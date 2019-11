Durante la última edición de “Válgame”, Janet Barboza y Milena Zárate protagonizaron una discusión, esto en medio de la polémica sobre Jonathan Maicelo y su derrota en el Madison Square Garden.

“¿Cómo te sientes tras ser señalada como la persona que distrajo a Maicelo y le quitó la gran oportunidad de poder coronarse en el Madison Square Garden?”, preguntó Barboza.

“Discúlpame, pero contigo no quiero hablar, a mí me caes mal, eres una grosera y no quiero nada contigo. Eso es lo primero que le dije a producción”, fue la respuesta de la colombiana, quien se conectó por videollamada.

Ante esta respuesta, Janet Barboza le recordó a Milena Zárate unas frases que dijo sobre ella al punto de calificarlas como “excaneras”.

“La grosera has sido tú. La otra vez que visitaste un programa que yo conduzco dijiste ‘frasesitas’ excaneras. Dejas mucho que desear, la verdad”, manifestó la conductora de “Válgame”.

“Nunca tan importante, prefiero no tocar ese tema, no deseo hablar con esa persona, estoy de vacaciones. Yo fui de todo corazón porque me invitaron, fui a apoyar a una niña. La señora no tuvo la delicadeza y me trató mal, fue una persona desubicada, esa señora no tenía idea quién era yo y no sé ahora por qué quiere hablar conmigo”, dijo Milena Zárate, antes que Janet Barboza pidiera que la saquen del aire.

Hay que recordar que Milena contó que Janet Barboza la trató mal en el programa “Se pone bueno”, lo que generó las críticas de esta última.