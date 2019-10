Mirella Paz arremetió contra Magaly Medina pues no aguantó los duros comentarios que lanzó hacia a ella en la última edición de su programa que se transmite por ATV, al referirse a su salida de la conducción de “Mujeres Al Mando”.

Todo ocurrió luego de que la noche del último miércoles en “Magaly TV: La Firme”, la periodista se pronunciara a través de comentarios burlones y sarcásticos para referirse al tema.

“Hoy es un día triste para la televisión, es un día en que la televisión está de duelo (…) Porque la televisión hoy ha perdido uno de sus talentos principales”, dijo Magaly Medina.

“Su carisma no se comparaba con el de nadie, sus neuronas ¡Por Dios! ¡Qué inteligencia, qué luminaria! Sus comentarios, cada comentario que decía, cada oración, era para ser recordada”, agregó.

“Nadie se ha enterado (que se fue)… ¡Pobrecita! La chica seguramente muy simpática, seguramente canta bonito, pero como animadora ¡No! Era un cero a la izquierda, no trascendía, no tenía ángel”, manifestó Medina.

“¿Yo no sé a quién se le ocurrió poner a esta chiquita, cantante, a que conduzca un programa?… Miraba y sonreía y nada más y solo servía para probar la comida”, agregó.

“Yo digo ¿por qué las sacrifican así?, ¿porque les dan falsas esperanzas de que pueden convertirse en un rostro televisivo, en unas coanimadoras, cuando no dan?”, se preguntó.

“Ese talento se nota. Sin necesidad de ser un gran productor televisivo, (se puede ver) que no da para más ¿porque les hacen hacer el ridículo, porque juegan con sus esperanzas?… Hay que decirles ¡No sirves para esto!”, finalizó.

Tras ello, Mirella Paz utilizó sus Stories de Instagram para enviarle un mensaje a Magaly Medina a quien calificó que “vieja payasa” y le hizo un par de recomendaciones.

“A ver, a ver, a ver. Para esa vieja que no tiene nada que hacer y viene a burlarse de mí, que sus comentarios se los meta a donde no le entre el sol. Ay señora, me surro en sus comentarios… ¡Vieja payasa!”, dijo inicialmente en un primer video.

“Señora, lo que tiene que hacer es tomar un cafecito y una pastilla para la presión. Ya no está para esas cosas... Tantos años, Por favor señora, basta, váyase a dormir”, finalizó el mensaje que le envió a Magaly Medina en un segundo clip.