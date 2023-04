¿Una boda se aproxima? Meses atrás todo el mundo quedó sorprendido cuando se conoció la relación sentimental entre la estrella del cine, Millie Bobby Brown, y Jake Bongiovi, hijo del cantante del grupo Bon Jovi. Al parecer, el romance va por buen camino y ya estarían a punto de dar el próximo paso: casarse. Y es que un detalle en particular ha despertado la emoción y alegría de millones de personas. Conoce de qué se trata.

A sus 19 años, la protagonista de la serie “Stranger Things” vive su mejor momento en el plano sentimental al lado de Jake Bongiovi (20) quien la conquistó a mediados del 2021 y desde aquella época han vivido momentos inolvidables.

La famosa pareja ha confirmado su relación sentimental a través de las redes sociales donde han publicado distintas fotografías juntos en varios lugares.

Pero lo que ha llamado la atención de los fans de la famosa actriz es un detalle que ha incrementado los rumores de que pronto habrá una boda entre ambas celebridades.

Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi confirmaron su romance (Foto: Millie Bobby Brown /Instagram)

EL ANILLO DE COMPROMISO

“Te he amado tres veranos, cariño, y ahora los quiero todos”. Con esta frase y una fotografía la actriz Millie Bobby Brown confirmó que ya está comprometida oficialmente con Jake Bongiovi.

Pero lo que llamó la atención fue el anillo de compromiso que se puede ver en la mano de la estrella de Hollywood.

Millie Bobby Brown luciendo su anillo de compromiso (Foto: Millie Bobby Brown /Instagram)

LA SESIÓN DE FOTOS EN LA PLAYA

El compromiso de la pareja emocionó a millones de personas y a los seguidores de la actriz norteamericana, pues también comparten su felicidad.

Otro detalle que se pudo ver es que el compromiso se habría realizado en una playa para lo cual ambos realizaron una sesión de fotos.

Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi en una sesión de fotos en la playa (Foto: Jake Bongiovi /Instagram)

¿CUÁNDO SE CASARÁN?

Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi ahora son una pareja comprometida y, como es costumbre en estos casos, el próximo paso es la boda.

Si bien la pareja anunció oficialmente su compromiso, todavía no hay información respecto a la fecha en la que se realizaría la boda. Solo queda esperar y ver en qué momento se hará el anuncio oficial.

¿CUÁNDO INICIÓ SU RELACIÓN?

De acuerdo a El País, la pareja habría iniciado su romance a mediados de 2021 luego que publicaran una fotografía juntos en un automóvil. Por aquel entonces aseguraban ser solo grandes amigos, pero con el tiempo se confirmó que son el uno para el otro.

El citado medio recordó que ambos estuvieron en la gala de los BAFTA 2022, realizado en el Royal Albert Hall de Londres. Lo que llamó la atención es que aparecieron tomados de la mano.

¿QUIÉN ES JAKE BONGIOVI?

Jacob Hurley Bongiovi, nació en 7 de mayo de 2002 en Estados Unidos.

Además de ser el hijo del vocalista de la banda Bon Jovi, es actor y productor. Actualmente, tiene 20 años de edad y es muy conocido en el mundo del cine.

En el 2020 se graduó en la Pennington High School y perteneció al equipo de fútbol americano. Años más tarde fue entrenador en la Universidad de Syracuse (Nueva York), según SDP Noticias.

¿QUIÉN ES MILLIE BOBBY BROWN?

La actriz nació en Marbella, España, en 2004, y desde muy joven estuvo ligada a la actuación, pues participó en “Once Upon a Time in Wonderland”, “Grey’s Anatomy” o “Modern Family”, dando así sus primeros pasos frente a cámaras.

Tras esto llegaría la propuesta de Netflix para interpretar a Eleven, el personaje de “Stranger Things” que se ganó el cariño del público.

La fama que consiguió Millie le permitió convertirse en Embajadora de buena voluntad de Unicef, un cargo honorario con el que lleva un mensaje de fuerza a millones de niños alrededor del mundo.

Además de su activismo, la joven ha emprendido con su propia línea de belleza llamada “Florence by Mills”.