolor y con la pena, porque sé que muchos sí pusieron el hombro hasta el final, yo preferí irme”, sentenció.