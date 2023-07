“Mission: Impossible - Dead Reckoning - Part One” (en español: “Misión imposible 7: Sentencia mortal - Parte 1″) es la película con la que Tom Cruise regresa al cine en el 2023, tras el éxito de “Top Gun: Maverick”. El actor estadounidense está acompañado de un grupo de talentosos intérpretes en el elenco, por lo que Mag te presenta a cada una de estas estrellas gracias a la Guía de Reparto (Cast Guide).

Vale precisar que la cinta dirigida por Christopher McQuarrie es la séptima entrega de la famosa franquicia de acción y espionaje. Además, se sabe que es el largometraje más caro de la saga.

Esta vez, nos encontramos con Ethan Hunt y su equipo del FMI en su misión más peligrosa hasta la fecha: Localizar, antes de que caiga en las manos equivocadas, una nueva y terrorífica arma que amenaza a toda la humanidad. Enfrentado a un enemigo misterioso y todopoderoso, nuestro protagonista se ve obligado a considerar que nada puede anteponerse a su misión, ni siquiera las vidas de aquellos que más le importan.

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “MISIÓN IMPOSIBLE 7: SENTENCIA MORTAL - PARTE 1″?

1. Tom Cruise como Ethan Hunt

Ethan Hunt es el protagonista de la saga, un agente del FMI y líder de un equipo operativo. El actor que lo interpreta desde 1996 es la superestrella Tom Cruise, quien se caracteriza por hacer sus propias escenas de riesgo.

En su destacada filmografía, también se encuentran obras como “Rain Man”, “Minority Report” y “Top Gun”.

2. Hayley Atwell como Grace

Grace es un nuevo personaje de la franquicia. Ella es una ladrona con lealtades poco claras, pero que se convierte en aliada de Ethan. La artista detrás del personaje es Hayley Atwell, famosa por darle vida a Peggy Carter en el Universo cinematográfico de Marvel (MCU).

3. Ving Rhames como Luther Stickell

Luther Stickell es el técnico informático del FMI y el mejor amigo de Hunt. El histrión Ving Rhames es quien se pone nuevamente en la piel de esta figura de la ficción. Él también ha sido parte del elenco de “Pulp Fiction”, “Dawn of the Dead” y “Con Air”.

4. Simon Pegg como Benji Dunn

Benji Dunn es un técnico del FMI convertido en agente de campo, a quien conocimos en “Misión: Imposible III”. El actor que lo interpreta desde entonces es Simon Pegg, el británico reconocido por producciones como “The Adventures of Tintin: Secret of the Unicorn”, “Star Trek” y “Shaun of the Dead”.

5. Rebecca Ferguson como Ilsa Faust

Ilsa Faust es una exagente del MI6 y actual aliada de Ethan. Ella fue presentada por primera vez durante los hechos de “Mission: Impossible - Rogue Nation” (2015). La estrella detrás del personaje es Rebecca Ferguson, la sueca a quien también podemos ver “Dune”, “Life” y “The Greatest Showman”.

6. Vanessa Kirby como Alanna Mitsopolis

Alanna es una traficante de armas del mercado negro conocida bajo el alias de “White Widow” (”Viuda Blanca”). La actriz que le da vida es Vanessa Kirby, popular por los proyectos “Me Before You”, “The Crown” y “Pieces of a Woman”.

7. Esai Morales como Gabriel

Gabriel es el antagonista principal de “Misión imposible 7”. Es el poderoso terrorista que planea usar un sistema de IA todopoderoso para gobernar el mundo. Además, en el pasado, fue amigo y aliado de Ethan.

Previamente, Esai Morales ha trabajado en “Rapa Nui”, “La Bamba” y “The Principal”.

8. Pom Klementieff como Paris

Paris es una asesina francesa contratada por Gabriel para cazar a Ethan y Grace. La artista que la interpreta es Pom Klementieff, la canadiense que saltó a la fama gracias a su papel como Mantis en las películas y series de Marvel.

Otros actores y personajes de “Misión imposible 7: Sentencia mortal - Parte 1″

Henry Czerny como Eugene Kittridge, el director del FMI

como Eugene Kittridge, el director del FMI Cary Elwes como Denlinger

como Denlinger Shea Whigham como Jasper Briggs, alguien contratado por “The Community” para rastrear a Ethan Hunt

como Jasper Briggs, alguien contratado por “The Community” para rastrear a Ethan Hunt Frederick Schmidt como Zola Mitsopolis, el hermano y mano derecha de Alanna

como Zola Mitsopolis, el hermano y mano derecha de Alanna Charles Parnell como un líder de “The Community”

como un líder de “The Community” Rob Delaney como un líder de “The Community”

como un líder de “The Community” Indira Varma como una líder de “The Community”

como una líder de “The Community” Mark Gatiss como un líder de “The Community”

como un líder de “The Community” Greg Tarzan Davis como Degas, el compañero de Briggs

como Degas, el compañero de Briggs Mariela Garriga como Marie

¿CÓMO VER “MISIÓN IMPOSIBLE 7: SENTENCIA MORTAL”?

La película se estrena el miércoles 12 de julio en los cines de Estados Unidos y España. Un día después, el jueves 13 de julio, llegará a las carteleras de las salas de Latinoamérica.

