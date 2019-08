Missy Elliott: ¿cuál es la historia detrás de su nueva figura?

Missy Elliott es la máxima exponente del hip-hop femenino de Estados Unidos. La cantante empezó su carrera en la década de los 90 y no fue hasta la llegada del nuevo milenio (año 2000) que dio el gran salto y alcanzó el éxito que tanto ansiaba. Para ese momento, su peso no era obstáculo pero se había convertido en su sello.



El estilo de la cantante siempre fue único, ya que usaba prendas y accesorios sumamente grandes para ocultar este detalle, pero comenzó a volver popular este tipo de ropa.

Con el paso de los años, la carrera de Missy Elliott tuvo sus altos y bajos. Pero poco a poco fue desacelerando su carrera y a la par empezó a cuidar mucho más su salud y empezó a perder peso. Su presencia en la música se suavizo y muchos se preguntaron qué había pasado con ella y aquí te lo contamos.

¿QUÉ PASÓ CON MISSY ELLIOTT?

Missy Elliott regresó a los escenarios en 2015 en el Superbowl de la mano de Katy Perry y esa vez se le vio con una imagen mucho más estilizada, pero ¿qué hizo para perder peso?

El cambio físico de la cantante fue muy drástico y se ve mejor que nunca a sus 48 años. A través de sus redes sociales ha mostrado su nueva imagen y contó lo que hizo para tener esta figura.

"Orgullosa de decir que han pasado 4 meses. Solo bebí agua, no he vuelto a consumir gaseosa, también corté el pan y Dios sabe que ha sido lo más difícil para mí", escribió la cantante de 48 años. "Mira, NUNCA he sido bebedora de agua, pero esto ha ayudado a mi piel, realmente me devolvió el brillo y no me siento lenta", explicó la cantante a través de sus redes sociales.

Missy hizo todo este cambio en su alimentación por que en el 2011 fue diagnosticada con la tiroides, así que fue necesario comenzar hacer algo para evitar que su salud empeore.