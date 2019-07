Miley Cyrus posa en sensual bikini y causa gran alboroto en Instagram

A sus 26 años y a pesar de haberse casado hace solo siete meses, Miley Cyrus sigue siendo una chica atrevida y rebelde. Al menos esa es la imagen que proyecta con solo ver sus más recientes publicaciones en Instagram, en donde se muestra como una mujer desenfadada capaz de romper cualquier esquema, sin importar lo que piensen los demás.

Miley Cyrus, casada desde diciembre de 2018 con el actor australiano Liam Hemsworth, publicó el fin de semana una serie de fotos en las que saca a relucir su lado más osado y sensual.

Primero lo hizo el viernes, al compartir dos fotos en las que se luce apenas con un polo y una ropa interior de color blanco, al interior de su hogar. En una de las imágenes se le ve acostada de espaldas mostrando todos sus atributos ante la cámara, siempre con su teléfono móvil en la mano para revisar los mensajes de sus fans.

Por si fuera poco, este sábado la ex chica Disney publicó – siempre en Instagram – un carrusel de tres fotos en las que se le ve luciendo un sensual bikini rojo - dejando muy poco para la imaginación -, mientras toma algo de sol recostada en una cama inflable, en la piscina de su residencia.

No se sabe quién tomó las fotos. Algunos de sus seguidores le preguntaron si su esposo Liam Hemsworth estaba detrás de la cámara, mientras que a otros no les importó ese detalle y no se guardaron nada al resaltar la belleza y sensualidad de la artista.

“Eres hermosa”, “Queen”, “Miren esa belleza”, “OMG”, fueron algunas de las reacciones de los fans de Miley Cyrus al ver las ardientes imágenes compartidas por la celebridad estadounidense,

Miley Cyrus cuenta con más de 96 millones de seguidores en Instagram. Hace unos días, en una entrevista con la revista Elle, contó que en una ocasión, cuando tenía 18 años, quiso dejar de ser Hannah Montana porque se sentía “ridícula”,

“En cuanto mantuve relaciones sexuales por primera vez, tuve la sensación de que no podía volver a ponerme esa peluca rubia. Era extraño. Era como si me hubiera vuelto mayor de repente”, indicó.