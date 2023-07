No solo en España, sino en todo el mundo, lo normal es que, al emitirse una producción televisiva, ya sea serie o telenovela, el elenco que participa es exclusivo y no se le ve en otros canales, pero hay ocasiones en las que esto no necesariamente es así, por lo que se ve a un artista siendo parte de dos o más historias y en diferentes señales.

Esto es lo que ha sucedido en territorio español recientemente, pues se descubrió que hay una actriz que, actualmente, aparece en dos canales de televisión que son competencia, desatando una serie de comentarios, pero, en especial, sorprendiendo a la opinión pública, pues, como lo mencionamos, esto no es normal que ocurra y se ve en contadas oportunidades.

Se trata de la experimentada actriz Miriam Díaz-Aroca, quien a sus 61 años de edad, puede presumir el hecho de que aparece en dos canales de la televisión española que no tienen nada que ver entre sí y que se podrían calificar como competidoras. Pero, ¿cómo es que se ha orquestado esta extraña situación televisiva?

MIRIAM DÍAZ-AROCA EN “4 ESTRELLAS”

La artista nacida en Aranjuez, ingresó al elenco de “4 estrellas” este 2023 para interpretar a Lourdes dentro de la historia hotelera que produce RTVE y que se transmite por la señal de La 1 desde las 21:50 hasta las 22:35 horas en todo el territorio español.

De esta manera, la actriz que también aparece en “Toy Boy” se aseguró desde hace unos meses su presencia en la franja nocturna de la televisión española con su personaje en la producción que se estrenó en abril de este año y que también se puede ver a través de la aplicación RTVE Play.

Miriam Díaz-Aroca interpreta a Lourdes en "4 estrellas" (Foto RTVE)

MIRIAM DÍAZ-AROCA EN “AMAR ES PARA SIEMPRE”

Lo peculiar de esta historia llega cuando la española empieza a aparecer en la serie “Amar es para siempre” de Antena 3 en la semana final de julio, en la que se está haciendo la transición a la temporada número 12, que a su vez será la última de esta ficción.

En esta producción, ambientada actualmente en los años 80, Miriam Díaz-Aroca interpreta el personaje de Elena Santacruz y se le puede ver por la señal del mencionado canal desde las 15:45 hasta las 17:00 horas, justo antes del inicio de “Pecado original”.

Se sabe que la actriz incluso se encuentra trabajando dentro del rodaje de esta temporada final, por lo que uno supone que su papel en “4 estrellas” ha sido rodado hace un buen tiempo atrás.