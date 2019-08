Miley Cyrus: la historia detrás de su despido de 'Hotel Transylvania'

MILEY CYRUS FUE DESPEDIDA DE HOTEL TRANSILVANIA POR PASTEL QUE LE COMPRO A LIAM HEMSWORTH | Miley Cyrus y Liam Hemsworth están en el ojo de la tormenta tras hacer publico su divorcio y a raíz de eso han salido a la luz muchos detalles de la vida que llevaron como pareja antes y después del matrimonio.



La ex chica Disney utilizó su cuenta de Twitter para escribir varios hilos y explicar su versión de los hechos. Entre todos los temas, respondió algunas interrogantes a sus seguidores y causó muchas sorpresas.



En su cuenta de Instagram se puede leer un texto en el que reconoce ciertas actuaciones del pasado, como las celebraciones excesivas que tuvo y le costó algunos papeles en el cine como el del 'Hotel Transylvania'

¿POR QUÉ MILEY CYRUS FUE DESPEDIDA DE LA PELÍCULA?

Durante su discurso para defenderse de los ataques por señalarla como la culpable del fin de su matrimonio por una infidelidad, la cantante también contestó otras preguntas relacionadas a su crrera.



En Twitter comienza diciendo lo mismo, pero la conversación con otros usuarios deriva en un hilo en el que desvela un misterio sobre ella que, ahora, deja de serlo. En el año 2012, a Cyrus la despidieron de 'Hotel Transylvania', donde iba a poner la voz a Malvis, hija de Drácula. Hasta ahora, desconocíamos el motivo.



Seguro que, si hacen memoria, recuerdan esa tarta en forma de pene que ella le regaló a Liam por su cumpleaños y la foto obscena que se filtró y publicó TMZ. Pues bien, he ahí el motivo de que los responsables de la cinta infantil decidieran prescindir de ella. Un comportamiento que no pasaron por alto y que le costó el trabajo.



"Me echaron de 'Hotel Transylvania' por comprarle a Liam un pastel en forma de pene y lamerlo", son las palabras con las que ha explicado ese capítulo de su vida, dentro de esa etapa en la que la actriz, reconoce, vivió la vida a lo loco.