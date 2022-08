“Mis dos vidas” es una comedia romántica dirigida por Wanuri Kahiu y escrita por April Prosser. Titulada originalmente como “Look Both Ways”, la película de Netflix, estrenada 17 de agosto de 2022, sigue la vida de Natalie (Lili Reinhart), que en la víspera de su graduación universitaria se divide en dos realidades paralelas: una en la que queda embarazada y debe afrontar la maternidad en su ciudad natal, la otra en la que se muda a Los Ángeles para seguir su carrera.

La película examina los momentos “qué pasaría si” en la vida de Natalie y les da a los espectadores una mirada nostálgica de cómo las decisiones le dan forma a la vida de una persona. Si disfrutaste de la producción de Netflix, a continuación, te dejamos más películas de este tipo para ver, la mayoría están disponibles en Netflix, Amazon Prime y Hulu.

¿QUÉ PELÍCULAS VER SI TE GUSTÓ “MIS DOS VIDAS”?

10. Corazones químicos (2020)

“Chemical Hearts” es una película de drama romántico dirigida por Richard Tanne. Se basa en la novela Our Chemical Hearts de la aclamada autora Krystal Sutherland. La película gira en torno a Henry Page, el editor del periódico de su escuela secundaria, que nunca ha estado enamorado. Sin embargo, su vida cambia cuando Grace, una estudiante transferida, se une al periódico, lo que lleva a una chispeante química entre los dos. No obstante, el dúo enfrenta muchos obstáculos para convertir sus sentimientos en un romance.

9. 17 otra vez (2009)

“17 Again” es una comedia adolescente dirigida por Burr Steers y protagonizada por Zac Efron. Sigue a Mike O’Donnell, un infeliz hombre de mediana edad que es desagradecido por cómo resultó su vida. Sin embargo, Mike tiene una segunda oportunidad después de viajar en el tiempo y cumplir diecisiete años. Ahora debe decidir los cambios que quiere hacer y las relaciones que debe cuidar para ganarse el futuro deseado.

8. Hola, adiós y todo lo demás (2022)

Basada en la novela del mismo nombre de la autora Jennifer E. Smith, “Hello, Goodbye and Everything in Between” es un drama romántico dirigida por Michael Lewen. La película cuenta la historia de los novios de la secundaria, Claire y Aidan, que están a punto de separarse antes de ir a la universidad. Sin embargo, su última cita épica podría convencerlos de perseverar y continuar su relación.

7. El mapa de las pequeñas cosas perfectas (2021)

Dirigida por Ian Samuels, “The Map of Tiny Perfect Things” está basada en el cuento homónimo de Lev Grossman. La comedia de ciencia ficción sigue a dos adolescentes atrapados en un bucle de tiempo que intentan hacer un mapa de los eventos que se desarrollan a su alrededor.

6. El hombre de familia (2000)

“The Family Man” de Brett Ratner está protagonizada por Nicholas Cage como Jack Campbell, un ejecutivo soltero de Wall Street que vive en Nueva York. Cree que está viviendo su mejor vida, pero un encuentro casual con Cash (Don Cheadle) lo cambia por completo. El día de Navidad, se despierta y descubre que está en Nueva Jersey, viviendo cómodamente con dos hijos y su esposa, Kate, a quien dejó hace 13 años.

5. Todo en todas partes al mismo tiempo (2022)

“Everything Everywhere All at Once” es una película de aventuras y fantasía que explora el multiverso a través de los ojos de Evelyn Quan Wang, una inmigrante china que se encuentra en el centro de la mayor conspiración de toda la realidad.

4. La casa del lago (2006)

“The Lake House” de David Auburn es una nueva versión de la película de Corea del Sur “Il Mare” (2000), protagonizada por Keanu Reeves y Sandra Bullock. La cinta romántica de fantasía gira en torno a un arquitecto que vive en 2004 y una médico que vive en 2006, quienes se conocen a través de cartas dejadas en el buzón de una casa en el lago donde ambos vivían en momentos distintos. Mantienen una correspondencia de dos años mientras permanecen separados por la diferencia horaria.

3. Cuestión de tiempo (2013)

“About Time”, dirigida por Richard Curtis y protagonizada por Domhnall Gleeson como Tim, le permite a su protagonista canalizar sus poderes de viaje en el tiempo para tener una niña. Sin embargo, pronto se da cuenta de que esta decisión que tomó tiene sus propias responsabilidades e implicaciones.

2. Eterno resplandor de una mente sin recuerdos (2004)

“Eternal Sunshine of the Spotless Mind” (o “Eternal Sunshine”) es una película romántica de ciencia ficción dirigida por Michel Gondry y escrita por Charlie Kaufman. Está protagonizada por Jim Carrey y Kate Winslet como Joel y Clementine, dos extraños que se conocen y se enamoran en un tren. Sin embargo, después de que sus recuerdos se borran misteriosamente, la pareja debe luchar para volver a estar juntos.