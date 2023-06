La secuela de “Misión de rescate” (“Extraction” en su idioma original) finalmente se estrena en Netflix el 16 de junio de 2023. La nueva película de acción y suspenso fue dirigida por Sam Hargrave, escrita por Joe Russo y se basa en la novela gráfica “Ciudad” de Ande Parks, Joe Russo, Anthony Russo, Fernando León González y Eric Skillman.

El rodaje de la cinta, que sigue al agente altamente entrenado Tyler Rake que regresa del umbral de la muerte con otra peligrosa misión: rescatar a la familia de un mafioso despiadado, empezó el 29 de noviembre de 2021 y terminó el 6 de abril de 2022.

Por supuesto, Chris Hemsworth regresa en el papel estelar de “Misión de rescate 2″, mientras que Golshifteh Farahani y Adam Bessa repiten sus roles, y Olga Kurylenko, Daniel Bernhardt, Tinatin Dalakishvili e Idris Elba se unen al elenco.

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “MISIÓN DE RESCATE 2″

1. Chris Hemsworth como Tyler Rake

Chris Hemsworth, reconocido por interpretar Thor en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) y por participar en producciones como “Star Trek”, “Ghostbusters”, “Men in Black: International”, “Blackhat” y “The Cabin in the Woods”, vuelve como Tyler Rake, un ex mercenario mortal que ahora tiene una nueva misión.

Chris Hemsworth regresa como Tyler Rake en la secuela de "Misión de rescate" (Foto: Netflix)

2. Golshifteh Farahani como Nik Khan

Golshifteh Farahani, que participó en “Cuerpo de mentiras”, “El dragón de mi padre”, “Piratas del Caribe: La venganza de los hombres muertos” y “About Elly”, regresa como Nik Khan una de las confidentes más cercanos de Rake.

“Nik es una heroína realmente especial y rara en el sentido de que es un ser humano y un soldado. Ella no es un interés amoroso. Ella tiene una profunda amistad con Tyler. Ellos son la familia del otro. Tenemos familia de sangre y tenemos una familia que elegimos a lo largo de la vida, y Nik y Tyler son así”, contó la actriz a Tudum.

Golshifteh Farahani como Nik Khan y Adam Bessa como Yaz en la secuela de "Misión de rescate" (Foto: Netflix)

3. Adam Bessa como Yaz Kahn

Adam Bessa, conocido por sus papeles de Reda en “The Blessed” y Abbas Naziri en la serie de Amazon Prime Video “Hanna”, retoma el rol de Yaz Kahn en “Misión rescate 2″. Se trata del hermano de Nik, Yaz, otro de los aliados de Rake.

4. Tornike Gogrichiani como Zurab

Tornike Gogrichiani, que anteriormente fue parte de producciones como “A Fold in My Blanket” y “The Sniffer”, interpreta a Zurab un gángster georgiano despiadado que “es una combinación peligrosa: es alguien que ha contenido todas las emociones posibles que ha sentido en su vida desde la infancia y ahora está actuando ciegamente el mal dentro de sí mismo porque cree que es justo en su venganza. Para mí, es un personaje trágico”, explicó el actor.

Tornike Gogrichiani como Zurab en la película "Misión de rescate 2" (Foto: Netflix)

5. Tinatin Dalakishvili como Ketevan

Tinatin Dalakishvili, actriz y modelo georgiana que apareció en “Abigail”, “Medea”, “The Undeclared War” y “Star”, es la encargada de dar vida a Ketevan, el objetivo de la última extracción de Tyler Rake.

Tinatin Dalakishvili como Ketevan (derecha) en "Misión de rescate 2" (Foto: Netflix)

6. Daniel Bernhardt como Constantino

Daniel Bernhardt, que participó en “The Matrix Reloaded”, “Red Notice”, “Nobody”, “Logan”, “John Wick”, “Birds of Prey”, “Atomic Blonde” y “Altered Carbon”, asume el rol de Constantino en la secuela de “Misión de rescate”.