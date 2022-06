“Minions: The Rise of Gru” es un de las películas más esperadas tanto para niños como adultos. La cinta dirigida por Kyle Balda se sitúa unos años antes de que lo que se vio en “Despicable Me”, y se estrenará este viernes 1 de julio en cines con una duración de 90 minutos.

La película contará la vida de Gru y cómo nació la amistad con los Minions, y su camino a ser uno de los más grandes supervillanos de la historia. Junto a él, también estarán Stuart, Bob y Kevin, así como el resto de los minions más Gru. Además de Belle Bottom, Wild Knuckles, Jean Clawed, Master Chow, Marlena Gru, a la madre del villano principal y la versión juvenil del Doctor Nefario.

“Minions: The Rise of Gru”, producida por Universal Pictures, sufrió varios contratiempos debido a la pandemia del COVID-19. Inicialmente, la cinta estaba programada para lanzarse en 2020, año en el que se cumplieron 10 años del estreno de la primera película de la franquicia. Dos años después llega a salas de cine del mundo. Entonces, ¿quiénes son los actores que prestan su voz a estos divertidos personajes?

The Vicious 6 junto a los minions en “Minions: The Rise of Gru” (Foto: Illumination Entertainment)

¿QUIÉN ES QUIÉN EN “MINIONS: THE RISE OF GRU”?

Steve Carell como Gru

Aactor, humorista y productor estadounidense. Steve Carell ganó un Globo de Oro por su papel como Michael Scott en la serie “The Office” y fue nominado al premio Óscar al Mejor Actor en 2014 por “Foxcatcher”.

Pierre Coffin como Kevin, Stuart, Bob, Otto y el resto de los Minions

Pierre Coffin es un animador y director francés. Es conocido por co-dirigir con Chris Renaud las películas de “Despicable Me”, y como voz de los Minions.

Taraji P. Henson como Belle Bottom

Taraji P. Henson es conocida por su papel de Yvette en Baby Boy, Shug en Hustle and Flow y Queenie en “El curioso caso de Benjamin Button”, por la que fue nominada a un Premio Óscar a mejor actriz de reparto en 2009.

Michelle Yeoh como Master Chow

Michelle Yeoh fue descubierta para el gran público en “El mañana nunca muere” y encumbrada por “El Tigre y el Dragón”.

Jean-Claude Van Damme como Jean Clawed

Actor, guionista, productor y director del cine de acción belga. Jean-Claude Van Damme es especialista en artes marciales, cinturón negro segundo dan en Karate-Do Shotokan.

Steve Carell prestándole la voz a Gru (Foto: IMDb)

Lucy Lawless como Nunchuck

Lucy Lawless es una actriz y cantante neozelandesa conocida principalmente por su papel de Xena en la serie “Xena: la princesa guerrera” desde 1995 hasta 2001.

Dolph Lundgren como Svengeance

Dolph Lundgren es un actor sueco, cuya actividad polifacética incluye trabajos en el cine como director, guionista y productor.

Danny Trejo como Stronghold

Danny Trejo es un actor y actor de voz estadounidense que ha aparecido en numerosas películas de Hollywood. Sus películas incluyen “Heat”, “Con Air” y “Desperado”.

Julie Andrews como Marlena Gru, la madre de Gru

Julie Andrews es una actriz y cantante británica, reconocida especialmente por sus papeles en películas como “Mary Poppins”, “The Sound of Music”, “The Princess Diaries 2: Royal Engagement”, entre otras cintas.

COMPLETAN EL ELENCO

Russell Brand como el Dr. Nefario, un científico distraído que en el futuro se convierte en el asistente de Gru.

Alan Arkin como Wild Knuckles, el exlíder de The Vicious 6.

Will Arnett como el Sr. Perkins.

Steve Coogan como Silas Ramsbottom.

Kevin Michael Richardson como uno de los matones de Wild Knuckles.

RZA como motociclista se hace amigo de Otto en su camino a San Francisco.

Los inescapables Minions regresan en esta precuela de "Mi villano favorito" que muestra el alza de Gru (Foto: Universal Pictures)

¿QUIÉNES PRESTAN SUS VOCES EN ESPAÑOL?

Andrés Bustamante como Gru

Andrés Bustamante es conocido por su programa “El Güiri Güiri” y por la multitud de personajes que presentó en ese programa y en otros, como “Los protagonistas” de TV Azteca. En 2001 incursionó en el doblaje cuando prestó su voz a Archie en “Doctor Dolittle 2″. Ese mismo año interpretó la voz de Mike Wazowski en “Monsters, Inc”, al igual que en su secuela de 2013.

Luis García como Svenganza

Luis García es un exfutbolista, productor, comentarista y analista de televisión debutó en la selección mexicana de futbol como delantero en 1990. García debutó en un papel estelar en la cinta animada de Netflix “Parque mágico” (2019), para la que prestó su voz al castor Gus.

Christian Martinoli como Manos de acero

Christian Martinoli es un periodista y narrador deportivo mexicano. En 2015 incursionó en el doblaje de voz en la película animada “Selección canina”, en la interpretó a Christian Mastinoli, un perro mastín.

Édgar Vivar interpreta a Silas Pietraserón en “Minions: The Rise of Gru” (Édgar Vivar/Twitter)

Axel Kuschevatzky como Mr. Perkins

Productor, guionista y periodista argentino especializado en cine. Entre sus películas se encuentra “El secreto de sus ojos”. Ha actuado en películas como “No seas cruel” (1996) y “Graciadió” (1997). En 2010 interpretó por primera vez la voz de Mr. Perkins en “Mi villano favorito”.

Édgar Vivar como Silas Pietraserón

Actor y comediante mexicano. Se hizo famoso por haber interpretado a los personajes del señor Barriga y de Ñoño en “El Chavo del 8″, así como al ladrón conocido como Botija. En 2007 prestó su voz al exigente chef Auguste Gusteau en la película animada “Ratatouille” y en 2009 hizo la voz del perro Dug en “Up: una aventura de altura”.

Itatí Cantoral es Dona Disco

Itatí Cantoral, actriz, cantante, bailarina y productora mexicana; conocida por interpretar a Soraya Montenegro en “María, la del barrio”. Su debut como actriz de voz fue en 2004 en “Thunderbirds”, donde interpretó a Lady Penélope. Cantoral prestó su voz a Ming Lee en la reciente producción animada “Red”.

Los Minions presentan un mini adelanto de la película (Foto: Universal Pictures)