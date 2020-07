El primer episodio del resurgimiento de “Misterios sin resolver” de Netflix se centró en las extrañas circunstancias que rodearon la muerte de Rey Rivera, sin embargo, uno de los aspectos más inusuales del caso es una misteriosa nota descubierta en la oficina de Rivera poco después de su desaparición y ha desafiado cualquier explicación lógica sugerida tanto por el FBI como por la familia de Rivera.

Netflix ha estado algunos años preparando el regreso de “Unsolved Mysteries”, y por fin se han estrenado sus capítulos a inicio de julio del 2020. Su llegada a la plataforma ha estado envuelta entre emoción y confusión de los fans, ya que en lugar de cubrir varios misterios por capítulo, el remake se decidió por abordar un caso a la vez, además de no dar con un presentador como lo fue el programa original con Robert Stack.

“Unsolved Mysteries” abre su debut en Netflix con uno de los casos más extraños del mundo, el caso de la muerte de Rey Rivera. Él fue un aspirante a guionista, escritor de un boletín financiero y un camarógrafo y escritor independiente para su amigo Porter Stansberry. Salió de su casa el 16 de mayo de 2006 y fue encontrado seis días después en el anexo del segundo piso del Hotel Belvedere en Baltimore.

La muerte inexplicable de Rivera en el Hotel Belvedere fue atribuida a un suicidio por el Departamento de Policía de Baltimore. Su cuerpo fue encontrado con heridas fatales en una sala de conferencias no utilizada en el hotel, debajo de un agujero que sugería que se había caído por el techo, aproximadamente una semana después de su desaparición. ¿Qué pasó realmente? Sin una respuesta clara, el show presenta varias teorías que explicaremos a continuación.

TEORÍA 1: RIVERA SALTÓ HACIA SU MUERTE

Una de las principales teorías, y hacia la cual los funcionarios de Baltimore parecían inclinarse, es que Rivera murió por suicidio. Habiendo atravesado el techo de la habitación donde fue encontrado, se asumió que Rivera había saltado a la muerte. En la página Reddit de “Misterios no resueltos”, un usuario señaló la nota “extraña” que Rivera había dejado como evidencia de que era alguien con una enfermedad mental no diagnosticada.

Comenzó con una redacción relacionada con la masonería: “hermanos y hermanas, en todo el mundo ahora están en erupción los volcanes, qué espectáculo más asombroso”, y también contenía una larga lista de familiares y celebridades que Rivera quería hacer “cinco años más jóvenes”. La nota había sido doblada muy pequeña y pegada a la parte posterior de su computadora.

Sin embargo, una serie de factores de su muerte llevaron a este caso a ser declarado como “inexplicable” y muchos dudaron de si realmente se había suicidado. En el episodio, sus seres queridos insisten en que esta declaración de la policía habría estado fuera de lugar y enfatizaron que no exhibía signos de enfermedad mental al momento de su muerte.

Rivera acababa de tener una nueva oportunidad de vida: una hermosa boda con su esposa Allison y un trabajo estable con su amigo Porter Stansberry. También existe la posibilidad de que la carta se haya escrito en código, si Rivera realmente tenía vínculos con los masones, por lo que muchos no pueden darle sentido y esta teoría se desestabiliza con ello.

TEORÍA 2: TODO FUE PLANEADO

En el primer episodio, reporteros y detectives expresaron dudas acerca de que Rivera cayera por el techo. Había tres posibles puntos de salto en el hotel: el techo superior, el estacionamiento y la repisa del piso 11. Muchos se mostraron escépticos sobre los dos primeros, ya que hubiera sido demasiado alto o demasiado lejos para que él aterrizara a través del techo de la sala de reuniones.

La teoría del piso 11 solo sería posible si Rivera pasara por una habitación u oficina, ya que ninguno de los pasillos conducía a la repisa. Aun así, las ventanas de la habitación eran muy pequeñas y nadie mencionó haberlo visto. Además de esto, la cámara en la azotea también se desconectó, lo que agrega más misterio al caso.

Algunas otras pruebas tampoco tenían sentido, dos de las cuales eran que el teléfono y las gafas de Rivera estaban intactos cuando lo encontraron. Las fuerzas que mataron a Rivera hicieron un daño severo a su cuerpo, por lo que a las personas les pareció extraño que no se encontrara un rasguño en esos artículos, lo que llevó a muchos a especular que estaban en escena y que alguien también había colocado el cuerpo de Rivera debajo del agujero.

El médico forense también le dijo a la esposa de Rivera que la forma en que le rompieron las espinillas no era consistente con una caída. ¿Podría ser que Rivera fue asesinado y alguien colocó todas estas cosas a modo de escena? Esto también se conectaría con otras teorías.

TEORÍA 3: RIVERA PERDIÓ EL DINERO DE ALGUIEN

"Misterios sin resolver": ¿cómo murió realmente Rey Rivera? Todas las teorías (Foto: Netflix)

Otra teoría importante gira en torno al trabajo de Rivera con Agora Inc, con quien está afiliada la compañía de Stansberry. Rivera escribió el reporte de rebote para una división de Agora, pero según WBAL-TV Baltimore, no estaba contento con su trabajo porque algunas de las acciones sobre las que escribió no estaban repuntando, lo que significaba la pérdida de dinero para cualquiera de ellas que las comprara debido a su consejo.

En el otoño de 2005, Rivera dejó Agora a tiempo completo y comenzó a producir videos para la compañía bajo contrato. Debido a que su carrera en el cine no estaba pagando las facturas, Rivera y su esposa se mudaron del sur de California a Baltimore. Aquí, trabajó con su viejo amigo de waterpolo de la escuela secundaria, Porter Stansberry, quien tenía su propio negocio.

Rivera ayudó con el negocio de Stansberry en varias ocasiones como escritor y camarógrafo independiente. Antes de contratar a Rivera, la compañía de Stansberry ya estaba bajo investigación. Según The Baltimore Sun, la empresa recibió la orden de pagar $1.5 millones en restitución y multas civiles por “diseminar información falsa sobre acciones y defraudar a los inversores públicos a través de un boletín financiero”. Stansberry negó haber actuado mal.

En la semana de su desaparición, la alarma de casa de Rivera sonó dos veces, y la noche en que desapareció, Rivera recibió una llamada del trabajo, pero era imposible determinar quién lo había llamado porque la llamada provenía de una central. A medida que se desarrollaba el caso, se dijo que Stansberry había obtenido una orden de mordaza para evitar que los empleados hablaran legalmente sobre Rivera.

Nadie de Agora ha sido implicado en la muerte de Rivera. Según “Unsolved Mysteries”, se aconsejó al personal de la compañía que no hablara sobre el caso con los medios o la policía, y Stansberry se ha negado continuamente a ser entrevistado. El hermano de Rivera, Angel, sugirió que alguien poderoso podría haber perdido mucho dinero después de que saliera una de sus publicaciones y por eso pasó lo que pasó con él.

