La diseñadora, artista, filántropa y excantante del grupo Flans, Amparo Serrano, cariñosamente llamada ‘Amparín’, falleció una tarde de agosto de 2022 por causa de un accidente doméstico, de acuerdo con la información oficial de la familia. Desde entonces, sus hijas Minnie y Camila West, han tenido que batallas con la ausencia de sus madres. De hecho, la mayor acaba de ser internada en un hospital psiquiátrico.

Fue la misma Minnie West la que tomó la decisión de ser internada debido a los problemas emocionales que enfrenta tras el fallecimiento de la creadora de Distroller. La actriz utilizó su perfil de Instagram para compartir con sus amigos y seguidores que necesita ayuda de especialista para poder llevar el proceso del duelo.

La intérprete de 29 años, quien dio vida a la hija de Edith González en la telenovela de Telemundo “Eva, la trailera” (2016), anunció a mediados de octubre, que el objetivo de su internamiento voluntario es atender su salud mental debido a que no ha podido estar bien tras la muerte de su madre en agosto pasado.

Minnie West es una reconocida actriz mexicana que proviene de una importante familia de negocios (Foto: Minnie West / Instagram)

LA RAZONES DEL INTERNAMIENTO DE MINNIE WEST

“Hoy algunas de las personas que amo vinieron a dejarme al hospital psiquiátrico donde voy a estar internada los próximos 30 días. A algunos les puede parecer forzado ser tan abierta sobre el tema, a mí me parece tonto no normalizar e incluso fomentar el bienestar mental. Toma valor aceptar que se necesita ayuda, yo necesito ayuda, yo no he podido estar bien sin mi mamá, no puedo sola y esto es mi último recurso”, escribió la actriz desde su perfil de Instagram.

“La salud mental es lo más importante y creo que es bueno que todos reconozcamos cuando necesitamos ayuda y no tengamos miedo o estemos avergonzados de pedirla”, agregó la también productora, quien se mostró afectada por el fallecimiento de Serrano, quien este 31 de octubre cumpliría 57 años.

Junto a su texto, Minnie West publicó una serie de fotografías que le fueron tomadas antes de ingresar a la clínica. En dos de ella se le ve despidiéndose y abrazando a su novio Nacho Peregrín, hermano de la cantante Belinda.

El apoyo que recibió del medio artístico de México

Las muestras de apoyo a Minnie West no se hicieron esperar en redes sociales. Además de sus seguidores, famosos como Sandra Echeverría, Aislinn Derbez e Isabel Lascurain le dedicaron afectuosos mensajes en los que resaltaron su valor y le desearon lo mejor en su proceso de sanación.

Minnie West es abarazada por su novio Nacho Peregrín, hermano de la cantante Belinda (Foto: Minnie West / Instagram)