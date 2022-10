Luego de 12 años, “Mira Quién Baila 2022” llega a su décima temporada, trayendo varios grandes nombres que hicieron historia en el reality de Univision, incluyendo la conducción de Chiquinquirá Delgado y Mané de la Parra, junto a Sherlyn como encargada del backstage.

La nueva temporada, titulada “Mira Quién Baila All Stars 2022″ además, reunirá a interesantes participantes, entre los que se encuentra Ferdinando Valencia, Michelle González y Ana Isabelle, quienes buscarán llevarse la edición especial del reality.

Sin embargo, una ausencia sorprendió a más de un seguidor del popular programa concurso, pues recientemente se confirmó que el nuevo proyecto no contará con Toni Costa, uno de los más destacados miembros en temporadas anteriores.

Adamari López y Toni Costa se conocieron en el 2011 en un reality de baile (Foto: Toni Costa / Instagram)

¿POR QUÉ TONI COSTA NO ESTARÁ EN “MIRA QUIÉN BAILA 2022”

En conversación con People, el exnovio de Adamari López se pronunció sobre la polémica por su no convocatoria a la nueva temporada del reality, asegurando de que conoce por qué no lo llamaron, pero no descarta volver si se lo proponen.

“Ellos saben perfectamente mi disposición, las puertas de mi corazón y trabajo están siempre abiertas para cuando quieran contar conmigo. Todo pasa por algo, así que no me lo tomo a mal, ni mucho menos, es porque en esta ocasión así debía ser y se respeta”, dejó en claro el español-

El finalista de “La casa de los famosos” recordó que tiene una gran experiencia en el formato, tanto en España como en USA, por lo que habría estado encantado de unirse.

“Llevo 15 temporadas involucrado. De esas, 13 fueron como bailarín y coreógrafo, y los dos últimos años como co-host, mentor/coach. Por lo tanto siempre es una satisfacción personal estar en este show que me ha dado tanto y que me abrió las puertas para poder trabajar en USA y que los televidentes conozcan mi trabajo y mi persona”, explicó.

Del mismo modo, el español agradeció las muestras de apoyo de las personas que pidieron su regreso al reality.

“Maravillado con el apoyo y cariño de todas las personas que a través de las redes sociales, en persona, en mis clases o incluso por la calle me dejan saber su deseo de verme en MQB. Siempre estaré enormemente agradecido a Univision por todas las oportunidades y sobre todo al público por el apoyo que me demuestran día a día”, comentó el español.

Sobre su futuro en la televisión luego de “La casa de los famosos”, Toni adelantó cuáles son las facetas en las que le gustaría incursionar o volver a participar.

“Siempre estoy preparado para dar lo mejor de mí en cada proyecto que quieren contar conmigo, me lo disfruto mucho, la conducción me gusta mucho, la comedia, todo lo relacionado con el baile me apasiona, ya sea de host, mentor, coach, juez. El mundo de la televisión es mágico y te aporta experiencias realmente satisfactorias en tu vida y tu carrera”, reveló.

Toni Costa se afianzó como uno de los favoritos tras su participación en "La Casa de los Famosos" (Foto: Toni Costa / Instagram)

¿QUIÉN REEMPLAZARÁ A TONI COSTA?

De acuerdo con la cadena hispana, la responsable de amenizar las coreografías será la venezolana Janeth Briceño, una experimentada y respetada bailarina que tiene en su curriculum haber participado en giras como Bad Bunny, Karol G, Natti Natasha, Paulina Rubio y Pitbull.

Incluso, en sus redes sociales, donde cuenta con casi 50 mil seguidores, la artista invitó a sus seguidores a sumarse al “MQBchallenge”, con el cual se alista para la nueva temporada.

Además de ser cordinadora en las giras de artistas, Briceño también ha sido parte de videos musicales, entre los que se encuentran “Deja que te bese”, de Marc Anthony y Alejandro Sanz, o “Todo comienza en la disco” de Daddy Yankee.