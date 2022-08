“Mis dos vidas” (“Look Both Ways” en su idioma original) es una película de Netflix dirigida por Wanuri Kahiu, ganadora de múltiples premios y reconocida mundialmente por la película “Rafiki”. La cinta que se estrena el 17 de agosto de 2022 sigue la vida de Natalie, que en la víspera de su graduación universitaria se divide en dos realidades paralelas: una en la que queda embarazada y debe afrontar la maternidad en su ciudad natal, la otra en la que se muda a Los Ángeles para seguir su carrera.

En conversación con Golden Globes, Kahiu señaló que se trata de “una historia increíble sobre la resiliencia de las mujeres. Por un lado, es la historia de una madre joven. Una joven madre soltera, que está tratando de descubrir cómo funciona su vida y cómo persigue su pasión. Por otro lado, es una historia sobre una joven artista que hace todo lo que puede para conseguir una oportunidad en la industria en la que es tan difícil entrar como mujer joven”.

“En ambos lados, se trata de mujeres que luchan por la excelencia y eso es lo que me atrajo. Ya sea a través de la maternidad o el arte, se trata de mujeres que luchan por la excelencia. Eso es lo más importante y esa es la gran lección y por qué quería ser parte del proyecto”, agregó, según reportó What’s on Netflix.

Lili Reinhart encabeza el elenco de “Mis dos vidas”, mientras que actores como Danny Ramirez, David Corenswet, Aisha Dee, Andrea Savage, Luke Wilson y Nia Long completan el reparto. Pero ¿quién es quién en la nueva película de Netflix?

¿QUIÉN ES QUIÉN EN “MIS DOS VIDAS”?

1. Lili Reinhart es Natalie

Lili Reinhart, conocida por sus papeles en proyectos como “Riverdale”, “Hustlers” y “Chemical Hearts”, es la encargada de interpretar a Natalie, una joven que sueña con trabajar para Lucy Galloway, pero que se da cuenta que su vida podría tomar dos rumbos diferentes dependiendo del resultado de una prueba de embarazo.

2. Aisha Dee es Cara

Aisha Dee, recordada por su papel de Kat Edison en “The Bold Type”, da vida a Cara, la mejor amiga de la universidad de Natalie. Ellas planearon mudarse juntas a Los Ángeles, sin embargo, si se confirma el embarazo de Natalie, Cara rendrá que viajar sola.

3. Danny Ramírez es Gabe

Danny Ramirez, quien participó en “Assassination Nation”, “No Exit”, “Top Gun: Maverick”, “The Gifted”, “On My Block” y “The Falcon and the Winter Soldier”, da vida a Gabe, el amigo de la universidad de Natalie con quien podría estar esperando un bebé. En una de las realidades, forman una pequeña familia en su ciudad natal de Austin, Texas.

4. David Corenswet es Jake

En “Mis dos vidas”, David Corenswet, quien interpretó a River Barkley en “The Politician”, es el encargado de interpretar a Jake, el compañero de trabajo e interés amoroso de Natalie en la realidad paralela en la que no está embarazada.

5. Nia Long es Lucy Galloway

Nia Long, conocida por producciones como “Boyz n the Hood”, “Friday”, “The Fresh Prince of Bel-Air”, “Love Jones” y “Soul Food”, es la responsable de dar vida a Lucy Galloway, la ídolo y jefa de Natalie en la realidad paralela en la que no está embarazada.